Додано: Вів 13 січ, 2026 21:42

Панове!

Я радий, що мої дослідження вам сподобалися.

Активне обговорення.

Я гадаю, що видніше тому, хто інвестував в Краківську нерухомість (пан BIGor) або знає в тому більше, ніж я.



Додам:

- територія реально нового і дуже дуже непоганого ЖК не є закритою: є тільки шлагбаум для авто і все.

- Назар жалівся, що дитину небезпечно виводити на вулицю: вихід з підʼїзда - і відразу внутрішня проїжджа частина для автівок. А їх там не мало, бо в ЖК входить декілька багатоповерхівок.

- правда, неподалік ніби-то є невеликий парк.



Я спеціально трохи поїздив ще по Кракову саме трамваями різних маршрутів. Не скажу нічого поганого, просто я практично ніколи та ніде не користуюся громадським транспортом і було цікаво як доповнення до «ЛЛЛ», але здивували забиті людьми трамваї приблизно о 15:30…16:30 дня. Ледве залізеш та ледве вилізеш з трамвая, причому реально «ледве» і «ледве».



Я буду в Кракові до пʼятниці - ще подивлюся на це чудове місто. Я в ньому був в минулому серпні, а до цього теж не один раз. Але то інше питання. На деякі речі дивишся інакше, особливо коли мова йде про 300 000€.



«Знов за рибу гроші»:

що робити з тим, що квартира площею в 40 кв.м коштує 300 000€?

Звісно, можна знайти дешевше. Ну знаходите ж ви дешевше в Києві, наприклад?

Мій одногрупник мешкає біля метро «Лісова» у тещиній 3-к квартирі і цілком задоволений.

Можна сказати шасливий. Більше того: дешево і жодного разу за останні 30 років не робив в тешиній квартирі ремонт…



Тут справа інша:

- Назар не сама бідна людина, працює багато років. Працює дистанційно.

- Гроші заробляє не тим, що язиком теліпає як он той дніпровський красень «каша»- як всі помітили алкаш - вище.

- Назар попав в певну халепу: стартував жити за кордоном в реально класному місці. Спуститися до гнидників або до чогось дешевшого вже важко.

- заплатити 300 000€ за 1-к квартиру мозок не дозволяє.



А жити треба. Еміграція - вона така…



Я йому порадив прийняти «Соломонове рішення»: тонус не знижувати, якість життя не погіршувати, 300 000€ не вкладати, взяти в оренду квартиру 3-к площею орієнтовно в 70 кв.м та жити в оренді.



Можете лаятися.