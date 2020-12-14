RSS
  #12651
Суб 27 гру, 2025 15:44

Яке у вас місто?
Суб 27 гру, 2025 16:28

  fox767676 написав:
  Hotab написав:новобудах коли притискає, платоспроможні люди організовуються і збирають гроші на «генератори/аккумулятори»


розбирали вже
тих генераторів вистачає на ліфти та водонасоси
в хрущах ліфтів нема , водопостачання і так працює, плюс є газ для готовки

Опалення «розбирали»?
Як там ТЕЦ , яка гріє хрущі?
Суб 27 гру, 2025 16:29

  pesikot написав:
  Investor_K написав:Хто зна, весь лівий берег без ЕЕ чи десь все таки є?

пан пенсіонер не купив собі зарядну чи продвинуту deya ? )

Він живе в центрі. І не пенсіонер. Флудить і понтується тут
Суб 27 гру, 2025 17:01

Тут це за посиланням

  Hotab написав:
  pesikot написав:
  Investor_K написав:Хто зна, весь лівий берег без ЕЕ чи десь все таки є?

пан пенсіонер не купив собі зарядну чи продвинуту deya ? )

Він живе в центрі. І не пенсіонер. Флудить і понтується тут

За що ми любимо Інвестора_К?
Суб 27 гру, 2025 17:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.

За перемогу
Все буде Україна
Суб 27 гру, 2025 17:05

Заходьте на мою авторську гілку. Там багато корисноі інформаціі. Тема за декілька місяців набрала майже 300000 переглядів. Це топ темв форума
Суб 27 гру, 2025 17:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:Заходьте на мою авторську гілку. Там багато корисноі інформаціі. Тема за декілька місяців набрала майже 300000 переглядів. Це топ темв форума
Ви бота поставили, щоб сторінку оновлював?
Суб 27 гру, 2025 17:16

  Бетон написав:Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.

За перемогу
Все буде Україна

За перемогу
Все буде Україна

В новинах інформації обмаль.
ТГ канали, як завжди розганяють без конкретики
Цеж вода в радіаторах опалення може замерзнути
Зливати треба
В новобудовах, де горизонтальна система фіг централізовано зільеш
Востаннє редагувалось UA в Суб 27 гру, 2025 17:19, всього редагувалось 1 раз.
UA
Суб 27 гру, 2025 17:18

  Freza написав:Сантехникам по Киеву сказали ни куда не уезжать на праздники.
Есть все шансы, шо скажут сливать воду - теплоноситель, шоб трубы не рвало, мороз сильный идет.
Если сольют, затопить по новой будет тяжко, к весне.
Комиссия и эксперты работают… будет видно

смартфон паложен кожному коммунальному сантехнику от міськради ?
Суб 27 гру, 2025 17:22

  Faceless написав:
Investor_K написав:Заходьте на мою авторську гілку. Там багато корисноі інформаціі. Тема за декілька місяців набрала майже 300000 переглядів. Це топ темв форума
Ви бота поставили, щоб сторінку оновлював?

я ніколи ні на кого не скарживця , ви не дате збрехати але эту ветку я бы закрыл, и поскаржусь , ши шмурдяк
