Додано: Сер 24 гру, 2025 10:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Додано: Сер 24 гру, 2025 12:55
Олежан так надо было по классике в такой ситуации сказать «ой, у меня сегодня не выходит, здоровье подвело, давайте через неделю встретимся» и поменять цену в объяве на тысяч 3 вверх
а потом сказать «та мне уже больше предложили»
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
