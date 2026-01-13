Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3125312631273128 Додано: Вів 13 січ, 2026 08:57 akurt написав: В мене вдома вдень до плюс 14.

flyman

Додано: Вів 13 січ, 2026 11:20

Пане Флаймане!

Ви так застрягли в коридорах мережі інтернету, де розшукуєте дурнуваті відосики, що відстали від життя.

Я ж ніколи нічого не приховував: я мешкаю з 10 липня 2024 року НЕ в Анталії.

Я мешкаю на півдні Франції.

Сьогодні о 06:35 літаком Ryanair вилетів з Тулузи на Краків.

В Кракові шалений снігопад, літаки стоять засипані снігом…

Активно чистять смугу та парковочного міста для літаків.

akurt

Додано: Вів 13 січ, 2026 08:57

Вночі по дорозі в аеропорт температура коливалася від плюс 1 до плюс 6. В мене вдома вдень до плюс 14.Вночі по дорозі в аеропорт температура коливалася від плюс 1 до плюс 6.

Вдома це в Анталії? Вдома це в Анталії?

Пане Флаймане!

Ви так застрягли в коридорах мережі інтернету, де розшукуєте дурнуваті відосики, що відстали від життя.

Я ж ніколи нічого не приховував: я мешкаю з 10 липня 2024 року НЕ в Анталії.

Я мешкаю на півдні Франції.

Сьогодні о 06:35 літаком Ryanair вилетів з Тулузи на Краків.

В Кракові шалений снігопад, літаки стоять засипані снігом…

Активно чистять смугу та парковочного міста для літаків.

так турецький актив всьо?



p.s.

Давно не було канадійського Марка

