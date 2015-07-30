Осторожно мошеничество!

|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:37
Кардинг процветает, а преступники зарабатывают
Нашёл вот такого кадра, я не понимаю как им в 2020 дают спокойно воровать деньги с чужих кредиток, чтобы потом продавать айфоны за копейки лишь бы что-то себе взять, робин гуды , забирают у работяг и покупают айфоны у корпорации которая уже стоит трилион чтобы она богатела еще, а люди потом деньги вернуть не могут.
Додано: Пон 30 бер, 2020 22:47
Мошенница Галина Сафрошкина
Здравствуйте! Я стал жертвой онлайн-мошенницы. Сафрошкина Галина Александровна из Днепра, под видом оптовой торговли корейской косметикой, промышляет кидаловом. 30 сентября 19го года, мы перевели этой особе на карту Приват24 #5168742234070385 почти 7000 гривен. С тех пор ни денег ни товара. Человек сначала находил множество отговорок. Затем обещала вернуть деньги. По сей день. Неделю назад перестала отвечать. За последнюю неделю откликнулись ещё трое человек, которые так же попались на аферу. (есть все доказательства. Фото оплат и диалогов с преступницей). В полицию обращались, но 2. 5 месяца результата нет. Есть подозрение на то, что её крышуют люди из органов правопорядка. Так как её муж сам в погонах.
Помогите, пожалуйста, что делать ещё в данной ситуации. Куда ещё можно обратиться. Может есть кто из Днепра и поможет?
Если вы стали жертвой Галины, напишите мне!
Додано: Сер 11 бер, 2026 11:28
|