Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 20:27

Я відверто радію, що ви звернули увагу в моєму дописі саме на цю фразу.
Я її не даремно прикріпив.
Дякую.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11698
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4113 раз.
Подякували: 1527 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 21:36

кукен-квакен

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:А далі буде таке.
Цирк на дроті.

Ми такий цирк в принципі дивилися та про нього знаємо: наші українці, які привезли в Польшу баули, валізи, мішки та виварки грошей, суттєво підняли ціни на нерухомість.
За словами Назара - а ми з ним стояли прямо біля будинка та прямо під квартирою - його 1 кімнатна квартира площею в 40 квадратиків продається за…
За…
(Перевів дихння та заплюшів очі)…
За 300 000€.
Триста тисяч, Карл!

І що робити?
Що кинути в пожертву: жінку, жінку з дитиною. Свій «кукен-квакен», своє єдине на світі життя?
Свою надію на світле майбутнє? Купувати?

300 тис. євро за 40 кв.м.? Мажорно... Напевно такі квартири в Кракові є, але є й у 2 рази дешевше. І в таких ЖК територія 100% закрита. Цікаво, що людина обирає жити разом з дитиною та жінкою і працювати у 1к. в "модному" районі, замість того, щоб за такі ж самі гроші мати окрему спальню для отого шпиген-дригена та кабінет для роботи, але в іншому місці. Це при тому, що той Краків можна за 30 хвилин наскрізь проїхати в разі потреби кудись дістатися.

це якийсь повний кукен-квакен
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42100
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2873 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 22:14

  flyman написав:це якийсь повний кукен-квакен


Ну я хз как насчет 40, но 50+ с паркингом за 350 лично видел в Кракове в середине 2025.
Пусть они всрутся с такими ценами, еще и жить среди этого шляхтичей- нафиг.
Нет альтернативы Украине, нужно возвращать бегунцов взад и тримать фронт :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1148
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 22:25

  akurt написав:Тоді полірую чистою бавовняною ганчіркою.

Даже в моем уже очень далеко детстве этот процесс уже был автоматизирован.
У нас был вот такой замечательный полотно: https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/polote ... d_category

А восковая мастика была вполне доступна по цене.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9253
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21721 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 13:03

  killer_of_liars написав:ваш Назарчик ще той балабол :lol:
з 4+ тисяч квартир на отодомі - всього дві на все місто з таким прайсом за метр.
це ж треба так "по ушам їздити" поважній людині акурту.

Вчора якось не помітив це повідомлення.
Дякую за високу оцінку моїх вражень від вивчення того, як живуть в еміграції наші люди, та моїх простих інформаційних повідомлень про Еміграцію, яка є фактом (вже лунають цифри що за кордон виїхало 11 мільйонів українців) та від заробітчанства, без якого не є можливою еміграція.

Гадаю автор цього тексту не буде приховувати свої враження та свій досвід, та напише де та як він мешкає в еміграції, яку роботу знайшов.
Звісно без «по ушам їздити».

Мені сподобалася його фраза про те, що люди живуть «всього дві на все місто з таким прайсом за метр.»
Ну а живуть же. Наприклад, я ніколи не жив не тільки в Києві, але навіть в простій квартирі в простому будинку на вул. Грушевського, 9А. Або в одній скромній хаті на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві…
Але ж люди і там якось живуть…

Ну що, пане killer_of_liars: ваш вихід!
Без балаболства ( :lol: як Назар) - ваш вихід: країна, місто, ЖК, ціна, враження та поради нашим людям.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 січ, 2026 13:58, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11698
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4113 раз.
Подякували: 1527 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
