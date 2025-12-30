RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3099310031013102
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:05

Re: Еміграція, заробітчанство

100уе чисто за инет дофига конечно...

У нас 25евро все включено, и домашний инет, и мобильный, и связь, и телевидение, и домашний телефон. Типа пакетом берешь, и оно норм выходит по деньгам, наверное даже дешевле чем в Украине.
slonomag
 
Повідомлень: 749
З нами з: 23.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:10

  smdtranz написав:2587715

это вы еще не знаете прикол с тарифами на интернет для бизнеса в Украине. такой же интернет, как и для простых людей, но в раз 20 дороже

сцилку може те?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4263
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:51

  slonomag написав:100уе чисто за инет дофига конечно...

У нас 25евро все включено, и домашний инет, и мобильный, и связь, и телевидение, и домашний телефон. Типа пакетом берешь, и оно норм выходит по деньгам, наверное даже дешевле чем в Украине.

Новоприбывшим в штатах дают симку на год бесплатно, с инетом и связью. Так что 100уе тариф с рассрочкой за оптовлокно куда-то в горы
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 329
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:54

  2587715 написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Рекомендую Швейцарские термальные источники. Лежишь кайфуешь в горячей воде с видом на заснеженные горы

такого де багато есть и в китае и у кацапов...
я плавал в молодости в открытом бассейне инфиза зимой , на голове снег а ты гребёш

У нас в Берегово кажется тоже такой есть


Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1501
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:55

Vadim_

https://lanet.business/internet-big-biz/

https://kyivstar.ua/business/internet

https://utels.ua/ru/for-business/internet

и тд. правда там надо смотреть тарифы, где мировой трафик хотя бы 100 мегабит. хотя для квартиры стандартом давно является гигабит в Киеве.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 736
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 18:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  katso написав:Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?
в Киеве греть надо, а там подземные источники
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 329
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 23:21

Бідні, бідні, бідні американці....
Я зараз перебуваю з новорічним візитом у нашій діаспорі in USA - спитав про інтернет - дійсно не дешево - 70 доларів на місяць.
Інтернет від Startlink: 80...120 доларів в залежності від швидкості.
Можна їх пожаліти...
Правда... Правда опалення 3-к квартири 50 (п"ятдесят) доларів на місяць.
Можна їх пожаліти...

Вчора їздили по штату Iowa - природа дуже нагадує українську. Такі ж дерева, такі ж посадки... Такі ж річки та озерця... Такі ж між'яр'я...
Але не міг не звернути увагу на таке: десятки кілометрів їдеш по трасі - і ліворуч, і праворуч - сотні тисячі а можливо і десятки тисяч приватних будинків. Я такої кількості приватних будинків - всі 2-о поверхові і більшість на 2 власника - ніде в світі не зустрічав.
Враження, що оголошена за часів СРСР програма "Забезпечити кожну радянську родину окремим житлом" виконана на 100%.
Ну не на 100, бо будується все і будується...

Інтернет дорогий?
А 1 галон (приблизно 4 літра) бензина 2,35$ - не сильно дорого?
А в чеку із супермаркету на всі харчові товари/продукти ПДВ 0(нуль) - то не дорого?
І на бензин в чеку - я залив найдорожчого 10 галонів - нуль ПДВ...
Не 20% - а нуль... Нормально так?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 30 гру, 2025 23:32, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11626
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4100 раз.
Подякували: 1523 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 23:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Враження, що оголошена за часів СРСР програма "Забезпечити кожну радянську родину окремим житлом" виконана на 100%.
Ну не на 100, бо будується все і будується...
50% порожні - продати чи здати не можуть - набудували багато, а жити нема кому - бо грошей нема і відсотки на іпотеку скажені.

Таких хатинок ще в Швейцарії дуже багато. Вдень виглядають як казка - старовинного штибу хатинки під шапками снігу. Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. Їх там обвішують гірляндами по наружі. Але все одно виглядають як будинки покійників
  akurt написав:А в чеку із супермаркету на всі харчові товари/продукти ПДВ 0(нуль) - то не дорого?
а тіпси в кафе які? Чи МРТ скіки коштує? Чи там страховка на автівку? Діт.садок?
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 329
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 23:35

  2587715 написав:50% порожні - продати чи здати не можуть - набудували багато, а жити нема кому - бо грошей нема і відсотки на іпотеку скажені.

Не читайте газету "Комсомолец Приамурья".
Бо реально впливає на психіку, і мариться дивна маячня:
"Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. "
(наведено як ми бачимо не точний переклад з російської на українську).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11626
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4100 раз.
Подякували: 1523 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
  #<1 ... 3099310031013102
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3656)
30.12.2025 23:32
Ринок ОВДП (10448)
30.12.2025 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.