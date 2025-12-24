RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 13:35

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:
У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...


неможливо вкрасти кредитний ліміт )
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 13:46

  adeges написав:
  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:
У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...


неможливо вкрасти кредитний ліміт )

Если есть деньги -зачем кредит а если нету то чем его потом выплачивать? отложи покупки на потом...
я помню советскую рассрочку , бесплатную , купили магнитофон ,выплачиваете даже не сами копаясь в буквах а ваш работодатель (бухгалтерия)это делает
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:52

  Vadim_ написав:Я не спорю, каждому своё, если у меня нету денег то я не покупаю а зарабатываю и складываю, а если не заработал то чем тот кредит(уволили , здоровье...) выплачивать?

Ти ж бізнесмен з 93 року, ти не знаєш як з грошей зробить гроші? Ти продаєш чи покупаєш?
На своєму прикладі можу розписать як, але ти ж бізнесмен, знаєш як гроші заробить на нову клаву.
UPD: Якщо у тебе бізнес, то звідки тебе уволілі?
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:57

  Vadim_ написав:Если есть деньги -зачем кредит

У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?
Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює.
