Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:37
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:45
Re: Еміграція, заробітчанство
Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі
Еміграція, заробітчанство якщо все так разпрекрасно?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:49
Re: Еміграція, заробітчанство
Середня іпотека в США - 20 років, середня тривалість проживання в одному будинку - 12 років. Тобто виплачують будинок повністю і продовжують в ньому жити дуже мала кількість людей. Більшість продають так і не виплативши іпотеку, та купують щось інше в залежності від потреб та зміни цін на свою стару нерухомість. Але банк при цьому завжди буде в прибутку, навіть якщо ціна на будинок впаде, на відміну від власника.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:11
by system design
трошки в тему закинутих будинків by system design
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:13
"теплий" план
не постійно, а час від часу заглядаю тому що в мене був (і є план) жити в теплу пору десь тут, а коли в північній півкулі холодна пора року, десь там, як варінт на Філіпінах чи іншій ПСА, можливо Пд.Америка
Це як житло на КРЖН і дача. Але трошки по іншому.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:13
Класний план, філіпінську вже почав вчити?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:31
І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись
потім питають про податки,
я дома!
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:37
саме головне правило у спілкуванні емігранта і заробітчанина
саме головне правило у спілкуванні в США (і не тільки)
Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:46
В нас гарний колектив з гарними думками.
Ось я прочитав вище фразу:
«Середня іпотека в США - 20 років, середня тривалість проживання в одному будинку - 12 років. Тобто виплачують будинок повністю і продовжують в ньому жити дуже мала кількість людей.» і очі відкрилися: я все життя жив неправильно!
Я змінював не тільки квартири/будинки в різних районах міста (у Львові жив в трьох різних локаціях), а й континенти… і змінював кожні 8 (вісім років). А десь нещасні цілих 12 живуть на одному місці.
Жах.
Я тільки тепер допетрав, що самий правильний спосіб життя веде мій товариш з дитячого садка (разом були і в дитячому садку, і в школі, і в університеті!!!!).
Ну дійсно: стабільність, якій можна заздрити:
- після закінчення університету отримав розподілення в досить відоме місто під назвою Київ.
- там познайомився з дівчиною трохи старшою за себе і як чесна людина - після того, що було, одружився, щоби чесно можна було дивитися в очі тещі, яка пустила в прийми в свою отриману за часів дорогого Леоніда Ілліча трикімнатну квартиру в панельному будинку на лівому березі Дніпра.
- чоловіком він виявився вірним, тому після народження двох дочок «на ліво» не ходив, а зайняв посаду заступника директора в невеликому підприємстві.
- дочки виросли якось швидко, дочки хороші і тому кожна не линдала десь, а привела в квартиру бабусі по одному чоловіку;
- нарешті життя отримало стабільність: в 3-к квартирі жили: власниця, дочка власниці, чоловік дочки власниці, дві дочки і два зятя.
- інформація трохи не точна: власниця, дочка власниці, чоловік дочки власниці, дві дочки дочки власниці, два зятя і дві дочки від тих зятʼів.
- ніхто не грався в ту бздуру під назвою «іпотека». Навіщо ж лізти в якусь кабалу?
- мій однокласник/одногрупник робив хитріше та економніше: після роботи на посаді заступника директора о 18:00 не спішив повертатися додому, а проводив час до 21:00 в пивному барі серед надійних друзів, які радили не спішити повернутися в стабільну хату: по-перше, обидва зятя повинні виконати програму «кукен-квакен», а - по-друге - жінки прибрати в кухні, звільнивши місце на підлозі для мого однокласника.
Ну дійсно, навіщо пнуться в житті?
Воно що, останнє і треба кудись бігти та на щось сподіватися?
А я тепер відчуваю себе повним телепнем…
