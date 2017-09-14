fler написав:Schmit, вам скільки разів пояснювали, що у всіх пропонованих Україні мирних планах НЕМАЄ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ? Тому погоджуватися на вихід з Донбасу чи з інших неокупованих територій - це шлях до втрати всієї країни. Чому ви не можете цього зрозуміти? Будапештський меморандум і вже 11+ років війни з рф вас нічого не навчили?
план Дмитрієва-Віткофа Трамп відправив в топку, до рудого павліна дійшло , що пуйло водив його за ніс з середини листопада, в тім у 47 президента стало більше внутрішніх проблем (події з Мадуро справили враження на європейських лідерів (ну може не на бункерного діда), на американців не дуже, і ось чому (подивіться відео)
Рашкин не обозначил масштабность схватки Трампа с ФРС. Величина учетной ставки важна для Трампа. Но есть задача максимум. Прекращение кредитования ФРС Европейского центрального банка. Чем грозит - проблематично будет запускать печатный станок ЕЦБ. В привязке к Украине - с кредитами и помощью будет сложно. Центробанки выступили с совместным заявлением в поддержку Пауэлла. Кристин Лагард среди первых.
Как умирает авторитарный режим? Эрнест Хемингуэй однажды метко сказал о банкротстве, что сначала это происходит постепенно, а затем наступает внезапно.
Протестующие в Иране и их сторонники за рубежом надеялись, что исламский режим в Тегеране уже находится на стадии «внезапного» падения. Но по всем признакам, если такое умирание и происходит, то оно все еще остается на этапе «постепенно». ......... Но хотя иранский режим находится под колоссальным давлением, факты свидетельствуют о том, что в ближайшее время он не умрет.
Быстрая смерть не так страшна как холод, тяжелый принудительный труд, издевательства и мучительная смерть в конце. Все, прочитавшие эти строчки-умрут. Вопрос как и когда. Это нужно принять как данность. Гораздо лучше умереть, опившись бабушкиного вина в селе,чем сдохнуть в лазарете от двухстронней пневмонии, полученной от месячного сидения в окопе на морозе и видеть перед смертью мерзкое хлебало Миндича в трусах на пляже Израиля. Выбирай правильную смерть,брат Бетон! Ибо медлящему с выбором-достается выбор,сделанный обстоятельствами.
Евросоюз снизит потолок цены на российскую нефть с 47,6 до 44,1 доллара за баррель, сообщил ЕС в своем официальном журнале в четверг, 15 января. Новый лимит вступит в силу с 1 февраля. Для контрактов, заключенных до этой даты, предусмотрен переходный период - операции по ним должны быть завершены не позднее 16 апреля. ........ По данным министерства экономического развития РФ, в декабре средняя цена российской нефти Urals упала до 39,18 доллара за баррель - впервые за пять лет. ......... Фактически цена нефти вернулась к уровням первого президентского срока Владимира Путина - 41,73 доллара за баррель в 2004 году - и остается почти на 20 долларов ниже уровня, заложенного в бюджет на 2026 год, который составляет 59 долларов за баррель.
По подсчетам Reuters, в январе-ноябре прошлого года федеральный бюджет России потерял каждый пятый рубль нефтегазовых доходов, а в декабре их падение ускорилось до 49 процентов в годовом выражении.
В бюджет текущего года министерство финансов заложило 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов. Однако при текущих ценах и скидках фактические поступления могут оказаться на 1,1-1,4 трлн рублей ниже плана, прогнозировал экономист Дмитрий Полевой.
Риски для финансовой устойчивости По его оценке, дефицит бюджета, запланированный на уровне 1,6 процента ВВП, может вырасти до 2,5-2,7 процента ВВП. Для покрытия выпадающих доходов правительству, вероятно, придется использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Ликвидные активы ФНБ сейчас составляют около 4,1 трлн рублей, чего, по оценке эксперта, может хватить на 1,5-2 года неблагоприятной конъюнктуры нефтяного рынка.
Россия законодательно запрещает поставки нефти по предельной цене, установленной ЕС. Евросоюз, в свою очередь, планирует полностью отказаться от импорта российской нефти к концу 2027 года. На данный момент основными ее покупателями в ЕС остаются Венгрия и Словакия .