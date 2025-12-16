RSS
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 10:13

  Bolt написав:С удовольствием бы подкидлывал бы за недорого желающих, если бы по дороге. Но развелось столько агрегаторов, что люди забыли, что можно просто подойти к дороге, махнуть рукой и проезжающий мимо бомбила подвезет куда нужно.

Прямо приємно запахло ностальгією…
Я завжди підвозив людей по трасі, не за гроші, а просто так. Мабуть, зараз так не варто робити: небезпечно (в Україні).

В цьому сенсі дивуюся розквітом перевезень через BlaBlaCar у Франції: практично в будь-якому напрямку вас довезуть майже в будь-який час, при цьому просто з ніг збивають копійчаними цінами: там, де проїзд звичайною електричкою коштує 10-13€, вас довезуть за 5…6 €.
Дивують дальні маршрути: з Женеви або з Базеля в Тулузу довезуть за 6-9 годин, знайомим знайшов варіанти з Нормандії в Париж майже за копійки - інколи вдвічі дешевше за регулярні автобусні перевезення. Неймовірно здивувала одна пані: в неї маршрут був на 185 км від Тулузи до Монт-де-Марсан, так ось вона по дорозі погоджувалася робити заїзди в усі невеличкі містечка на відстань в 5-10 км від траси.
Прямо якась благодійність…
Я так дивлюся, що люди НЕ НЕХТУЮТЬ можливістю заробити по дорозі хоча б 5-10 євро…
В одного водія, цілком пристойної людини років 30-ти, який підвозив на Citroen C-4 трьох людей на відстань в 100 км по 6€, спитав, який для нього сенс?
Він скромно відповів, що йому однаково треба їхати у справах, а це - можливість безкоштовно пообідати.
Ну, мабуть мудро… людям - добро, собі - обід…

P.S. Ціна 1 л бензина 1,65..1,70€.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:09

akurt
В Україні перестав «підхоплювати» ще до війни. Коли познаходив на ворсових килимках (а гумові ніколи не юзав) жуйку. Коли знаходив в нішах біля дверних ручок - ще якось терпілось.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 гру, 2025 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:09

Небезпечно, бо πιдари з трасбезпеки на підставного ловлять а потім штрафуют за перевезення без ліцензії на 17-34 тис грн.
