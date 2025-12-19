|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 гру, 2025 10:13
Bolt написав:
С удовольствием бы подкидлывал бы за недорого желающих, если бы по дороге. Но развелось столько агрегаторов, что люди забыли, что можно просто подойти к дороге, махнуть рукой и проезжающий мимо бомбила подвезет куда нужно.
Прямо приємно запахло ностальгією…
Я завжди підвозив людей по трасі, не за гроші, а просто так. Мабуть, зараз так не варто робити: небезпечно (в Україні).
В цьому сенсі дивуюся розквітом перевезень через BlaBlaCar у Франції: практично в будь-якому напрямку вас довезуть майже в будь-який час, при цьому просто з ніг збивають копійчаними цінами: там, де проїзд звичайною електричкою коштує 10-13€, вас довезуть за 5…6 €.
Дивують дальні маршрути: з Женеви або з Базеля в Тулузу довезуть за 6-9 годин, знайомим знайшов варіанти з Нормандії в Париж майже за копійки - інколи вдвічі дешевше за регулярні автобусні перевезення. Неймовірно здивувала одна пані: в неї маршрут був на 185 км від Тулузи до Монт-де-Марсан, так ось вона по дорозі погоджувалася робити заїзди в усі невеличкі містечка на відстань в 5-10 км від траси.
Прямо якась благодійність…
Я так дивлюся, що люди НЕ НЕХТУЮТЬ можливістю заробити по дорозі хоча б 5-10 євро…
В одного водія, цілком пристойної людини років 30-ти, який підвозив на Citroen C-4 трьох людей на відстань в 100 км по 6€, спитав, який для нього сенс?
Він скромно відповів, що йому однаково треба їхати у справах, а це - можливість безкоштовно пообідати.
Ну, мабуть мудро… людям - добро, собі - обід…
P.S. Ціна 1 л бензина 1,65..1,70€.
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:09
akurt
В Україні перестав «підхоплювати» ще до війни. Коли познаходив на ворсових килимках (а гумові ніколи не юзав) жуйку. Коли знаходив в нішах біля дверних ручок - ще якось терпілось.
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:09
Небезпечно, бо πιдари з трасбезпеки на підставного ловлять а потім штрафуют за перевезення без ліцензії на 17-34 тис грн.
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:37
Еміграція, заробітчанство
News from Turkey
Українці, які мешкають в Туреччині, за останній місяць пережили досить суттєвий стрес.
Він повʼязаний з тим, що за роки війни наші люди завезли в Туреччину без розмитнення десятки тисяч автівок української реєстрації.
Згідно з Митним кодексом іноземець може завезти своє авто без розмитнення на термін в 2 роки.
Звісно, 2 роки жахливої війни вже пройшли і Туреччина по-сусідськи ішла на зустріч українцям, продовжуючи кожні 6 місяців термін безмитного перебування авто.
Грім і зливи пролунали в середині листопада, коли Митниця надіслала у підрозділи черговий лист щодо цього питання, де було зазначено, що продовження перебування таких автівок поза 2-х річним терміном - з 01.01.26 - далі не буде, бо вже і так авто перебувають з лютого-березня-квітня 2022 року…
Наступний раз без розмитнення авто можна завезти безкоштовно та без проблем при умові, що і авто, і той, хто його завіз на «митну територію» Туреччини, будуть відсутні 185 днів (щоби знову отримати статус «нерезидент»).
Для багатьох українців - а мова йде про десятки тисяч родин - це був реальний удар саме «нижче пояса». Треба вивозити авто невідомо куди та невідомо як. А в родині діти, або робота…
Частина людей реально вивезли. Частина скористалася послугами тих, хто може перегнати авто в Одесу чи Київ (така послуга тягнула на 900€+ ціна пального). І більше… У декого були апетити на 1500$+пальне…
В ситуацію втрутилося Посольство України в Туреччині, звертаючи увагу Уряду Туреччини на те, що попереду жорстка зима: Уряд переглянув своє рішення та дозволив залишити авто української реєстрації до літа 2026.
Але вивезти авто саме зараз теж корисно та перспективно. Однаково треба буде щось робити влітку, якщо буде те «влітку».
Я сьогодні спитав у наших, які виганяють в ці дні авто, куди вони подінуться.
Відповідь цікава:
- Ми їдемо в Грецію. Оренда квартир дешевше, ніж в Анталії. Якось 6 місяців проживемо…
- А як з безвізовим режимом в 90 днів?
- Спробуємо оформити в Греції «Тимчасовий захист»… а якщо не вдасться, то через 90 днів - в Албанію…
Ех, така вона: Еміграція…
Додано: Вів 16 гру, 2025 13:06
А що заважає розмитнити авто в Туреччині, релігія? Наші будуть їздить по усіляким Буркіна-Фасо, сплачувать перевізникам, але турецькій митниці- зась.
Теж саме стосується вас. Як можна їздить у Франції на авті більше, ніж 6 місяців без розмитнення, якщо, згідно легенди, ви там живете. Поки-що всі факти проти цього.
Додано: Вів 16 гру, 2025 13:07
Дайте поясню, з 10 млн. її підписників 95% фейкові акки/боти, в реалі в неї 500 тис реальних користувачів максимум, бо за 2 місяці 43 тис переглядів.
Наприклад у Стерненка 2 млн підписників, а середнє відео збирає 400-500 тис переглядів. Думай-те!
Додано: Вів 16 гру, 2025 14:27
Water написав:
А що заважає розмитнити авто в Туреччині, релігія?
Я вас розумію: не може людина одночасно розбиратися в швацьких машинках Singer/Necchi/Bernina/Janome/Brother/Jaguar/iSew/Pfaff/Juki
та в літаках, які виконують рейси за маршрутом з Lyon
в Dijon
, тому варто і пояснити: дійсно, іноземці в Туреччині всі як один приймають нову релігію і саме вона не дозволяє розмитнити ввезене авто.
Додано: Чет 18 гру, 2025 22:27
пригоди Робінзони в Іспанії
Додано: П'ят 19 гру, 2025 02:14
В очередной раз не перестаю "умиляться" американской банковской системе.
На прошлой неделе отправил деньги со своего счета в одном банке на свой счет в другом. Сегодня эти деньги появились на пендинге (то есть, именно их я трогать сегодня не могу), а завтра я уже смогу ими распорядиться.
Капец.
Они были на сейвинге под 3,4% годовых, а в чейзе опять подняли СД до 4% на 3-х месячные депозиты.
Но все это время они были в трансфере и я уже не очень уверен что в этом был смысл, если чейз не продлит сроки действия ставки.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 02:37
біл очень удивл'н, машина была в ремонте а на такси не заработал
, жду маршрутку в пригороде, и стал голосовать , остановился таксист и бесплатно довёз,категорически отказался от денег,я в шоке честно , досі.
Хай йому щастить!
