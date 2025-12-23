|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 22 гру, 2025 20:54
При чому тут це?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11106
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 06:55
Investor_K написав:
Барабашове, чи готові ви творити добро не за гроші, а за покликом серця
А навпаки? За гроші та без серця?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11106
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор