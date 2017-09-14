Додано: Сер 04 бер, 2026 22:01

Banderlog написав:

Проблема в тім що тих хто раніше домовлявся зі сторони ірану вже вбили, тому теперішня влада переговори ще довго вести не буде. Проблема в тім що тих хто раніше домовлявся зі сторони ірану вже вбили, тому теперішня влада переговори ще довго вести не буде.

Ну, тут як Хазяїн скаже, так і буде."Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа вважає, що Китай розглядає 2 варіанти дій щодо ситуації в Ірані:США повністю підпорядковують собі Іран, змінюють режим та руйнують цю країну як суб'єкт.Іран зберігається й залишається стратегічним союзником Пекіна, хоча б тому, що він є противником Сполучених Штатів Америки.За його словами, після попередніх ударів потенціал Ірану був відновлений. Це було б неможливим без підтримки Китаю."Крім того, там же:"Колишній очільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко зауважив, що Трамп останнім часом вибиває все з-під росіян. Адже російський диктатор помітно втрачає вплив, починаючи з колишніх республік Радянського Союзу. Зокрема, Азербайджан і Вірменія були проросійськими, а стали проамериканськими. Те саме, додав він, стосується Сирії та Венесуели, де були повалені дружні до Кремля режими.Це, звісно ж, впливає на країни, що входять у таку собі "вісь зла". Тож, зазначив дипломат, американці так чи інакше витягують із цього ланцюжка всіх, для кого Росія була важливою й потрібною.Китай чудово розуміє, що ситуація змінюється й явно не на користь Путіна. Адже Кремль демонструє своє безсилля. У такій ситуації, на його думку, Пекін почне міркувати над тим, щоб домовлятися зі США щодо Росії. Її, можливо, краще та вигідніше поділити у майбутньому, ніж сваритися через це з американцями.Він нагадав, що на квітень запланована зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Вочевидь, на ній порушуватимуть тему Росії. Бо, оскільки російський "ведмідь" уже на етапі подихання – про це вже можна починати говорити."І вишня на торті, там же:"Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов зазначив, що в ситуації з Іраном домінують США. У Китаю ж дуже обмежені інструменти впливу. Якщо ж впаде режим в Ірані, який є одним із стовпів китайського впливу, то це дуже сильно вдарить по Сі Цзіньпіну.За його словами, вся ця історія насправді про те, що США можуть підпорядкувати собі левову частку світового контролю над енергоресурсами – нафтою та газом. Сполучені Штати вже домінують у сфері скрапленого газу, що пов'язано з "арктичною кампанією" Трампа на Алясці, у Канаді й навіть у Гренландії.Якщо вдасться повалити іранський режим – Китай втратить останній козир. (Адже раніше Сі Цзіньпін міг маневрувати й тиснути на США, продовжуючи російську війну в Україні завдяки обмеженню доступу до рідкісноземельних металів.) Це також створюватиме ширший геополітичний простір для США, зокрема, в аспекті примусу Сі Цзіньпіна до завершення російської війни в Україні, тобто віддання того наказу, про який говорять чимало лідерів – про один телефонний дзвінок,– заявив Харитонов.