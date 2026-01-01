katso написав:
Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?
Стадион Динамо?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 січ, 2026 16:50
Стадион Динамо?
Додано: Чет 01 січ, 2026 16:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Та то в йутубі казали!
Додано: Чет 01 січ, 2026 17:02
В прошлом году в отпуск ездили в Кэп Мэй, юг НДЖ.
Только 2 раза слышали русскую речь и кроме обслуживающего персонала в гостиннице, остальные - белые американцы и белые европейцы.
Додано: Чет 01 січ, 2026 20:30
Чаще встречается термин "дуплекс".
Позволю себе наванговать переезд в индивидуальное жилье по мере становления на ноги или при удобном случае.
Одни соседи - это проще, чем десятки, но недостатки совместного проживания сохраняются.
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:18
Погоджуюся з Вами.
Зараз там, де я перебуваю, 14 година дня. Гуляли парком з нашими українцями (ці тільки думають щось купувати) і говорили саме про це.
Вони зранку знайшли обʼєкти ціною в 300 000$, а новобудови (приватні оселі) - по 350 000$.
Я їм порадив записатися на перегляд: помацати і вториний ринок, і первинний.
Сказав приблизно так: якщо щось нове вартує 350 000, в не нове - 300 000, то через якийсь час ви дуже захочете доплатити різницю в 50 000$ та змінити старе на нове - але 50 000 ніхто не захоче брати… і як ви із доплатите? І будете сильно жалкувати… І ще треба розуміти, що нехай через 5 років, ато 25 виникне потреба подати, то окреме та нове продати буде легше…
Вже порахували, що іпотека може бути дорожчою на 230$ на місяць.
Але воно того варте…
В суботу мабуть разом поїдемо мацати та дивитися…
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:26
если есть деньги , какой н а х дуплекс? , только максимально далеко от соседей, они вам рано или поздно сделают нерві
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:41
Мудра думка.
Але зараз їхали автівкою - то 3/4 будинків саме такі: на 2 власника.
Зараз помітив, що неподалік будують новий 3-и поверховий будинок, вже є каркас першого поверха - звісно все з бруса.
Так ось всі перші поверхи оздоблені здається натуральним камінням - зовні - враження, що перший поверх - міцна стіна, як у фортеці, а інші два поверхи вже різне оздоблення, але не каміння.
Можливо знайду час - підійду ближче та зроблю фото.
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:49
Re: Еміграція, заробітчанство
Я навіть більше скажу. Недоліки приватного будинку додаються, недоліки квартир у вигляді сусідів залишаються.
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:00
Ваша правда.
Я практично завжди жив саме в приватному будинку: це цілорічний та цілодобовий клопіт.
За всім треба щоденно слідкувати, де бурʼян виліз, де рози треба підвʼязати, газони раз на тиждень або 10 днів косити, гілки дерев обрізати, щось ремонтувати та підфарбовувати…
Але періодично настає стабілізація та тоді дивишся на результати свої праці і радієш…
Це моя власна ялинка.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 01 січ, 2026 23:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:04
О Канада!
О Канада!
|