Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:46

В нас гарний колектив з гарними думками.

Ось я прочитав вище фразу:

«Середня іпотека в США - 20 років, середня тривалість проживання в одному будинку - 12 років. Тобто виплачують будинок повністю і продовжують в ньому жити дуже мала кількість людей.» і очі відкрилися: я все життя жив неправильно!

Я змінював не тільки квартири/будинки в різних районах міста (у Львові жив в трьох різних локаціях), а й континенти… і змінював кожні 8 (вісім років). А десь нещасні цілих 12 живуть на одному місці.

Жах.

Я тільки тепер допетрав, що самий правильний спосіб життя веде мій товариш з дитячого садка (разом були і в дитячому садку, і в школі, і в університеті!!!!).

Ну дійсно: стабільність, якій можна заздрити:

- після закінчення університету отримав розподілення в досить відоме місто під назвою Київ.

- там познайомився з дівчиною трохи старшою за себе і як чесна людина - після того, що було, одружився, щоби чесно можна було дивитися в очі тещі, яка пустила в прийми в свою отриману за часів дорогого Леоніда Ілліча трикімнатну квартиру в панельному будинку на лівому березі Дніпра.

- чоловіком він виявився вірним, тому після народження двох дочок «на ліво» не ходив, а зайняв посаду заступника директора в невеликому підприємстві.

- дочки виросли якось швидко, дочки хороші і тому кожна не линдала десь, а привела в квартиру бабусі по одному чоловіку;

- нарешті життя отримало стабільність: в 3-к квартирі жили: власниця, дочка власниці, чоловік дочки власниці, дві дочки і два зятя.

- інформація трохи не точна: власниця, дочка власниці, чоловік дочки власниці, дві дочки дочки власниці, два зятя і дві дочки від тих зятʼів.

- ніхто не грався в ту бздуру під назвою «іпотека». Навіщо ж лізти в якусь кабалу?

- мій однокласник/одногрупник робив хитріше та економніше: після роботи на посаді заступника директора о 18:00 не спішив повертатися додому, а проводив час до 21:00 в пивному барі серед надійних друзів, які радили не спішити повернутися в стабільну хату: по-перше, обидва зятя повинні виконати програму «кукен-квакен», а - по-друге - жінки прибрати в кухні, звільнивши місце на підлозі для мого однокласника.



Ну дійсно, навіщо пнуться в житті?

Воно що, останнє і треба кудись бігти та на щось сподіватися?

А я тепер відчуваю себе повним телепнем…