Banderlog не буває таких війн, до останнього подиху.
Ну почему же?
Жили-были индейцы в Америке.
По-своему жили, даже вот какие-то Строения монументальные сооружали, как майя.
Интересно, вот куда они подевались? Остатки выживших, я бы не назвал уже народами, так... ошмётки.
Сказать, в чем основная беда индейцев?
Богатая и Щедрая земля!
Знаете, зачем массово внедряют инсектопротеины? Да проблемы будут со жратвой!
Народа всё больше и больше на Земле! Спрос на жратву!
Украина?
Просто подарок Бога, на самом деле! Тут и земля и реки и леса и море, полезных ископаемых - считай "вся таблица Менделеева"!
Вы и правда считали, что вот кто-то нам оставит право это всё пользовать "на шару"?
Нет, конечно.
Просто, у Запада свои методы, у варваров- свои.
Как определить вероятность прогноза будущего?
Всё просто.
Задать себе вопрос "А что после войны?"
Вот.. какие, собственно Цели у этой войны!
Реальные а не "озвучиваемые пролетариату со стороны СМИ"?
Всё очень просто, видите!