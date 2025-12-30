100уе чисто за инет дофига конечно...
У нас 25евро все включено, и домашний инет, и мобильный, и связь, и телевидение, и домашний телефон. Типа пакетом берешь, и оно норм выходит по деньгам, наверное даже дешевле чем в Украине.
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:05
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:10
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:51
Новоприбывшим в штатах дают симку на год бесплатно, с инетом и связью. Так что 100уе тариф с рассрочкой за оптовлокно куда-то в горы
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:54
Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:55
Vadim_
и тд. правда там надо смотреть тарифы, где мировой трафик хотя бы 100 мегабит. хотя для квартиры стандартом давно является гигабит в Киеве.
Додано: Вів 30 гру, 2025 18:29
Додано: Вів 30 гру, 2025 23:21
Бідні, бідні, бідні американці....
Я зараз перебуваю з новорічним візитом у нашій діаспорі in USA - спитав про інтернет - дійсно не дешево - 70 доларів на місяць.
Інтернет від Startlink: 80...120 доларів в залежності від швидкості.
Можна їх пожаліти...
Правда... Правда опалення 3-к квартири 50 (п"ятдесят) доларів на місяць.
Можна їх пожаліти...
Вчора їздили по штату Iowa - природа дуже нагадує українську. Такі ж дерева, такі ж посадки... Такі ж річки та озерця... Такі ж між'яр'я...
Але не міг не звернути увагу на таке: десятки кілометрів їдеш по трасі - і ліворуч, і праворуч - сотні тисячі а можливо і десятки тисяч приватних будинків. Я такої кількості приватних будинків - всі 2-о поверхові і більшість на 2 власника - ніде в світі не зустрічав.
Враження, що оголошена за часів СРСР програма "Забезпечити кожну радянську родину окремим житлом" виконана на 100%.
Ну не на 100, бо будується все і будується...
Інтернет дорогий?
А 1 галон (приблизно 4 літра) бензина 2,35$ - не сильно дорого?
А в чеку із супермаркету на всі харчові товари/продукти ПДВ 0(нуль) - то не дорого?
І на бензин в чеку - я залив найдорожчого 10 галонів - нуль ПДВ...
Не 20% - а нуль... Нормально так?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 30 гру, 2025 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 23:31
50% порожні - продати чи здати не можуть - набудували багато, а жити нема кому - бо грошей нема і відсотки на іпотеку скажені.
Таких хатинок ще в Швейцарії дуже багато. Вдень виглядають як казка - старовинного штибу хатинки під шапками снігу. Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. Їх там обвішують гірляндами по наружі. Але все одно виглядають як будинки покійників
а тіпси в кафе які? Чи МРТ скіки коштує? Чи там страховка на автівку? Діт.садок?
Додано: Вів 30 гру, 2025 23:35
Не читайте газету "Комсомолец Приамурья".
Бо реально впливає на психіку, і мариться дивна маячня:
"Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. "
(наведено як ми бачимо не точний переклад з російської на українську).
Додано: Сер 31 гру, 2025 00:00
Цікаво дивитися: як живуть українці в США.
Хотілося б, щоби влаштувалися так як - несподіванка для мене - колишні громадяни Чехословаччини.
Сьогодні відвідали "Чесько-словацький музей" діаспори.
Враження великі: наче попадаєш в Чехію та в Словачичну - всі оголошення та назви нам вулицях та на майданах або на чеській, або на словацькій.
В музеї - гігантська кришталева чеська люстра на вході.
Музей містить шалену колекцію живопису та більшою частиною - одягу чехів та словаків - все з приватних колекцій, які передано в музей.
Чехи та словаки їхали в еміграцію двома великими хвилями:
- перша причина економічна - шукали кращого життя;
- друга причина - з 1948 по 1968 роки - політична.
Все змінилося для них - і про це є експозиція - в 1992 році...
В нашій компанії цікава родина українців: чоловік та жінка 35 років.
Обидва закінчили медичний університет. Але не працюють лікарями, а є науковими працівниками в галузі медицини (!).
В США вже 6 років. Першим приїхав чоловік, для якого університет відкрив візу Н-1В.
Потім той же університет оформив Green Card. І йому, і жінці.
До середини 2025 року жили в орендованій 3-к квартирі - ціна оренди 1300 доларів на місяць.
А ось в середині 2025 року взяли в іпотеку приватний будинок на вторинному ринку.
Цікаво, що полювали за будинком довго - задача не з легких - шукали подешевше, але нормальне - була ситуація, що поки вони радилися ввечері після оглядин - на ранок вже забрали інші Покупці.
Це на тему того, де які вікна вночі не світяться і де що є порожнім на 50%...
Платежі по іпотеці з урахуванням її погашення, страховок, і податків складають 1600 доларів.
Звісно, я не питав про суму зарплатні, але за дотичними даними отримують кожен не більше за 60 000...70 000 доларів на рік. Саме це і дозволяє взяти будинок в іпотеку.
Хотіли б може і кращій, і більший, і новіший - ціна на такий може дорівнювати 350 000...400 000 доларів.
Але вже і виплата в місяць буде сягати орієнтовно 2 200 доларів...
|