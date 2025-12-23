|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 22 гру, 2025 05:13
flyman написав: Дюрі-бачі написав:
Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380 з +77) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 183 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину...
2. Якщо відмова незаконна, то потім матимеш "добавку до пенсії" від Казахстану.
Не факт.
Как в Украине так и в США, а возможно и в Казахстане, надо иметь определенный стаж для получния пенсии.
В США надо иметь 40 кредитов, по одному за каждый квартал стажа.
То есть, надо минимум иметь 10 лет стажа.
Интересный момент заключается в том, что работающие по неиммиграционным программам, например ю4ю, если не отработают эти самые 10 лет, то не будут иметь права на сошиал секьюрити пенсию (и медстраховку для пожилых, для нее те-же требования), но отчисления с их зарплаты делается. То есть для США выгодно дать работу нерезидентам на срок до 10 лет и потом их пинком под зад.
Скорей всего в Казахстане та-же хрень.
Ну, а со мной та-же история в Украине. порядка 30 лет пенсионного стажа в подарок ПФУ.
Додано: Пон 22 гру, 2025 05:28
В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.
Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".
Пришло прозрение?
Ну а как "кидают" американские банки?
При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.
Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).
Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.
Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.
Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов.
"ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с).
Додано: Пон 22 гру, 2025 07:31
rjkz написав:
В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.
Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".
Пришло прозрение?
Ну а как "кидают" американские банки?
При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.
Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).
Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.
Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.
Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов.
"ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с).
а на ч'м они зарабатівают? шара только в мішеловке...
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:54
rjkz написав:
В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.
Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".
Пришло прозрение?
Ну а как "кидают" американские банки?
При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.
Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).
Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.
Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.
Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов.
"ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с).
Банковская система в Штатах хорошая - никто не спорит. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Просто совки привыкли все мерять деньгами - мол тут 400 баксов лимит дают, значит тут лучше чем там где лимита не дают вообще.
Но на самом же деле сравнивать надо многие факторы - где-то жилье дешевле, но зарплаты ниже, где-то этническая преступность выше и можно словить пулю на улице прямо на средь бела дня просто так, но можно взять теслу без первоначального взноса. Каждый минус покрывается каким-то плюсом. Даже в Саудовской Аравии свои плюсы есть - можно иметь гарем жен, например, и видеть их только когда хочешь, и на твою половину дома они не имеют права заходить. Чем не плюс?
Додано: Пон 22 гру, 2025 11:27
rjkz написав:
Как в Украине так и в США, а возможно и в Казахстане, надо иметь определенный стаж для получния пенсии.
В цьому плані в Казахстані ніби краще: навіть якщо 1 внесок зробив то пенсія буде, але її розмір. У них всі сплачені кошти в фонд, проіндексовані на рівень інфляції, мають видати за 20 років...
Я рахував, що якщо я б 3 роки платив по 150$ в місяць внесків, то в 63 роки б отримав 23$ пенсії на місяць (якщо уявити ідеальний світ, де девальвація не більше офіційної інфляції і нема реформ системи)...
Додано: Пон 22 гру, 2025 21:45
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Как в Украине так и в США, а возможно и в Казахстане, надо иметь определенный стаж для получния пенсии.
В цьому плані в Казахстані ніби краще: навіть якщо 1 внесок зробив то пенсія буде, але її розмір. У них всі сплачені кошти в фонд, проіндексовані на рівень інфляції, мають видати за 20 років...
Я рахував, що якщо я б 3 роки платив по 150$ в місяць внесків, то в 63 роки б отримав 23$ пенсії на місяць (якщо уявити ідеальний світ, де девальвація не більше офіційної інфляції і нема реформ системи)...
В Польщі за два роки виплат в ЗУС мені їх ПФ показував пенсію в 200 зл. (два філяри, а ще десь є третій, так як одна фірма відслюнявлювала ще у якийсь індексний фонд).
В нас досі не можуть перейти на персоналізовану накопичувальну систему.
Додано: Вів 23 гру, 2025 02:43
Vadim_ написав: rjkz написав:
В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.
Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".
Пришло прозрение?
Ну а как "кидают" американские банки?
При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.
Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).
Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.
Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.
Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов.
"ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с).
а на ч'м они зарабатівают? шара только в мішеловке...
Ну, например, на том, что мои деньги лежат в Чейзе.
Вот открыл под 4% годовых депозит, а кто-то взял кредит под 7+%. И его выдали моими деньгами. Подписывая СД агримент, я одалживаю Чейзу эти деньги на определенный срок. Он может купить на них, например, акцции Микрона (которые я слил из осторожности по 219, а они уже 270. А в конце августа еще были по 118) или просто СП500, которые были в прошлом году еще по 500 с небольшим, а уже почти 700.
Помножьте это на масштаб - в управлении ДЖиПи Морган Чейз находится 38...триллионов долларов активов. Перефразируя фразу из одного фильма, "Если говорить о банковской системе США, то фактически Чейз и есть эта банковская система". Если ляжет Чейз, ляжет вся БС США. Он самый огромный. Может он даже больше, чем все остальные вместе взятые.
Додано: Вів 23 гру, 2025 02:49
2587715 написав: rjkz написав:
В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.
Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".
Пришло прозрение?
Ну а как "кидают" американские банки?
При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.
Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).
Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.
Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.
Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов.
"ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с).
Банковская система в Штатах хорошая - никто не спорит. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Просто совки привыкли все мерять деньгами - мол тут 400 баксов лимит дают, значит тут лучше чем там где лимита не дают вообще.
Но на самом же деле сравнивать надо многие факторы - где-то жилье дешевле, но зарплаты ниже, где-то этническая преступность выше и можно словить пулю на улице прямо на средь бела дня просто так, но можно взять теслу без первоначального взноса. Каждый минус покрывается каким-то плюсом. Даже в Саудовской Аравии свои плюсы есть - можно иметь гарем жен, например, и видеть их только когда хочешь, и на твою половину дома они не имеют права заходить. Чем не плюс?
400 долларов - это НЕ лимит. Это - БОНУС.
То есть, подарок от банка. Для нового клиента в первом случае и за открытие кредитки во втором. Причем я ни разу за все эти годы не платил %% за пользование кредиткой. Но имел по одной кредитке 1,5 % кэшбек и в течении года по второй 5%. Сейчас по первой так и остался 1,5%, а по второй 1%. Так я первой пользуюсь, а второй только когда на нее повышенный кэшбек на определенные категории.
Миллион раз писал насчет преступности - НИ НАДА СИЛИцА в районах с высоким крайм ренком и не будет преступности. Где-то "афроамериканцы с ножом лезут через окно", а где-то не закрывают ни дом ни машины.
Додано: Вів 23 гру, 2025 05:06
Дюрі-бачі написав:
Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380 з +77) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 183 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину...
Щоб бути податковим резидентом України, українцю не обов’язково перебувати в Укр. понад 183 дні. Довідку про податкове резидентство Укр. можна отримати онлайн, і вона сама по собі підтверджує статус.
Для кращого розуміння ситуації варто уточнит з яких саме надходжень вони хочуть отримати свою «десятину», яке джерело цих доходів і чи не перебуваєте ви в них «у гостях» сумарно понад 183 дні на рік
