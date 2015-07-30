Осторожно мошеничество!

Додано: Пон 30 бер, 2020 22:47

Здравствуйте! Я стал жертвой онлайн-мошенницы. Сафрошкина Галина Александровна из Днепра, под видом оптовой торговли корейской косметикой, промышляет кидаловом. 30 сентября 19го года, мы перевели этой особе на карту Приват24 #5168742234070385 почти 7000 гривен. С тех пор ни денег ни товара. Человек сначала находил множество отговорок. Затем обещала вернуть деньги. По сей день. Неделю назад перестала отвечать. За последнюю неделю откликнулись ещё трое человек, которые так же попались на аферу. (есть все доказательства. Фото оплат и диалогов с преступницей). В полицию обращались, но 2. 5 месяца результата нет. Есть подозрение на то, что её крышуют люди из органов правопорядка. Так как её муж сам в погонах.



Помогите, пожалуйста, что делать ещё в данной ситуации. Куда ещё можно обратиться. Может есть кто из Днепра и поможет?

Если вы стали жертвой Галины, напишите мне!