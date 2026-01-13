Вдома це в Анталії?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 січ, 2026 08:57
Додано: Вів 13 січ, 2026 11:20
Пане Флаймане!
Ви так застрягли в коридорах мережі інтернету, де розшукуєте дурнуваті відосики, що відстали від життя.
Я ж ніколи нічого не приховував: я мешкаю з 10 липня 2024 року НЕ в Анталії.
Я мешкаю на півдні Франції.
Сьогодні о 06:35 літаком Ryanair вилетів з Тулузи на Краків.
В Кракові шалений снігопад, літаки стоять засипані снігом…
Активно чистять смугу та парковочного міста для літаків.
Я вже забув, що таке сніг: оце хоч в Кракові побачив…
Додано: Вів 13 січ, 2026 11:32
Давно не було канадійського Марка
так турецький актив всьо?
прелєць уже не прєлєсць?
а так соловейком заливався про молочні турецькі моря та кисильні береги.
халви султанської нема і тепер за гуманітаркою до Макрона в чергу на дармову 3к від французького соціалізму?
p.s.
Давно не було канадійського Марка
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 січ, 2026 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 11:37
А що, хочеться походити вздовж довжелезної набережної Анталії та подихати морським повітрям?
А можливо хочеться побігати про багатокілометровим гумовим доріжкам для бігунів? Чи поїздити на ровері по блакитних доріжках вздовж моря? А можливо хочеться зайти в свою затишну квартиру, яку ви особисто профукали, випити кави, включити ноутбук та попрацювати на сете в тиші теплі та спокої?
Я вас з вересня 2018 року майже щоденно умовляв - але ви ж не слухали жодної моєї поради та не прислуховувалися до жодної думки.
Моя квартира в Анталії стоїть закрита, ключі є про всяк випадок в голови ОСББ.
Кожного першого числа сплачую квартплату 750 лір/гривень.
Більше їсти не просить.
P.S. Якось не маю ні часу, ні необхідності зробити огляд цін на квартири в моєму мікрорайоні.
Але 6 місяців тому сусідню квартиру - копія моєї - купила одна програмістка з Білорусі.
Купила за 110 000$.
Я купив в вересні 2017 за 49 500.
Так що справжній «запасний аеродром».
Ще й з можливим профітом.
Це вам не спалювати грошові купюри в гівнобанках.
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:54
Якщо відповісти на запитання, то на Набережній Анталії білок немає.
Їм мабуть там гучно і людей багато. В парках є.
В мене у Франції зараз сезон чапель («цапля, Heron).
Прилітають зранку 2-5 чапель, пасуться - трава зараз неймовірно зелена.
Дуже слідкують за своєю безпекою: я тихенько вийду з філіжанкою кави майже не рухаючи - але бачать через шибку і відлітають.
Взагалі тут водяться вільно косулі, олені, куріпки, фазани, зайці, соколи, які сидять на верхній частині стовбурів електропередачі та полюють на зайців).
Ввечері треба за кермом дуже обережно їхати: можуть вони вибігти на трасу та пошкодити автівку. Вже з нашими було два випадки…
Це я до того, що двійка моїх приятелів - завзяті мисливці - так з горілкою відрами та з хабарями лісникам вибили все в Україні, що рухається, або літало, або дихало…
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Дивно, в Україні турків за людей ніхто не рахуе і квартири їм не здають, навіть за оверпрайс. А вони там так добе живуть у Турції своїй - навіть ровери мають і гумові бігові дорожки вздовж моря. А бідні українці вимушені вдома електричні бігові дорожки тримати щоб побігати
|