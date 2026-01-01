|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 січ, 2026 04:55
2587715 написав: rjkz написав: The_Rebel написав:
У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.
Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї
Такая фигня в США на каждом шагу, все хотят чтобы вы оформляли мембершипы, подписки, автосписания.
От этого потом очень тяжело отделаться.
Мембершипы могут даже не списывать деньги, а накапливать долги пока они не станут критическими и подать коллекторам.
Это портит кредитную историю и кредитскор.
Автосписание дает доступ сервисов к вашим кредиткам и прямым счетам.
Например, условно, интернет стоит 100 долларов в месяц, с автосписанием со счета 90 долларов. Вроде как финансово грамотный ход - 10% каждый месяц экономить, но риски - ппц.
Я для таких платежей открыл счет в другом банке, на котором держу не более 1 куе. Но тоже геммор, периодичски следить чтобы там был нормальный уровень.
4200грн за интернет? Это спутниковый?
За какие подписки можно платить 1куе в мес? Ну кроме вип-пакета на онлифанс и вебкам?
Нет, проводной интернет.
Например, верайзен 500 Мбит/с стоит 96 долларов в месяц плюс таксы.
Тут с интернетом полная ж)па.
Где-бы вы не жили, обычно есть 2 провайдера - большой Верайзен и какой-нибудб помельче, локал, но один. И он дает совсем чуть ниже цены, но качество сервиса (не сам сигнал, а обслужтвание) напоминает совок.
Причем, они эту цену дают на первый год, иногда акции, когда лочат прайс на несколько лет. Потом каждый год поднимают ценник и интернет становится вообще золотым.
Так, знаю человека, который переехал из одного района НЙ в Бруклин лет 5 назад.
И отключился от одного локал провайдера на другого.
Поначалу платил 60 долларов в месяц.
Сейчас уже больше 100. Ему тупо каждый год повышали цену на 15 долларов в месяц.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18158
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8822 раз.
- Подякували: 5561 раз.
-
-
Профіль
-
-
12
7
7
Додано: Чет 01 січ, 2026 04:57
2587715 написав: Сибарит написав: 2587715 написав:
4200грн за интернет? Это спутниковый?
Американские провайдеры не знают, что $100 - это 4200грн 😁
Переплачивать в 10 раз за интернет? По-моему там нет таких цен
Хотите поговорить об этом?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18158
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8822 раз.
- Подякували: 5561 раз.
-
-
Профіль
-
-
12
7
7
Додано: Чет 01 січ, 2026 07:49
Banderlog написав: 2587715 написав: BIGor написав:
А як збираєтесь вигравати війну тоді?
цю війну можуть виграти лише ракети, а не немитий люд в окопах
Без немитого люду прийде немитий люд пішки і захопить ракети)
Під Києвом в окопах ніхто не сидів. Питання вирішили 2 арт.бригади з повним БК проти 5 бригад кацапів
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 338
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 01 січ, 2026 08:27
2587715 написав: Bobua написав:
Тоді єдине, що можна побажати на рік прийдешній -- аби всі знайшли собі країну до смаку, і яка також і їх смакуватиме. 🤗
І, можливо, це було би також і шляхом до миру? Бо навіщо хоч комусь і кудись іти воювати, вбивати, вмирати... якщо в країні все добре й всі добрі?
Нажаль як я вже сказав - єдиний варіант нормально жити - це набити пику сусіду. Бо якщо ти талановитий і працьовитий, то ти такий 1 на 10, і всі ті 10 будуть тебе ненавидіти і заздрити твому успіху. Будуть робити тобі усілякі пакощі. Тож іншого шляху окрім як виграти цю війну в нас нема - куди б ви не втекли ви усюди будете лише безправним сусідом над яким можна безкарно познущатись
Сценарій успіху описаний в 3х томах книги “Атлант розправив плечі” Айн Ренд.
Але там було ~1талановит./1млн.заздрісних?
І талановиті не стерпіли тієї заздрості й з`їхали.
А що сталось із заздрісними -- історія замовчує...
Хоча, а чому б не могло було, що і не такі талановиті, напр, типу 10/млн, чи 100/млн -- теж би кудись з`їхали? 🤔
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2686
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 01 січ, 2026 08:32
2587715 написав:
Під Києвом в окопах ніхто не сидів. Питання вирішили 2 арт.бригади з повним БК проти 5 бригад кацапів
без Авиации?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4281
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|