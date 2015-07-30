RSS
Осторожно мошеничество!

Осторожно мошеничество!
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:37

Кардинг процветает, а преступники зарабатывают

Нашёл вот такого кадра, я не понимаю как им в 2020 дают спокойно воровать деньги с чужих кредиток, чтобы потом продавать айфоны за копейки лишь бы что-то себе взять, робин гуды , забирают у работяг и покупают айфоны у корпорации которая уже стоит трилион чтобы она богатела еще, а люди потом деньги вернуть не могут.
Dmitri8
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 22:47

Мошенница Галина Сафрошкина

Здравствуйте! Я стал жертвой онлайн-мошенницы. Сафрошкина Галина Александровна из Днепра, под видом оптовой торговли корейской косметикой, промышляет кидаловом. 30 сентября 19го года, мы перевели этой особе на карту Приват24 #5168742234070385 почти 7000 гривен. С тех пор ни денег ни товара. Человек сначала находил множество отговорок. Затем обещала вернуть деньги. По сей день. Неделю назад перестала отвечать. За последнюю неделю откликнулись ещё трое человек, которые так же попались на аферу. (есть все доказательства. Фото оплат и диалогов с преступницей). В полицию обращались, но 2. 5 месяца результата нет. Есть подозрение на то, что её крышуют люди из органов правопорядка. Так как её муж сам в погонах.

Помогите, пожалуйста, что делать ещё в данной ситуации. Куда ещё можно обратиться. Может есть кто из Днепра и поможет?
Если вы стали жертвой Галины, напишите мне!
sob_ksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 11:28

  tvc-malina написав:И мне тоже такой номер звонил недавно.....Кто скажет кто звонят?

Бачив схожі скарги на цей номер Раджу всім перевіряти там підозрілі контакти перед тим, як переказувати гроші чи повідомляти дані.
pilot_gac
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.03.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
