Не довела клієнтка, що її гроші вкрали і звернулась з заявою через 2 дні! після списання! А повинна була - до того, як гроші вкрали!
У США банк повинен довести, що клієнт активно сприяв шахрайству, що на практиці майже ніхто не робить.
Я не помню где встречал мнение, что относительно небольшие суммы банку проще и дешевле списать, чем вести расследование. Другое дело, что в США (теоретически) презумпция невиновности. При мне одна пожилая леди (американская американка)звонила в СО (кэпител уан, у меня тоже в этом банке счет есть) по поводу трат с ее кредитки. По телефону она ее спрашивали или она тратила деньги на заправку машины. "Нет, у меня нет и никогда не было машины, я вообще не вожу" Спрашивали или она расплачивалась в кафе в Майами. "Нет, я уже несколько лет не выезжала из НЙ" Спрашивали или она расплачивалась в ближайших к ее дому супермаркетах. "Да, я туда хожу и скорей всего это мои покупки". Так прошлись по транзакциям и откорректировали баланс. Разговор длился недолго, но ей не повезло с представителем банка, та что-то тупила и знакомая попросила другого представителя. Я потом спросил ккак все решилось, сказала что этого звонка было достаточно.
Hotab написав:Faceless У мене в 13 про макс забарахлив зарядний порт , теж тільки безпровідну юзаю. Але думаю таки поремонтувати , бо теж походив би ще зі старим, А що, аккуми є нормальні якості для заміни? Оригіналів то точно ж нема
Ха. Рассказываю. У меня 13-й. Отлично работает и держит заряд. Но примерно с год назад начались проблемы с портом. Хреново контачил и такое ощущение было, что плохо держится. Я взял резиновую зубочистку, тут такие есть, с шипами. Гибкая. Поелозил. Вроде лучше стало. Но не совсем. В результате купил беспроводную зарядку. Но мне она не очень нравилась, у меня хеви дьюти кейс и она не очень простреливает. Как-то раз, просыпаюсь утром, мне на работу, а телефон за всю ночь так и не зарядился. Психанул и взял уже платиковую твердую зубочистку с крючком и грубо начал там шуровать. И вытащил оттуда несколько типа окатышей от одежды. И после этого порт начал работать как новый. Вот что действительно напрягает, почему-то на всех моих телефонах со временем становиться тише динамик. У жены тоже 13-й и на год старше, но работает как новый.
Насчет кабелей и зарядок что тут обсуждалось. Вы серьезно? Люди (не очень умные) меняют каждый год телефоны, но зарядки унифицированны. Кроме яфонов. Но яфонцы меняют яфоны на яфоны. Нафига с каждым телефоном зарядка? Еслии очень и надо, то она стоит копейки, тем более кабель. Я как раз за то, чтобы было меньше мусора, в том числе электронного. Планета итак загажена.
Дюрі-бачі написав:Чим стабільніша економіка — тим менше людей може купити собі власне житло.
Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы. Например, чем стабильнее экономика, тем больше люди спокойны за свое будущее и меньше ощущают потребность владеть собственным жильем.
А как же "Америкэн дрим" - большой дендрофекальный дом с барбекью эрией, собака и пару машин на драйвее? Экономика не стабильная? Нет уверенности в завтрашнем дне? Если это так, то какого брать мортгидж на 30 (уже 50?) лет с риском потерять дохрена бабок? Шота я логику не могу найти.
Похоже, американская мечта слабо влияет на европейскую статистику 😁 Причем независимо от того, ищем ли мы зависимость возможности купить дом от стабильности экономики или желание это делать.
И да, тараканы в наших головах крайне успешно опровергают все логические построения.
Начнем с конца: планете нужен пластик (с) 😁
Для тех, кто не меняет телефоны каждый год, старая зарядка обычно оказывается бесполезной из-за слишком малой мощности. Более того, и в зарядки, и в кабели стали пихать электронику, которая приводит к несовместимости с некоторыми устройствами. В характеристиках приличных кабелей есть длинные списки поддерживаемых устройств. У меня есть несколько мелких девайсов, которые категорически отказываются принимать заряд от кабелей, которыми заряжаю телефон и павербанк. Родные зарядка и кабель нужны для того, чтобы знать возможности и учитывать их при подборе дополнительных (мне никогда не хватало одного комплекта).
Проблема с динамиком, скорее всего, имеет ту же природу, что и проблема с разъемом. Во всяком случае, Я с загрязнением динамиков сталкивался чаще. Некоторые телефоны имеют функцию самоочистки динамиков при помощи воспроизведения очень сильного звука определенных частот. У меня есть сомнения в эффективности такого метода, но о наличии проблемы это говорит.
Со звуком, может той же зубочисткой попробовать почистить отверстия в корпусе от динамика. У меня однажды застрались, но я тогда стройкой Занимался, пылью забились. Почистил лучше стало. Но это динамик, тот, что громкая связь внизу.
rjkz написав:зарядки унифицированны. Кроме яфонов. Но яфонцы меняют яфоны на яфоны.
Успішно заряджаю 13 айфон та айпад від зарядного пристрою на 100 ватт телефона oneplus. Для айфона тільки кабель міняю, для айпад нічого не міняю, рідним червоним кабелем заряджаю. Яблука заряджаются швидше, ніж від рідної яблучної зарядки.
Я даже не знал что зарядки надо подбирать под устройства ) Провода то понятно, так как разъемы разные, но сами блоки у меня по всему дому натыкано штук 10, максимальный разнобой: какие-то старые еще с Украины, которым уже лет 8, китайский мусор, который покупался в отелях за 3 евро чисто на пару дней, пара оригинальных - надо зарядиться, просто берешь свой провод и втыкаешь в ближ блок который находишь. И вроде работает. Ну может на старых зарядках чуть медленнее, но то такое, не критично.
slonomag написав:Я даже не знал что зарядки надо подбирать под устройства ) Провода то понятно, так как разъемы разные, но сами блоки у меня по всему дому натыкано штук 10, максимальный разнобой: какие-то старые еще с Украины, которым уже лет 8, китайский мусор, который покупался в отелях за 3 евро чисто на пару дней, пара оригинальных - надо зарядиться, просто берешь свой провод и втыкаешь в ближ блок который находишь. И вроде работает. Ну может на старых зарядках чуть медленнее, но то такое, не критично.
По замовчуванню краще потужніша за потребу (гаджет візьме скільки треба) , ніж слабша Тобто заряджаючи потужний гаджет від слабкого ноунейма ви глумитесь з батареї.
Дюрі-бачі написав:зараз Samsung S25 Ultra (який явно не вартий тих грошей, що за нього дав, але це менше із зол), а читав, що 1+ почали блокувати смарти, перепрошиті на глобальну версію за межами Китаю
Довго обирав собі новий смартфон, що не сподобалось в ультра це розмір, стилус і фото не як в айфона, айфон не подобається, купив с25фе, так в 2 рази дишевше, стидно і казать) Бо тупо немає альтернатив, або китайські.
І почалось - увімкнув зарядку пише 3години, у мене і вуха чуть не відпали, потрібен блок який підтримує PD, купив - тепер 1 година) А взагалі не блочаться ванпласи, остання 15ка, дуже гарна модель і вього за (600)зелених з алі на глобальці і оновленнями.
Просто котрий раз дивуюсь з обізнаності сибаріта. Додам ще якщо купити кабель 100ват, взагалі не факт що він може працювати з айфоном, ахах, і таке може бути) і пізніше говорять про єкологію, це чисто маркетинг, все одно на новий телефон купувати і зарядку, або заряджати 3 години. До цього мій ванплас заряджався 27хв. Буквально перед виходом з дому дивися на телефон, розряджений. Поки одягнувся і сходив в кімнату відпочинку по маленькому, вже 70%.