Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:11
Hotab написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував
Вадік чувак унікальний, просто.
Я розумію проблему здати екзамен там, де ти не їздив раніше.
Можна не помітити знаки, розпилити увагу туди, де не треба було її відволікати. Але в рідному (відносно невеликому) місті Дніпро … не могти здати ще треба примудрись.
Ну моментів на чому можна завалити море. Реально замахаєтесь огризатися. Сперечатись на заяви "а ви не подивились туди і туди", "перетнули суцільну" (там де її не було), я вже не кажу про купу задрочок з дуже неочевидними на перший погляд причинами заборони зупинки, це треба детально пропрацювати кожен маршрут
Faceless
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:31
Hotab написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував
Вадік чувак унікальний, просто.
Я розумію проблему здати екзамен там, де ти не їздив раніше.
Можна не помітити знаки, розпилити увагу туди, де не треба було її відволікати. Але в рідному (відносно невеликому) місті Дніпро … не могти здати ще треба примудрись.
Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:35
UA написав: Hotab написав: Faceless написав:
Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував
Вадік чувак унікальний, просто.
Я розумію проблему здати екзамен там, де ти не їздив раніше.
Можна не помітити знаки, розпилити увагу туди, де не треба було її відволікати. Але в рідному (відносно невеликому) місті Дніпро … не могти здати ще треба примудрись.
Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.
Це тільки одна помилка. Ще є шанси
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:38
Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть
не настільки просто, хоча я й не пробував
настал 5 год войны
Хто хочет тот ищет, рука лицо , 10гривен, а некоторые говорят шо війна в Україні...
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:46
Vadim_ написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть
не настільки просто, хоча я й не пробував
настал 5 год войны
Хто хочет тот ищет, рука лицо , 10гривен, а некоторые говорят шо війна в Україні...
То ви шукали? Все з вами ясно:)
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:55
Faceless написав:
То ви шукали? Все з вами ясно:)
я не шукав але згдно закону вимоги штучні
Цена пластика в Україні
10 тысяч ,маладой человек.....
Додано: П'ят 02 січ, 2026 01:04
Vadim_ написав:
Faceless написав:
То ви шукали? Все з вами ясно:)
я не шукав але згдно закону вимоги штучні
Цена пластика в Україні
10 тысяч ,маладой человек.....
Набагато дорожче, принаймні в великих містах
В Києві за 10к вас тільки нах пошлють
Додано: П'ят 02 січ, 2026 01:22
З Новим Роком, Громадо!
Хай у цьому роцi - збуваються Вашi Мрiї!
Бажаю, щоби ви стали багатiшими у рази, мiльйонерами, молодими- та веселими!
Бажаю добрих вам пригод, чудових друзiв та вiдкритих шляхiв!
Додано: П'ят 02 січ, 2026 01:30
UA
Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.
А что имеется ввиду под "технической исправностью автомобиля"?
Просто, заинтриговали!
Типа... проверил все ли светодиодики горят, лампочки там, давление в шинах (а если старье, там нет индикаторов давления на приборке)?
Может ещё "выхлоп занюхать" или на заднеприводной вдавить две педали и на месте "Шины прогреть"?
Я к тому, что если Захотят - то кого угодно могут завалить!
У меня тут соседа ТЦК-шники тормознули, документы проверяли!
Выдыхаем... Соседу 69, на вид все 75... "кабан" под 120 (проблемы с сердцем, ожирение и пр.), короче - ему в маршрутках места уступают, соболезнуют а тут... ТЦК, понимаешь, нашли "штурмовика"! Ну он показал пенсионное, паспорт, отпустили... но сам в шоке! Молодым себя - почуствовал!
Не, ну я пошутил... можно его на вражеские позиции с самолета бросать, он обиделся.
Faceless, Ірина_, Модератор
