Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 04:34

  adeges написав:Повертаючись до розмови про відмінність ризиків зокрема кредитних карток в Україні і США, такі рішення судів гарно її демонструють

https://informator.ua/uk/privatbank-pis ... rishiv-sud

Не довела клієнтка, що її гроші вкрали і звернулась з заявою через 2 дні! після списання! А повинна була - до того, як гроші вкрали!

У США банк повинен довести, що клієнт активно сприяв шахрайству, що на практиці майже ніхто не робить.


Я не помню где встречал мнение, что относительно небольшие суммы банку проще и дешевле списать, чем вести расследование.
Другое дело, что в США (теоретически) презумпция невиновности.
При мне одна пожилая леди (американская американка)звонила в СО (кэпител уан, у меня тоже в этом банке счет есть) по поводу трат с ее кредитки.
По телефону она ее спрашивали или она тратила деньги на заправку машины.
"Нет, у меня нет и никогда не было машины, я вообще не вожу"
Спрашивали или она расплачивалась в кафе в Майами.
"Нет, я уже несколько лет не выезжала из НЙ"
Спрашивали или она расплачивалась в ближайших к ее дому супермаркетах.
"Да, я туда хожу и скорей всего это мои покупки".
Так прошлись по транзакциям и откорректировали баланс.
Разговор длился недолго, но ей не повезло с представителем банка, та что-то тупила и знакомая попросила другого представителя.
Я потом спросил ккак все решилось, сказала что этого звонка было достаточно.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 05:02

  Hotab написав:Faceless
У мене в 13 про макс забарахлив зарядний порт , теж тільки безпровідну юзаю. Але думаю таки поремонтувати , бо теж походив би ще зі старим,
А що, аккуми є нормальні якості для заміни? Оригіналів то точно ж нема


Ха.
Рассказываю.
У меня 13-й.
Отлично работает и держит заряд.
Но примерно с год назад начались проблемы с портом.
Хреново контачил и такое ощущение было, что плохо держится.
Я взял резиновую зубочистку, тут такие есть, с шипами.
Гибкая. Поелозил. Вроде лучше стало.
Но не совсем.
В результате купил беспроводную зарядку.
Но мне она не очень нравилась, у меня хеви дьюти кейс и она не очень простреливает.
Как-то раз, просыпаюсь утром, мне на работу, а телефон за всю ночь так и не зарядился.
Психанул и взял уже платиковую твердую зубочистку с крючком и грубо начал там шуровать.
И вытащил оттуда несколько типа окатышей от одежды.
И после этого порт начал работать как новый.
Вот что действительно напрягает, почему-то на всех моих телефонах со временем становиться тише динамик.
У жены тоже 13-й и на год старше, но работает как новый.

Насчет кабелей и зарядок что тут обсуждалось.
Вы серьезно?
Люди (не очень умные) меняют каждый год телефоны, но зарядки унифицированны.
Кроме яфонов. Но яфонцы меняют яфоны на яфоны.
Нафига с каждым телефоном зарядка?
Еслии очень и надо, то она стоит копейки, тем более кабель.
Я как раз за то, чтобы было меньше мусора, в том числе электронного.
Планета итак загажена.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 05:49

  rjkz написав:
  Сибарит написав:
  Дюрі-бачі написав:Чим стабільніша економіка — тим менше людей може купити собі власне житло.

Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы.
Например, чем стабильнее экономика, тем больше люди спокойны за свое будущее и меньше ощущают потребность владеть собственным жильем.


А как же "Америкэн дрим" - большой дендрофекальный дом с барбекью эрией, собака и пару машин на драйвее?
Экономика не стабильная? Нет уверенности в завтрашнем дне?
Если это так, то какого брать мортгидж на 30 (уже 50?) лет с риском потерять дохрена бабок?
Шота я логику не могу найти.

Похоже, американская мечта слабо влияет на европейскую статистику 😁
Причем независимо от того, ищем ли мы зависимость возможности купить дом от стабильности экономики или желание это делать.

И да, тараканы в наших головах крайне успешно опровергают все логические построения.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 06:18

  rjkz написав:
  Hotab написав:Faceless
У мене в 13 про макс забарахлив зарядний порт , теж тільки безпровідну юзаю. Але думаю таки поремонтувати , бо теж походив би ще зі старим,
А що, аккуми є нормальні якості для заміни? Оригіналів то точно ж нема


Ха.
Рассказываю.
У меня 13-й.
Отлично работает и держит заряд.
Но примерно с год назад начались проблемы с портом.
Хреново контачил и такое ощущение было, что плохо держится.
Я взял резиновую зубочистку, тут такие есть, с шипами.
Гибкая. Поелозил. Вроде лучше стало.
Но не совсем.
В результате купил беспроводную зарядку.
Но мне она не очень нравилась, у меня хеви дьюти кейс и она не очень простреливает.
Как-то раз, просыпаюсь утром, мне на работу, а телефон за всю ночь так и не зарядился.
Психанул и взял уже платиковую твердую зубочистку с крючком и грубо начал там шуровать.
И вытащил оттуда несколько типа окатышей от одежды.
И после этого порт начал работать как новый.
Вот что действительно напрягает, почему-то на всех моих телефонах со временем становиться тише динамик.
У жены тоже 13-й и на год старше, но работает как новый.

Насчет кабелей и зарядок что тут обсуждалось.
Вы серьезно?
Люди (не очень умные) меняют каждый год телефоны, но зарядки унифицированны.
Кроме яфонов. Но яфонцы меняют яфоны на яфоны.
Нафига с каждым телефоном зарядка?
Еслии очень и надо, то она стоит копейки, тем более кабель.
Я как раз за то, чтобы было меньше мусора, в том числе электронного.
Планета итак загажена.

Начнем с конца: планете нужен пластик (с) 😁

Для тех, кто не меняет телефоны каждый год, старая зарядка обычно оказывается бесполезной из-за слишком малой мощности. Более того, и в зарядки, и в кабели стали пихать электронику, которая приводит к несовместимости с некоторыми устройствами. В характеристиках приличных кабелей есть длинные списки поддерживаемых устройств. У меня есть несколько мелких девайсов, которые категорически отказываются принимать заряд от кабелей, которыми заряжаю телефон и павербанк. Родные зарядка и кабель нужны для того, чтобы знать возможности и учитывать их при подборе дополнительных (мне никогда не хватало одного комплекта).

Проблема с динамиком, скорее всего, имеет ту же природу, что и проблема с разъемом. Во всяком случае, Я с загрязнением динамиков сталкивался чаще. Некоторые телефоны имеют функцию самоочистки динамиков при помощи воспроизведения очень сильного звука определенных частот. У меня есть сомнения в эффективности такого метода, но о наличии проблемы это говорит.
