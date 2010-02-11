jabba
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 26 гру, 2025 10:51
"Такой хоккей нам не нужен". Серебро и платина играют на все деньги.
Параболический рост пока Америка спит. Или балуются на тонком новогоднем рынке или мы чего то не знаем.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 11:36
1patron Шорт сквиз на тонком рынке. Сейчас больно продавцам. Но не исключаю шо скоро больно станет покупателям этих тяжелых и отчасти токсичных металлов.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 11:52
Додано: Суб 27 гру, 2025 01:19
Оце срібло пре.... Звідки скільки палива та ще й на срібло???
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:19
ihorsic Более дешевые инвестиции при ажиотажном спросе дорожают на больше %.
