Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 гру, 2025 13:35
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.
З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...
неможливо вкрасти кредитний ліміт )
Додано: Сер 24 гру, 2025 13:46
adeges написав: Дюрі-бачі написав:
З усього написаного
rjkz написав:
У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.
я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...
неможливо вкрасти кредитний ліміт )
Если есть деньги -зачем кредит а если нету то чем его потом выплачивать? отложи покупки на потом...
я помню советскую рассрочку , бесплатную , купили магнитофон ,выплачиваете даже не сами копаясь в буквах а ваш работодатель (бухгалтерия)это делает
