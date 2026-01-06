RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:22

  Vadim_ написав:А кто знает как в Америке с этим , Кольт и Смит и Вессон решают вопрос или в суд?

Америка большая, и в разных областях может быть по-разному. Где-то возьмут за шкирку и выкинут, даже без смит-вессона, а где-то за недостаточно вежливый разговор с захватчиком могут присудить компенсацию тонких душевных страданий.
В целом ситуации "как в Испании" вполне возможны.
M-Audio
 
Повідомлень: 3600
З нами з: 23.03.11
Подякував: 653 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:25

  Vadim_ написав:А кто знает как в Америке с этим , Кольт и Смит и Вессон решают вопрос или в суд?

Эти ребята могут решить вопрос где угодно, но потом все равно суд 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9227
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21718 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:29

  M-Audio написав:
  Vadim_ написав:А кто знает как в Америке с этим , Кольт и Смит и Вессон решают вопрос или в суд?

Америка большая, и в разных областях может быть по-разному. Где-то возьмут за шкирку и выкинут, даже без смит-вессона, а где-то за недостаточно вежливый разговор с захватчиком могут присудить компенсацию тонких душевных страданий.
В целом ситуации "как в Испании" вполне возможны.

выходит шо там такая же демократия , правосудие и право собственности как и у нас? :(
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4418
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:51

  Vadim_ написав:выходит шо там такая же демократия , правосудие и право собственности как и у нас? :(

Демократия - это когда тебя посылают к черту, а ты идёшь, куда хочешь (с)

Суть цивилизации заключается в том, что конфликты интересов разрешаются не прямым противостоянием, а специально назначенными людьми. Это получается значительно дольше, чем просто подраться 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9227
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21718 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
