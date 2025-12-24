RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3094309530963097
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:37

  Vadim_ написав:
  Bolt написав:
  Water написав:
У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?
Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює.

В тему я про ОВДП народ рримудряється купити ОВДП і в грейс періоді потримати і продати з наваром.

играть в рулетку с государством , керівниками якого , нап'рсточніки з 80+?

ЄС на 2 года с бабок насыпал, можна поиграться под 18,5% годовых.
Bolt
 
Повідомлень: 3795
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:44

  Bolt написав:
  Vadim_ написав:
  Bolt написав:В тему я про ОВДП народ рримудряється купити ОВДП і в грейс періоді потримати і продати з наваром.

играть в рулетку с государством , керівниками якого , нап'рсточніки з 80+?

ЄС на 2 года с бабок насыпал, можна поиграться под 18,5% годовых.

нежданчик бывает всегда нежданно
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3094309530963097
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.