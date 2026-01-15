Я відверто радію, що ви звернули увагу в моєму дописі саме на цю фразу.
Я її не даремно прикріпив.
Дякую.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 січ, 2026 20:27
Я відверто радію, що ви звернули увагу в моєму дописі саме на цю фразу.
Я її не даремно прикріпив.
Дякую.
Додано: Сер 14 січ, 2026 21:36
кукен-квакен
це якийсь повний кукен-квакен
Додано: Сер 14 січ, 2026 22:14
Додано: Сер 14 січ, 2026 22:25
Даже в моем уже очень далеко детстве этот процесс уже был автоматизирован.
У нас был вот такой замечательный полотно:
А восковая мастика была вполне доступна по цене.
Додано: Чет 15 січ, 2026 13:03
Вчора якось не помітив це повідомлення.
Дякую за високу оцінку моїх вражень від вивчення того, як живуть в еміграції наші люди, та моїх простих інформаційних повідомлень про Еміграцію, яка є фактом (вже лунають цифри що за кордон виїхало 11 мільйонів українців) та від заробітчанства, без якого не є можливою еміграція.
Гадаю автор цього тексту не буде приховувати свої враження та свій досвід, та напише де та як він мешкає в еміграції, яку роботу знайшов.
Звісно без «по ушам їздити».
Мені сподобалася його фраза про те, що люди живуть «всього дві на все місто з таким прайсом за метр.»
Ну а живуть же. Наприклад, я ніколи не жив не тільки в Києві, але навіть в простій квартирі в простому будинку на вул. Грушевського, 9А. Або в одній скромній хаті на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві…
Але ж люди і там якось живуть…
Ну що, пане killer_of_liars: ваш вихід!
Без балаболства ( як Назар) - ваш вихід: країна, місто, ЖК, ціна, враження та поради нашим людям.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 січ, 2026 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|