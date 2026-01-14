RSS
Еміграція, заробітчанство
Сер 14 січ, 2026 10:11

  Vadim_ написав:ви мабуть ніколи не мали свого будинку, перше питання хто буде прибирати пыль,убирать? , ? второе , а зачем столько?

Панове, а цікаво, яку б відповідь ви дасте оцьому красеню, який в ці дні намагається зробити ремонт в черговій квартирі?
Не буду ж я йому розказувати, що в кожній країні та у кожних народів є власні стандарти життя:
- монгол живе в юрті;
- японець любить мешкати в Мінка (Minka): традиційні будинки простолюдинів (селянські ноки та міські мати), побудовані з дерева, із земляною або дерев'яною підлогою, вкритою татами.
- поляки полюбляють «кавалірки» - напрочуд маленькі квартири, в яких інколи можливо навіть виспатися;
- стандартом для мешканця США є двоповерховий будинок площею в 2000 кв.футів з двома гаражами і щоби були зелені газони без всяких парканів. За статистикою на 340 000 000 мешканців США приватних будинків налічується 100 000 000.

P.S. Я народився і виріс в приватному будинку, який побудували за свої гроші мої тато (трагічно загинув на військовому заводі в свої 40 років - мені було тоді 10) та моя мама, яка все життя працювала фельдшером-акушером. В який пізніше було суттєво перебудовано, з перетворенням на два двоповерхових будинка (площею по 120 кв.м кожний) з двома гаражами, тому що спадкоємцями були мій рідний брат та я?
То що я можу відповісти цьому красеню? В тому числі про прибирання та ту пилюку, яку він знайшов у себе?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 січ, 2026 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Сер 14 січ, 2026 10:17

  akurt написав:
  Vadim_ написав:ви мабуть ніколи не мали свого будинку, перше питання хто буде прибирати пыль,убирать? , ? второе , а зачем столько?

Панове, а цікаво, яку б відповідь ви дасте оцьому красеню, який в ці дні намагається зробити ремонт в черговій квартирі?
Не буду ж я йому розказувати, що в кожній країні та у кожних народів є власні стандарти життя:
- монгол живе в юрті;
- японець любить мешкати в Мінка (Minka): традиційні будинки простолюдинів (селянські ноки та міські мати), побудовані з дерева, із земляною або дерев'яною підлогою, вкритою татами.
- поляки полюбляють «кавалірки» - напрочуд маленькі квартири, в яких інколи можливо навіть виспатися;
- стандартом для мешканця США є двоповерховий будинок площею в 2000 кв.футів з двома гаражами і щоби були зелені газони без всяких парканів. За статистикою на 340 000 000 мешканців США приватних будинків налічується 100 000 000.

P.S. Я народився в виріс в приватному будинку, який побудували за свої гроші мої тато (трагічно загинув на військовому заводі в свої 40 років) та моя мама, яка все життя працювала фельдшером-акушером.
То що я можу відповісти цьому красеню? В тому числі про прибирання?



я когда пишу про шо то то ето не теория и ШИ а прошедшее через меня своими руками и деньгами
Сер 14 січ, 2026 10:31

Пиши, пиши, фахівець з закордонної нерухомості.
А краще не писати чергову маячню, а запитати б в згаданого ШІ, коли закінчиться ремонт в черговій новокупленій в наш важкий час квартирі і навіщо його взагалі в наш суворий час робити?
Ще можна у того легендарного ШІ таке спитати:
  Vadim_ написав:… второе , а зачем столько?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11687
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4113 раз.
Подякували: 1526 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
