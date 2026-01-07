Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не довела клієнтка, що її гроші вкрали і звернулась з заявою через 2 дні! після списання! А повинна була - до того, як гроші вкрали!
У США банк повинен довести, що клієнт активно сприяв шахрайству, що на практиці майже ніхто не робить.
Я не помню где встречал мнение, что относительно небольшие суммы банку проще и дешевле списать, чем вести расследование. Другое дело, что в США (теоретически) презумпция невиновности. При мне одна пожилая леди (американская американка)звонила в СО (кэпител уан, у меня тоже в этом банке счет есть) по поводу трат с ее кредитки. По телефону она ее спрашивали или она тратила деньги на заправку машины. "Нет, у меня нет и никогда не было машины, я вообще не вожу" Спрашивали или она расплачивалась в кафе в Майами. "Нет, я уже несколько лет не выезжала из НЙ" Спрашивали или она расплачивалась в ближайших к ее дому супермаркетах. "Да, я туда хожу и скорей всего это мои покупки". Так прошлись по транзакциям и откорректировали баланс. Разговор длился недолго, но ей не повезло с представителем банка, та что-то тупила и знакомая попросила другого представителя. Я потом спросил ккак все решилось, сказала что этого звонка было достаточно.
Hotab написав:Faceless У мене в 13 про макс забарахлив зарядний порт , теж тільки безпровідну юзаю. Але думаю таки поремонтувати , бо теж походив би ще зі старим, А що, аккуми є нормальні якості для заміни? Оригіналів то точно ж нема
Ха. Рассказываю. У меня 13-й. Отлично работает и держит заряд. Но примерно с год назад начались проблемы с портом. Хреново контачил и такое ощущение было, что плохо держится. Я взял резиновую зубочистку, тут такие есть, с шипами. Гибкая. Поелозил. Вроде лучше стало. Но не совсем. В результате купил беспроводную зарядку. Но мне она не очень нравилась, у меня хеви дьюти кейс и она не очень простреливает. Как-то раз, просыпаюсь утром, мне на работу, а телефон за всю ночь так и не зарядился. Психанул и взял уже платиковую твердую зубочистку с крючком и грубо начал там шуровать. И вытащил оттуда несколько типа окатышей от одежды. И после этого порт начал работать как новый. Вот что действительно напрягает, почему-то на всех моих телефонах со временем становиться тише динамик. У жены тоже 13-й и на год старше, но работает как новый.
Насчет кабелей и зарядок что тут обсуждалось. Вы серьезно? Люди (не очень умные) меняют каждый год телефоны, но зарядки унифицированны. Кроме яфонов. Но яфонцы меняют яфоны на яфоны. Нафига с каждым телефоном зарядка? Еслии очень и надо, то она стоит копейки, тем более кабель. Я как раз за то, чтобы было меньше мусора, в том числе электронного. Планета итак загажена.
Дюрі-бачі написав:Чим стабільніша економіка — тим менше людей може купити собі власне житло.
Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы. Например, чем стабильнее экономика, тем больше люди спокойны за свое будущее и меньше ощущают потребность владеть собственным жильем.
А как же "Америкэн дрим" - большой дендрофекальный дом с барбекью эрией, собака и пару машин на драйвее? Экономика не стабильная? Нет уверенности в завтрашнем дне? Если это так, то какого брать мортгидж на 30 (уже 50?) лет с риском потерять дохрена бабок? Шота я логику не могу найти.
Похоже, американская мечта слабо влияет на европейскую статистику 😁 Причем независимо от того, ищем ли мы зависимость возможности купить дом от стабильности экономики или желание это делать.
И да, тараканы в наших головах крайне успешно опровергают все логические построения.
Начнем с конца: планете нужен пластик (с) 😁
Для тех, кто не меняет телефоны каждый год, старая зарядка обычно оказывается бесполезной из-за слишком малой мощности. Более того, и в зарядки, и в кабели стали пихать электронику, которая приводит к несовместимости с некоторыми устройствами. В характеристиках приличных кабелей есть длинные списки поддерживаемых устройств. У меня есть несколько мелких девайсов, которые категорически отказываются принимать заряд от кабелей, которыми заряжаю телефон и павербанк. Родные зарядка и кабель нужны для того, чтобы знать возможности и учитывать их при подборе дополнительных (мне никогда не хватало одного комплекта).
Проблема с динамиком, скорее всего, имеет ту же природу, что и проблема с разъемом. Во всяком случае, Я с загрязнением динамиков сталкивался чаще. Некоторые телефоны имеют функцию самоочистки динамиков при помощи воспроизведения очень сильного звука определенных частот. У меня есть сомнения в эффективности такого метода, но о наличии проблемы это говорит.