Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 08:57

  akurt написав: В мене вдома вдень до плюс 14.
Вночі по дорозі в аеропорт температура коливалася від плюс 1 до плюс 6.

Вдома це в Анталії?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 11:20

  flyman написав:
  akurt написав: В мене вдома вдень до плюс 14.
Вночі по дорозі в аеропорт температура коливалася від плюс 1 до плюс 6.

Вдома це в Анталії?

Пане Флаймане!
Ви так застрягли в коридорах мережі інтернету, де розшукуєте дурнуваті відосики, що відстали від життя.
Я ж ніколи нічого не приховував: я мешкаю з 10 липня 2024 року НЕ в Анталії.
Я мешкаю на півдні Франції.
Сьогодні о 06:35 літаком Ryanair вилетів з Тулузи на Краків.
В Кракові шалений снігопад, літаки стоять засипані снігом…
Активно чистять смугу та парковочного міста для літаків.
Я вже забув, що таке сніг: оце хоч в Кракові побачив…
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 11:32

Давно не було канадійського Марка

  akurt написав:
  flyman написав:
  akurt написав: В мене вдома вдень до плюс 14.
Вночі по дорозі в аеропорт температура коливалася від плюс 1 до плюс 6.

Вдома це в Анталії?

Пане Флаймане!
Ви так застрягли в коридорах мережі інтернету, де розшукуєте дурнуваті відосики, що відстали від життя.
Я ж ніколи нічого не приховував: я мешкаю з 10 липня 2024 року НЕ в Анталії.
Я мешкаю на півдні Франції.
Сьогодні о 06:35 літаком Ryanair вилетів з Тулузи на Краків.
В Кракові шалений снігопад, літаки стоять засипані снігом…
Активно чистять смугу та парковочного міста для літаків.
Я вже забув, що таке сніг: оце хоч в Кракові побачив…

так турецький актив всьо?

p.s.
Давно не було канадійського Марка
