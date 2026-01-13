Вдома це в Анталії?
Додано: Вів 13 січ, 2026 08:57
Додано: Вів 13 січ, 2026 11:20
Пане Флаймане!
Ви так застрягли в коридорах мережі інтернету, де розшукуєте дурнуваті відосики, що відстали від життя.
Я ж ніколи нічого не приховував: я мешкаю з 10 липня 2024 року НЕ в Анталії.
Я мешкаю на півдні Франції.
Сьогодні о 06:35 літаком Ryanair вилетів з Тулузи на Краків.
В Кракові шалений снігопад, літаки стоять засипані снігом…
Активно чистять смугу та парковочного міста для літаків.
Я вже забув, що таке сніг: оце хоч в Кракові побачив…
Додано: Вів 13 січ, 2026 11:32
Давно не було канадійського Марка
так турецький актив всьо?
p.s.
Давно не було канадійського Марка
