|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:49
2587715
А куда они летают? В Эйлат?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5555
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:49
барабашов написав:
2587715
А куда они летают? В Эйлат?
В Евросоюз
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 324
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:33
2587715 написав: барабашов написав:
2587715
А куда они летают? В Эйлат?
В Евросоюз
в Санья или к филлипинкам
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4204
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:09
2587715 написав: барабашов написав:
2587715
А куда они летают? В Эйлат?
В Евросоюз
А шо там взимку?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3730
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:42
Water написав: 2587715 написав: барабашов написав:
2587715
А куда они летают? В Эйлат?
В Евросоюз
А шо там взимку?
Рекомендую Швейцарские термальные источники. Лежишь кайфуешь в горячей воде с видом на заснеженные горы
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5852
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 476 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:13
Бетон написав:
Рекомендую Швейцарские термальные источники. Лежишь кайфуешь в горячей воде с видом на заснеженные горы
такого де багато есть и в китае и у кацапов...
я плавал в молодости в открытом бассейне инфиза зимой , на голове снег а ты гребёш
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4204
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 08:49
Water написав: 2587715 написав: барабашов написав:
2587715
А куда они летают? В Эйлат?
В Евросоюз
А шо там взимку?
Альпы
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 324
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 08:51
Vadim_ написав: Бетон написав:
Рекомендую Швейцарские термальные источники. Лежишь кайфуешь в горячей воде с видом на заснеженные горы
такого де багато есть и в китае и у кацапов...
я плавал в молодости в открытом бассейне инфиза зимой , на голове снег а ты гребёш
У нас в Берегово кажется тоже такой есть
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 324
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 08:59
Vadim_ написав: 2587715 написав: барабашов написав:
2587715
А куда они летают? В Эйлат?
В Евросоюз
в Санья или к филлипинкам
Все цветные страны - это риск, что тебя отравят, ограбят, похитят или просто укусит какая-то ядовитая тварь
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 324
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|