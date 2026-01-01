RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3106310731083109>
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 16:50

  katso написав:
  2587715 написав:
  Vadim_ написав:такого де багато есть и в китае и у кацапов...
я плавал в молодости в открытом бассейне инфиза зимой , на голове снег а ты гребёш

У нас в Берегово кажется тоже такой есть


Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?


Стадион Динамо?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18165
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8824 раз.
Подякували: 5563 раз.
 
Профіль
 
12
7
7
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 16:57

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  2587715 написав:
  slonomag написав:100уе чисто за инет дофига конечно...

У нас 25евро все включено, и домашний инет, и мобильный, и связь, и телевидение, и домашний телефон. Типа пакетом берешь, и оно норм выходит по деньгам, наверное даже дешевле чем в Украине.

Новоприбывшим в штатах дают симку на год бесплатно, с инетом и связью. Так что 100уе тариф с рассрочкой за оптовлокно куда-то в горы


Хто сказал?
Первый раз слышу.
Можно пруфф?
Та то в йутубі казали!
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37178
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 17:02

  Water написав:
  Hotab написав:Куди летіти? Де нема русні?

Пляж? На Gran Canaria на пляжі москалів зустрів тільки одного разу.


В прошлом году в отпуск ездили в Кэп Мэй, юг НДЖ.
Только 2 раза слышали русскую речь и кроме обслуживающего персонала в гостиннице, остальные - белые американцы и белые европейцы.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18165
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8824 раз.
Подякували: 5563 раз.
 
Профіль
 
12
7
7
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 20:30

  akurt написав:- будинок на 2 власника, їх частка праворуч (здається у нас такий будинок на 2 власника має назву «спарка»

Чаще встречается термин "дуплекс".

Позволю себе наванговать переезд в индивидуальное жилье по мере становления на ноги или при удобном случае.
Одни соседи - это проще, чем десятки, но недостатки совместного проживания сохраняются.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9220
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21715 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 22:18

Погоджуюся з Вами.
Зараз там, де я перебуваю, 14 година дня. Гуляли парком з нашими українцями (ці тільки думають щось купувати) і говорили саме про це.

Вони зранку знайшли обʼєкти ціною в 300 000$, а новобудови (приватні оселі) - по 350 000$.
Я їм порадив записатися на перегляд: помацати і вториний ринок, і первинний.
Сказав приблизно так: якщо щось нове вартує 350 000, в не нове - 300 000, то через якийсь час ви дуже захочете доплатити різницю в 50 000$ та змінити старе на нове - але 50 000 ніхто не захоче брати… і як ви із доплатите? І будете сильно жалкувати… І ще треба розуміти, що нехай через 5 років, ато 25 виникне потреба подати, то окреме та нове продати буде легше…
Вже порахували, що іпотека може бути дорожчою на 230$ на місяць.
Але воно того варте…
В суботу мабуть разом поїдемо мацати та дивитися…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11636
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4101 раз.
Подякували: 1523 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 22:26

  Сибарит написав:
  akurt написав:- будинок на 2 власника, їх частка праворуч (здається у нас такий будинок на 2 власника має назву «спарка»

Чаще встречается термин "дуплекс".

Позволю себе наванговать переезд в индивидуальное жилье по мере становления на ноги или при удобном случае.
Одни соседи - это проще, чем десятки, но недостатки совместного проживания сохраняются.

если есть деньги , какой н а х дуплекс? , только максимально далеко от соседей, они вам рано или поздно сделают нерві
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4310
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 22:41

Мудра думка.
Але зараз їхали автівкою - то 3/4 будинків саме такі: на 2 власника.
Зараз помітив, що неподалік будують новий 3-и поверховий будинок, вже є каркас першого поверха - звісно все з бруса.
Так ось всі перші поверхи оздоблені здається натуральним камінням - зовні - враження, що перший поверх - міцна стіна, як у фортеці, а інші два поверхи вже різне оздоблення, але не каміння.
Можливо знайду час - підійду ближче та зроблю фото.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11636
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4101 раз.
Подякували: 1523 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 22:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Сибарит написав:
  akurt написав:- будинок на 2 власника, їх частка праворуч (здається у нас такий будинок на 2 власника має назву «спарка»

Чаще встречается термин "дуплекс".

Позволю себе наванговать переезд в индивидуальное жилье по мере становления на ноги или при удобном случае.
Одни соседи - это проще, чем десятки, но недостатки совместного проживания сохраняются.
Я навіть більше скажу. Недоліки приватного будинку додаються, недоліки квартир у вигляді сусідів залишаються.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37178
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 23:00

Ваша правда.
Я практично завжди жив саме в приватному будинку: це цілорічний та цілодобовий клопіт.
За всім треба щоденно слідкувати, де бурʼян виліз, де рози треба підвʼязати, газони раз на тиждень або 10 днів косити, гілки дерев обрізати, щось ремонтувати та підфарбовувати…
Але періодично настає стабілізація та тоді дивишся на результати свої праці і радієш…
Це моя власна ялинка.
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Чет 01 січ, 2026 23:05, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11636
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4101 раз.
Подякували: 1523 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 23:04

О Канада!

О Канада!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41961
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 3106310731083109>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.