Додано: Вів 30 гру, 2025 17:05
Re: Еміграція, заробітчанство
100уе чисто за инет дофига конечно...



У нас 25евро все включено, и домашний инет, и мобильный, и связь, и телевидение, и домашний телефон. Типа пакетом берешь, и оно норм выходит по деньгам, наверное даже дешевле чем в Украине.
slonomag



это вы еще не знаете прикол с тарифами на интернет для бизнеса в Украине. такой же интернет, как и для простых людей, но в раз 20 дороже это вы еще не знаете прикол с тарифами на интернет для бизнеса в Украине. такой же интернет, как и для простых людей, но в раз

сцилку може те? сцилку може те? Vadim_

Додано: Вів 30 гру, 2025 17:51
slonomag написав: 100уе чисто за инет дофига конечно...

У нас 25евро все включено, и домашний инет, и мобильный, и связь, и телевидение, и домашний телефон. Типа пакетом берешь, и оно норм выходит по деньгам, наверное даже дешевле чем в Украине.



Новоприбывшим в штатах дают симку на год бесплатно, с инетом и связью. Так что 100уе тариф с рассрочкой за оптовлокно куда-то в горы
2587715

Додано: Вів 30 гру, 2025 17:54
2587715 написав: Vadim_ написав: Бетон написав: Рекомендую Швейцарские термальные источники. Лежишь кайфуешь в горячей воде с видом на заснеженные горы

такого де багато есть и в китае и у кацапов...

я плавал в молодости в открытом бассейне инфиза зимой , на голове снег а ты гребёш такого де багато есть и в китае и у кацапов...я плавал в молодости в открытом бассейне инфиза зимой , на голове снег а ты гребёш

У нас в Берегово кажется тоже такой есть У нас в Берегово кажется тоже такой есть



Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?
katso

Додано: Вів 30 гру, 2025 17:55
Vadim_



https://lanet.business/internet-big-biz/



https://kyivstar.ua/business/internet



https://utels.ua/ru/for-business/internet



и тд. правда там надо смотреть тарифы, где мировой трафик хотя бы 100 мегабит. хотя для квартиры стандартом давно является гигабит в Киеве.
smdtranz

Додано: Вів 30 гру, 2025 18:29
Re: Еміграція, заробітчанство
katso написав: Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?

в Киеве греть надо, а там подземные источники
2587715

Повідомлень: 329 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 гру, 2025 23:21 Бідні, бідні, бідні американці....

Я зараз перебуваю з новорічним візитом у нашій діаспорі in USA - спитав про інтернет - дійсно не дешево - 70 доларів на місяць.

Інтернет від Startlink: 80...120 доларів в залежності від швидкості.

Можна їх пожаліти...

Правда... Правда опалення 3-к квартири 50 (п"ятдесят) доларів на місяць.

Можна їх пожаліти...



Вчора їздили по штату Iowa - природа дуже нагадує українську. Такі ж дерева, такі ж посадки... Такі ж річки та озерця... Такі ж між'яр'я...

Але не міг не звернути увагу на таке: десятки кілометрів їдеш по трасі - і ліворуч, і праворуч - сотні тисячі а можливо і десятки тисяч приватних будинків . Я такої кількості приватних будинків - всі 2-о поверхові і більшість на 2 власника - ніде в світі не зустрічав.

Враження, що оголошена за часів СРСР програма "Забезпечити кожну радянську родину окремим житлом" виконана на 100%.

Ну не на 100, бо будується все і будується...



Інтернет дорогий?

А 1 галон (приблизно 4 літра) бензина 2,35$ - не сильно дорого?

А в чеку із супермаркету на всі харчові товари/продукти ПДВ 0(нуль) - то не дорого?

І на бензин в чеку - я залив найдорожчого 10 галонів - нуль ПДВ...

Не 20% - а нуль... Нормально так?
akurt

Додано: Вів 30 гру, 2025 23:31
Re: Еміграція, заробітчанство
akurt написав: Враження, що оголошена за часів СРСР програма "Забезпечити кожну радянську родину окремим житлом" виконана на 100%.

Ну не на 100, бо будується все і будується...

50% порожні - продати чи здати не можуть - набудували багато, а жити нема кому - бо грошей нема і відсотки на іпотеку скажені.

Таких хатинок ще в Швейцарії дуже багато. Вдень виглядають як казка - старовинного штибу хатинки під шапками снігу. Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. Їх там обвішують гірляндами по наружі. Але все одно виглядають як будинки покійників
akurt написав: А в чеку із супермаркету на всі харчові товари/продукти ПДВ 0(нуль) - то не дорого?

а тіпси в кафе які? Чи МРТ скіки коштує? Чи там страховка на автівку? Діт.садок?
2587715

Додано: Вів 30 гру, 2025 23:35
2587715 написав: 50% порожні - продати чи здати не можуть - набудували багато, а жити нема кому - бо грошей нема і відсотки на іпотеку скажені.

Не читайте газету "Комсомолец Приамурья".

Бо реально впливає на психіку, і мариться дивна маячня:

"Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. "

Не читайте газету "Комсомолец Приамурья".
Бо реально впливає на психіку, і мариться дивна маячня:
"Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. "
(наведено як ми бачимо не точний переклад з російської на українську).
akurt

