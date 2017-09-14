|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 23 гру, 2025 00:48
Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу
Один из моих любимых сериалов "Слуга народу".
Раскрыты все причины происходящего и невозможность изменить будущее, т.к. оно обосновано менталитетом простого народа.
Любой простой гражданин, активист в борьбе с коррупцией, получая Должность - становится коррупционером!
Система устроена так, что никакой Президент - не сможет изменить ход событий, он зависит от своего окружения, от спонсоров и от СМИ!
ОПа - это не следствие плохой власти, это мы такие.
Смотрите сериал "Слуга народа"! Вдумчиво! И на себя поглядывайте.
Зеленский, став президентом, сделал больше, чем мог!
Выложился на полную, защищая наши Идеалы, если что.
Вот так вот.
SATAN
Додано: Вів 23 гру, 2025 01:45
сон разума порождает чудовищ
fox767676
Додано: Вів 23 гру, 2025 06:26
SATAN написав:
Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу
Смотрите сериал "Слуга народа"! Вдумчиво! И на себя поглядывайте.
Зеленский, став президентом, сделал больше, чем мог!
Выложился на полную, защищая наши Идеалы, если что.
Вот так вот.
надо воно нам? Ми і до того не дивились ваші зомботрансляції)
і на вибори неходили. Бандера на вибори не ходив, Шухевич не ходив і я з 2006 не ходжу. Нічого мені робити легітимізувати безбожну владу за безплатно.
Ентропія все наростає, значить скоро наступить світле євройське майбутнє !:roll: а цифри і арифметика то дурне
главне віра в гідність а цифри ми вам нарісуєм)
як писала Ахмєтова- зналі б ви з якого ссора росте статістіка війни нєвєдая стида.
От засекретять скоро цифри, і карту, будем тіко емоціями жити.
Banderlog
Додано: Вів 23 гру, 2025 07:06
барабашов написав: fox767676 написав: flyman написав:
ви були за Ка чи за Ку?
Вангу спитали перед 2им туром 1994
- "Бережіть Льоню, він хороший!"
я то помню, а вельзевула в то время в ясли водили
вы бы еще его про ланового с плющом спросили
Это она про Брежнева говорила
Просто её 12 лет не хотели расстраивать шо он "того"...
По теме.
Давайте я с ИнвесторомПандой возглавлю Банковую,
Я честен, принципиален, строен, отпраалю на Ростов всех этих "з-нэ-тым-ВОС-уставших" в один конец и полицаев с ними до кучи на Кубань , а Панда будет притягивать гроши ЕС и ФРС.
Как мёд с улика тягать будет.
Как гризли прям.
Наш троещинский гризли.
Всі, з ким цей колоритно-габаритний екземпляр віртуально обʼєднувався в «ми будемо..» зрозуміли, що у нього нема ні лідерських якостей , ні працездатності, і продинамили такого компаньйона. Він буде лише їсти (а поїсти він любить). А вихлоп лише у вигляді метану.
По темі:
«везельвул», якщо прийде Залужний, то лейтенанта з хворими суглобами раздуплить на нормальне ВЛК? Вручать йому взвод? А то якось негарно, дитячі малюнки в шпиталь бійцям - це не те що очікують від лейтенанта запасу, он абирвалг не дасть збрехати 😅
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 23 гру, 2025 07:09, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Додано: Вів 23 гру, 2025 07:09
Схоже, що москалі почали нас вітати з Різдвом
Вже багато мопедів і ракет ...
pesikot
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
