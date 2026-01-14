Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Також мацали ми разом з іншими українцями ось цей будинок: https://redf.in/ILMvL2 Подивіться, яка там ціна.
The average salary in Iowa City, Iowa, as of December 2025, is $25.93 an hour or $53930 per year. Сумні цифри. Ну і ціни на будинки відповідні.
тело и грудь, стіни,фундамент с комуникациями и крішей...стоят или вялые ?
Будинки продаються повністю готові «під ключ», з меблями в кухні, прихожих. Повністю обладнані санвузли. Земельна ділянка - передається власнику з газонами. Та щ повністю готовим гаражем на 2 авто. Брама електрична. Парканів ні в кого немає. Цікава система опалення: в кладовці встановлено газовий котел, який підігріває повітря та по трубам діаметром приблизно 150…200 мм розводиться по всім кімнатам (в стелі ж спеціальні решітки). Є пульт керування та встановлення температури. Приблизно так роблять в Україні , коли забирають тепло від мудро зробленого каміна: розподіл гарячого повітря по всіх кімнатах, Але там - газовий котел для повітря. В мене є фото - можливо ввечері виставлю.
akurt написав:Паркет дубовий набірний з дуже маленьких достосок. Ввечері в готелі буду можу виставити фото. Він НЕ під лак. Я натираю поліролями для паркету виробництва France. Банка 1 л коштує 17€. Натирати треба 2 рази з інтервалом в 1/2 годину. Після висихання колір паркету приємно темнішає та блищить. Склад поліроля зараз не можу сказати, але це не лак.
Не там читали. В самому верху на коричньовому фоні на звороті металевої банки перша фраза в перекладі з французької звучить так: «Формула, багата на віск, ідеально підходить…» і далі за текстом. Другий рядок: «Надає або відновлює теплу патину…» і далі за текстом.
Там віск природного походження. Я роблю так: банку (металева) покладу в умивальник душової в теплу воду. Зміст банки хвилин через 10 стає досить рідкий (менша густина). Тоді трохи наливаю на паркет на невеликі ділянки та ретельно розтираю ганчіркою - як в інструкції. Є невеликий запах розчинника - отой 1%, що ви прочитали. Залишаю на 1/2 години. Воно трохи застигає та просихає.
Тоді полірую чистою бавовняною ганчіркою. Результат реально відмінний. Рекомендую. Взагалі реально шикарний засіб. Я їм обробляю періодично всі вікна (деревʼяні - однокамерні склопакети), вхідні двері (portes à panneaux, фільончасті двері) та деякі меблі.
P.S. Для використання цього засобу треба мати натуральний паркет в житловому приміщенні.
akurt написав:Не там читали. В самому верху на коричньовому фоні на звороті металевої банки перша фраза в перекладі з французької звучить так: «Формула, багата на віск, ідеально підходить…» і далі за текстом.
Я це бачив, але це не склад, склад знизу написаний, під сосною: Danger. Contient: І розчинник з сосни це скипидар.
Там віск природного походження.
Який саме віск виробник не вказав.
Залишаю на 1/2 години.
Написано година.
Рекомендую. P.S. Для використання цього засобу треба мати натуральний паркет в житловому приміщенні.
Воно мені не підходить, місцями паркет, але лак. Я з ним нічого не роблю, тільки у воду для миття підлоги Pronto додаю.
Все вірно робите, якщо лак. В мене так в квартирі у Львові - там паркет з карпатського дуба оброблено лаком. Я з ним нічого не робив за останні 7 років. Весь час як новий. Що за лак не знаю, підбирав львівський майстер Георгій. А то найкращій майстер Львова. Він взагалі спеціалізується не на укладанні паркету, а на його відновлення в «польських люксах». Мені просто повезло: була якась пауза в роботі і він уклав паркет в моїй 2-к квартирі - там 74 кв.м.
На эту тему и проведя параллель с тем что в эти дни происходит в Украине, вспомнил: "И сидел наш начальник, товарищ Беня Крик, крепко задумавшись. И спросил я у него: — Обо что вы думаете? И он мне отвечал: — Не мешай, я думаю об половую проблему. И так как я знал, что он ужасно образованный, то я засунул себе свои губы обратно в рот и ничего с него не стал спрашивать. И тогда поднялся товарищ Беня Крик, красный боец за пролетарскую революцию, который, между прочим, бывший марвихер с Тираспольской улицы, но мы об этом уже не будем говорить, потому что он расстрелян, смерть жулику, за липовые свои мандаты, и тогда поднялся, говорю я, товарищ Беня Крик, и вынул своей верной шашки, и начал рубать половицу за половицей с того пола, на котором мы сидели, и швырять их в печку на чём свет стоит. И вспыхнула печка на всю гостиную, как революция на всю Россию. Так мы с товарищем Беней Криком во время страшного холода, когда нечем было топить, освещали половую проблему". И.Бабель, "Конармия" (Абрам Арго, «Вопль Крика» - из "Википедии")