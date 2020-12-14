Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ірина_ написав:[quote="5915731:kingkongovets"]яка ненавʼязлива та беспалевна джинса)
Шановний kingkongovets!
Рейтинги Мінфіну формуються на основі відкритих даних, фінансових показників, динаміки будівництва, відгуків, історії забудовників. Забудовники не можуть «купити» місце в рейтингу - методологія публічна. Якщо у Вас виникли певні сумніви, Ви можете поставити будь-яке запитання щодо цієї теми безпосередньо автору матеріалу. Анна дуже відповідально ставиться до своєї роботи!
З повагою,
в мене виникли не сумніви, а дикий ржач) не смішіть ото і не паліться так явно
Хороший настрій - завжди добре Це відкритий рейтинг з публічною методологією, не реклама. Користуватись чи ні - справа кожного
З повагою,[/quote]
в світі існує безліч рейтингів, заснованих самими забудовниками, в рамках яких вони самі себе нагороджують і роздають собі в них перші місця, але далеко не всі вони належать Treeum Holdings Limited, контрольованій Dragon Capital.
The_Rebel написав:Ну і мені потрібна вже з ремонтом
З ремонтом нереально знайти. Я більше орієнтувався на голий бетон новобудов. Газ і Ощад мені просто відмовили. В Приват не звертався, бо там, на відміну від інших банків, не фіксовані відсотки, що робить програму для мене безглуздою.
The_Rebel написав:який сенс брати кредит на нерухомість, що будується?
Для мене сенс в тому, що кредит в гривні, а вона може девальвувати за 20 років.
Тут наведено приклад, як виглядає кредит під 7% на практиці: Пільгова іпотека без ілюзій: для кого «єОселя» працює, а для кого – ніhttps://hmarochos.kiev.ua/2025/12/15/pi ... a-kogo-ni/ єОселя» вигідна для вас, якщо: ✔ у вас стабільний дохід і фінансова подушка ✔ платіж ≤ 30-35% доходу ✔ плануєте жити там ≥5-10 років ✔ купуєте масмаркет із високою ліквідністю ✔ не переплачуєте за «престижність» забудовника ✔ ви у пільговій категорії або квартира в місті з високим попитом на оренду Якщо принаймні половина цих пунктів не про вас — «єОселя» може бути більше борговим марафоном, ніж вигідною інвестицією.