#<1 ... 3114311531163117 Додано: Вів 06 січ, 2026 14:22 Vadim_ написав: А кто знает как в Америке с этим , Кольт и Смит и Вессон решают вопрос или в суд? А кто знает как в Америке с этим , Кольт и Смит и Вессон решают вопрос или в суд?

Америка большая, и в разных областях может быть по-разному. Где-то возьмут за шкирку и выкинут, даже без смит-вессона, а где-то за недостаточно вежливый разговор с захватчиком могут присудить компенсацию тонких душевных страданий.

Америка большая, и в разных областях может быть по-разному. Где-то возьмут за шкирку и выкинут, даже без смит-вессона, а где-то за недостаточно вежливый разговор с захватчиком могут присудить компенсацию тонких душевных страданий.

В целом ситуации "как в Испании" вполне возможны.

Эти ребята могут решить вопрос где угодно, но потом все равно суд 😁 Эти ребята могут решить вопрос где угодно, но потом все равно суд 😁 Сибарит

Vadim_ написав: А кто знает как в Америке с этим , Кольт и Смит и Вессон решают вопрос или в суд?

Америка большая, и в разных областях может быть по-разному. Где-то возьмут за шкирку и выкинут, даже без смит-вессона, а где-то за недостаточно вежливый разговор с захватчиком могут присудить компенсацию тонких душевных страданий.

Америка большая, и в разных областях может быть по-разному. Где-то возьмут за шкирку и выкинут, даже без смит-вессона, а где-то за недостаточно вежливый разговор с захватчиком могут присудить компенсацию тонких душевных страданий.

В целом ситуации "как в Испании" вполне возможны.

выходит шо там такая же демократия , правосудие и право собственности как и у нас? выходит шо там такая же демократия , правосудие и право собственности как и у нас? Vadim_

Vadim_ написав: выходит шо там такая же демократия , правосудие и право собственности как и у нас?

Демократия - это когда тебя посылают к черту, а ты идёшь, куда хочешь (с)



Суть цивилизации заключается в том, что конфликты интересов разрешаются не прямым противостоянием, а специально назначенными людьми. Это получается значительно дольше, чем просто подраться 😁 Демократия - это когда тебя посылают к черту, а ты идёшь, куда хочешь (с)Суть цивилизации заключается в том, что конфликты интересов разрешаются не прямым противостоянием, а специально назначенными людьми. Это получается значительно дольше, чем просто подраться 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9230 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6510 раз. Подякували: 21718 раз. Профіль 135 84 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 січ, 2026 16:15 Сейчас посмотрел пару видосиков и почитал коменты под ними по проблематике блекаута в одном из берлинских районов, который случился в субботу и будет продолжаться минимум до четверга и узнал много нового о полит ситуации в Германии. И собственно о том киздеце который там творится Bolt Повідомлень: 3803 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 січ, 2026 16:27 Сибарит написав: Дюрі-бачі написав: Чим стабільніша економіка — тим менше людей може купити собі власне житло. Чим стабільніша економіка — тим менше людей може купити собі власне житло.

Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы.

Например, чем стабильнее экономика, тем больше люди спокойны за свое будущее и меньше ощущают потребность владеть собственным жильем. Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы.Например, чем стабильнее экономика, тем больше люди спокойны за свое будущее и меньше ощущают потребность владеть собственным жильем.

Я також бачив на днях статистику, яку оприлюднив пан Дюрі-бачі.

Не думаю, що з неї можна робити якісь далекоглядні висновки.

Дійсно: в Румунії мікроскопічна кількість людей мешкає в орендованому. Фахівці це пояснюють тим, що при переході від соціалізму до капіталізму були найлегші та найзрозуміліші умови приватизації житла. Те саме стосується Угорщини та Болгарії.



Оскільки я останній рік мешкаю у Франції, то скажу таке: з точки зору нерухомості прямо патріархальна країна: фактично ніде та нічого не будують нового. Натомість ретельно зберігають те, що було побудовано в 15-му або 17-му сторіччі. Неймовірне спадкове право: нерухомість передається нащадкам, які мешкають в родових будинках. Багато палаців маркізів.

Але цього мало: люди володіють неймовірно великими площами ланів та лісів.

І вони ці лани або самі обробляють, або в оренду здають, АЛЕ НЕ ПРОДАЮТЬ.

Тобто все в приватній власності. Я в ліс ніде зайти НЕ можу: приватна власність. З косулями, оленями, куропатками, зайцями та фазанами, які тут водяться прямо стадами…

Приватна оселя у Франції - це не просто будинок, це будинок плюс велика земельна ділянка разом з ним, як правило площею в 30…75 соток. Плюс у власника десятки гектарів власної землі.

А не 3…5…6 - зрідка 10 соток, як в Україні. І ті 30-75 соток, які йдуть разом з будинком, це не під картоплю, як було у мого тестя, а під газон та квіти.

Можна їхати сотні кілометрів і не побачити жодного будівництва новобудови.

В тому реґіоні Франції, де я зараз мешкаю, я знаю тільки 2 (два) будівництва нових приватних будинків. В тому регіоні України, де я теоретично мешкаю (Львів) я знаю тисячі місць будівництва.

Така ситуація призводить до того, що інші люди у Франціі живуть в орендованому, і відсоток доволі високий: 38,8.

Я би сказав, що наведена табличка цікава (я бачив її в іншому варіанті - від зворотнього) але вона не несе ніякої інформації для висновків, тому що всі країни та спосіб життя людей є різними.

Навіть, якщо ці країни межують одна з одною, порівняйте сусідів: Францію та Німеччину.

Я також бачив на днях статистику, яку оприлюднив пан Дюрі-бачі.

Не думаю, що з неї можна робити якісь далекоглядні висновки.

Дійсно: в Румунії мікроскопічна кількість людей мешкає в орендованому. Фахівці це пояснюють тим, що при переході від соціалізму до капіталізму були найлегші та найзрозуміліші умови приватизації житла. Те саме стосується Угорщини та Болгарії.

Оскільки я останній рік мешкаю у Франції, то скажу таке: з точки зору нерухомості прямо патріархальна країна: фактично ніде та нічого не будують нового. Натомість ретельно зберігають те, що було побудовано в 15-му або 17-му сторіччі. Неймовірне спадкове право: нерухомість передається нащадкам, які мешкають в родових будинках. Багато палаців маркізів.

Але цього мало: люди володіють неймовірно великими площами ланів та лісів.

І вони ці лани або самі обробляють, або в оренду здають, АЛЕ НЕ ПРОДАЮТЬ.

Тобто все в приватній власності. Я в ліс ніде зайти НЕ можу: приватна власність. З косулями, оленями, куропатками, зайцями та фазанами, які тут водяться прямо стадами…

Приватна оселя у Франції - це не просто будинок, це будинок плюс велика земельна ділянка разом з ним, як правило площею в 30…75 соток. Плюс у власника десятки гектарів власної землі.

А не 3…5…6 - зрідка 10 соток, як в Україні. І ті 30-75 соток, які йдуть разом з будинком, це не під картоплю, як було у мого тестя, а під газон та квіти.

Можна їхати сотні кілометрів і не побачити жодного будівництва новобудови.

В тому реґіоні Франції, де я зараз мешкаю, я знаю тільки 2 (два) будівництва нових приватних будинків. В тому регіоні України, де я теоретично мешкаю (Львів) я знаю тисячі місць будівництва.

Така ситуація призводить до того, що інші люди у Франціі живуть в орендованому, і відсоток доволі високий: 38,8.

Я би сказав, що наведена табличка цікава (я бачив її в іншому варіанті - від зворотнього) але вона не несе ніякої інформації для висновків, тому що всі країни та спосіб життя людей є різними.

Навіть, якщо ці країни межують одна з одною, порівняйте сусідів: Францію та Німеччину.

Дуже різні сусіди і дуже різний відсоток.

