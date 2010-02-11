RSS
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 06:42

jabba
Конечно, без сомнений.
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 10:51

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

"Такой хоккей нам не нужен". Серебро и платина играют на все деньги.
Параболический рост пока Америка спит. Или балуются на тонком новогоднем рынке или мы чего то не знаем.
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 11:36

1patron Шорт сквиз на тонком рынке. Сейчас больно продавцам. Но не исключаю шо скоро больно станет покупателям этих тяжелых и отчасти токсичных металлов.
jabba
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 11:43

jabba

или инсайдеры 3 мировой работают)
smdtranz
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 11:52

  smdtranz написав:jabba

или инсайдеры 3 мировой работают)


Инсайдеры покупали бы про запас камни и палки. Для четвертой.
jabba
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 01:19

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Оце срібло пре.... Звідки скільки палива та ще й на срібло???
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:19

Гарячі новини про дорогоцінні метали

ihorsic Более дешевые инвестиции при ажиотажном спросе дорожают на больше %.
