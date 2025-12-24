Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3093309430953096 Додано: Сер 24 гру, 2025 13:35 Дюрі-бачі написав: rjkz написав:

У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %... З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...



неможливо вкрасти кредитний ліміт )

У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %... я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...



неможливо вкрасти кредитний ліміт ) неможливо вкрасти кредитний ліміт )

Если есть деньги -зачем кредит а если нету то чем его потом выплачивать? отложи покупки на потом...

Если есть деньги -зачем кредит а если нету то чем его потом выплачивать? отложи покупки на потом...

я помню советскую рассрочку , бесплатную , купили магнитофон ,выплачиваете даже не сами копаясь в буквах а ваш работодатель (бухгалтерия)это делает

Vadim_ написав: Я не спорю, каждому своё, если у меня нету денег то я не покупаю а зарабатываю и складываю, а если не заработал то чем тот кредит(уволили , здоровье...) выплачивать?

Ти ж бізнесмен з 93 року, ти не знаєш як з грошей зробить гроші? Ти продаєш чи покупаєш?

На своєму прикладі можу розписать як, але ти ж бізнесмен, знаєш як гроші заробить на нову клаву.

Ти ж бізнесмен з 93 року, ти не знаєш як з грошей зробить гроші? Ти продаєш чи покупаєш?

На своєму прикладі можу розписать як, але ти ж бізнесмен, знаєш як гроші заробить на нову клаву.

UPD: Якщо у тебе бізнес, то звідки тебе уволілі?

У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?

У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?

Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює.

У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?

Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює. У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогоднінема за шо, який вихід, якщо є кредитка?Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює.

Це не андроїдний колайдер, можна и с карманов достать...

Повідомлень: 4194 З нами з: 23.05.14 Подякував: 629 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 гру, 2025 19:17 Vadim_ написав: Water написав: Vadim_ написав: Если есть деньги -зачем кредит Если есть деньги -зачем кредит

У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?

Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює. У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогоднінема за шо, який вихід, якщо є кредитка?Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює.

Це не андроїдний колайдер, можна и с карманов достать... Це неколайдер, можна и с карманов достать...

Можна, якщо є кармани.

Можна, якщо є кармани.

Андронний. Це не від Intel, це від Core.

Можна, якщо є кармани.

Андронний. Це не від Intel, це від Core. Це неколайдер, можна и с карманов достать...Можна, якщо є кармани.Андронний. Це не від Intel, це від Core.

всё равно не могу догнать этого , на чём зарабатывают или это реклама, под прикрытием ?

Повідомлень: 4194 З нами з: 23.05.14 Подякував: 629 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 гру, 2025 19:40 Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав: Бо гроші завтра дешевше ніж гроші сьогодні Бо гроші завтра дешевше ніж гроші сьогодні

Ясно, ваше розуміння бізнесу в 93 так і залишилося

В 93-ому а ще краще в 92-му кредит це був майже як подарунок долі. В 93-ому осінню курс почав укріплятись пізньою осінню всупереч попередній поведінці, тоді так уже і банки брали 28% в місяць за користування і курс раптом укріпився, було боляче.

В 93-ому а ще краще в 92-му кредит це був майже як подарунок долі. В 93-ому осінню курс почав укріплятись пізньою осінню всупереч попередній поведінці, тоді так уже і банки брали 28% в місяць за користування і курс раптом укріпився, було боляче.

Але по кредиткам у нас можливо навіть моментами кращі можливості як за бугром, зокрема не впевнений, що можна купляти якісь державні дохідні папери там, краще за кешбек, який також трохи тішить.

Повідомлень: 7213 З нами з: 19.04.12 Подякував: 109 раз. Подякували: 1147 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 гру, 2025 19:47 Water написав: Vadim_ написав: Если есть деньги -зачем кредит Если есть деньги -зачем кредит

У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?

Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює. У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює.

В тему я про ОВДП народ рримудряється купити ОВДП і в грейс періоді потримати і продати з наваром.

У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?

Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює. У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює.

В тему я про ОВДП народ рримудряється купити ОВДП і в грейс періоді потримати і продати з наваром. В тему я про ОВДП народ рримудряється купитиі в грейс періоді потримати і продати з наваром.

играть в рулетку с государством , керівниками якого , нап'рсточніки з 80+?

