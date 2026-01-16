Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3131313231333134 Додано: Сер 14 січ, 2026 20:27 Я відверто радію, що ви звернули увагу в моєму дописі саме на цю фразу.

Я її не даремно прикріпив.

Дякую. akurt

Повідомлень: 11699 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4114 раз. Подякували: 1527 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 січ, 2026 21:36 кукен-квакен Gastarbaiter написав: akurt написав: А далі буде таке.

Цирк на дроті.



Ми такий цирк в принципі дивилися та про нього знаємо: наші українці, які привезли в Польшу баули, валізи, мішки та виварки грошей, суттєво підняли ціни на нерухомість.

За словами Назара - а ми з ним стояли прямо біля будинка та прямо під квартирою - його 1 кімнатна квартира площею в 40 квадратиків продається за…

За…

(Перевів дихння та заплюшів очі)…

За 300 000€.

Триста тисяч, Карл!



І що робити?

Що кинути в пожертву: жінку, жінку з дитиною. Свій «кукен-квакен», своє єдине на світі життя?

Свою надію на світле майбутнє? Купувати? А далі буде таке.Цирк на дроті.Ми такий цирк в принципі дивилися та про нього знаємо: наші українці, які привезли в Польшу баули, валізи, мішки та виварки грошей, суттєво підняли ціни на нерухомість.За словами Назара - а ми з ним стояли прямо біля будинка та прямо під квартирою - його 1 кімнатна квартира площею в 40 квадратиків продається за…За…(Перевів дихння та заплюшів очі)…За 300 000€.Триста тисяч, Карл!І що робити?Що кинути в пожертву: жінку, жінку з дитиною. Свій «кукен-квакен», своє єдине на світі життя?Свою надію на світле майбутнє? Купувати?

300 тис. євро за 40 кв.м.? Мажорно... Напевно такі квартири в Кракові є, але є й у 2 рази дешевше. І в таких ЖК територія 100% закрита. Цікаво, що людина обирає жити разом з дитиною та жінкою і працювати у 1к. в "модному" районі, замість того, щоб за такі ж самі гроші мати окрему спальню для отого шпиген-дригена та кабінет для роботи, але в іншому місті. Це при тому, що той Краків можна за 30 хвилин наскрізь проїхати в разі потреби кудись дістатися.

це якийсь повний кукен-квакен

Додано: Сер 14 січ, 2026 22:14

це якийсь повний кукен-квакен

Ну я хз как насчет 40, но 50+ с паркингом за 350 лично видел в Кракове в середине 2025.

Пусть они всрутся с такими ценами, еще и жить среди этого шляхтичей- нафиг.

Нет альтернативы Украине, нужно возвращать бегунцов взад и тримать фронт



Ну я хз как насчет 40, но 50+ с паркингом за 350 лично видел в Кракове в середине 2025.

Пусть они всрутся с такими ценами, еще и жить среди этого шляхтичей- нафиг.

Ну я хз как насчет 40, но 50+ с паркингом за 350 лично видел в Кракове в середине 2025.

Пусть они всрутся с такими ценами, еще и жить среди этого шляхтичей- нафиг.

Нет альтернативы Украине, нужно возвращать бегунцов взад и тримать фронт

Додано: Сер 14 січ, 2026 22:25

Тоді полірую чистою бавовняною ганчіркою.

Даже в моем уже очень далеко детстве этот процесс уже был автоматизирован.

У нас был вот такой замечательный полотно: https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/polote ... d_category



Даже в моем уже очень далеко детстве этот процесс уже был автоматизирован.

У нас был вот такой замечательный полотно: https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/polote ... d_category

А восковая мастика была вполне доступна по цене.

Форумчанин року Повідомлень: 9254 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6510 раз. Подякували: 21721 раз. Профіль 135 84 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 січ, 2026 13:03



News from UK



Вчора моє просте інформаційне повідомлення про те, як живе один з українських емігрантів в Польщі, а живе з проблемою - немає де жити, бо мешкає в оренді в квартирі ринковою ціною в 300 000€, викликало неабиякий інтерес та ажіотажне обговорення, наче це я призначив ціну.

Я всього-навсього описав цікавий - можливо і не типовий, але реальний варіант.



А ціну призначив ринок - так і сказав мій співрозмовник, що «українці суттєво підняли ціни»…



Я ту саму інформацію обговорив з приятелем, який мешкає в еміграції у Великій Британії.

Йому краківська ціна теж не сподобалася: дорого.

Ну я намагався пояснити, що це @гарна локація@, нове та комплекс преміум-класу, а він сказав: у Великій Британії можна купити краще та дешевше.

І дав таке посилання:

https://www.rightmove.co.uk/properties/ ... el=RES_BUY



Гадаю, варто подивитися - там є багато фото.

300 000 британських фунтів це майже 350 000€.



Ну, правда, не Краків: це досить далеко від Лондона, можна сказати село на краю міста з назвою Peterborough. Коротка відстань від Північного моря нехай не надихає на плавання в морі: не будете там плавати. Холодне море. Північне.

Боюсь і написати це слово. Воно реально страшне.

Ну через силу напишу: «іпотека»…. На 25 років…



Рекомендую подивитися фото: досить цікаво, як жили англійці, а тепер - українці.

Обидва українців працюють.

Перший внесок в 20% надали батьки. Еміграція, заробітчанствоNews from UKВчора моє просте інформаційне повідомлення про те, як живе один з українських емігрантів в Польщі, а живе з проблемою - немає де жити, бо мешкає в оренді в квартирі ринковою ціною в 300 000€, викликало неабиякий інтерес та ажіотажне обговорення, наче це я призначив ціну.Я всього-навсього описав цікавий - можливо і не типовий, але реальний варіант.А ціну призначив ринок - так і сказав мій співрозмовник, що «українці суттєво підняли ціни»…Я ту саму інформацію обговорив з приятелем, який мешкає в еміграції у Великій Британії.Йому краківська ціна теж не сподобалася: дорого.Ну я намагався пояснити, що це @гарна локація@, нове та комплекс преміум-класу, а він сказав: у Великій Британії можна купити краще та дешевше.І дав таке посилання:Гадаю, варто подивитися - там є багато фото.300 000 британських фунтів це майже 350 000€.Ну, правда, не Краків: це досить далеко від Лондона, можна сказати село на краю міста з назвою Peterborough. Коротка відстань від Північного моря нехай не надихає на плавання в морі: не будете там плавати. Холодне море. Північне.Боюсь і написати це слово. Воно реально страшне.Ну через силу напишу: «іпотека»…. На 25 років…Рекомендую подивитися фото: досить цікаво, як жили англійці, а тепер - українці.Обидва українців працюють.Перший внесок в 20% надали батьки. Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 січ, 2026 14:21, всього редагувалось 4 разів. akurt

Повідомлень: 11699 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4114 раз. Подякували: 1527 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 січ, 2026 14:42 akurt написав: Я ту саму інформацію обговорив з приятелем, який мешкає в еміграції у Великій Британії.

Йому краківська ціна теж не сподобалася: дорого.

Ну я намагався пояснити, що це @гарна локація@, нове та комплекс преміум-класу, а він сказав: у Великій Британії можна купити краще та дешевше.

І дав таке посилання:

https://www.rightmove.co.uk/properties/ ... el=RES_BUY



Гадаю, варто подивитися - там є багато фото.

300 000 британських фунтів це майже 350 000€.



Ну, правда, не Краків: це досить далеко від Лондона, можна сказати село на краю міста з назвою Peterborough. Я ту саму інформацію обговорив з приятелем, який мешкає в еміграції у Великій Британії.Йому краківська ціна теж не сподобалася: дорого.Ну я намагався пояснити, що це @гарна локація@, нове та комплекс преміум-класу, а він сказав:І дав таке посилання:Гадаю, варто подивитися - там є багато фото.300 000 британських фунтів це майже 350 000€.Ну, правда, не Краків: це досить далеко від Лондона, можна сказати село на краю міста з назвою Peterborough.

Не зрозуміло: що саме в Англії кращє та дешевше? Кавалірки в ЖК преміум-класу в Лондоні? Будинки в селах?

Не зрозуміло: що саме в Англії кращє та дешевше? Кавалірки в ЖК преміум-класу в Лондоні? Будинки в селах?

Не впевнений, що у тому англійському містечку доходи людей вище, ніж в Кракові. А якщо дивитися на польські містечка та села, то такий будинок можна тисяч за 120 євро знайти. Десь у іпєнях.

Питання підтримую.



Але ви ж знаєте, що сотні тисяч а то в мільйонів українців опинилися в різних країнах, інколи екзотичних.

Наприклад, мене дивують наша в Єгипті або на Канарсьеих островах, де виявилося що можна досить дешево жити.

Ну, шукають люди… у випадку про UK - наскільки мені відомо - спрацювало таке:

- шлях проклали родичі моїх приятелів: в них дочка із чоловіком мешкають там на півночі UK вже більше 10 років;

- діти тих людей знайшли роботу;

- вибір місця обумовлений ціною - як я розумію, для UK ціна за будинок в 350 000€ такий собі «стандарт».

- батьки переїхали до дітей та забезпечили перший внесок за рахунок проданого в Україні майна.

- банк погодився як українцям надати кредит на житло;

- чоловік подружжя три рази на тиждень їздить на роботу в офіс в Лондон - електричка в дорозі 1 годину.

Тобто доволі все логічно.



З вашими питаннями погоджуюсь: вони теж логічні. akurt

Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:59 Re: Еміграція, заробітчанство

Нет альтернативы Украине, нужно возвращать бегунцов взад и тримать фронт

Ні, вертати їх у жодному разі не треба - здихалися тих ідіотів і добре. Краще полоненим росіянам, які добровільно здаються - а таких зара багато, громадянство давати - українізовані росіяни, які тут у другому-третьому коліні - ненавидять Росію значно сильніше, ніж етнічні українці, бо на досвіді предків знають що то за монстр.

До війни до речі тут багато таджиків було - в доставці працювали переважно. То краще вже таджиками виїхавших заміщати - з них користі більше, бо коли слов"яни в доставці працюють, то це занадто дорого коштує. Таджики можуть виконувати цю роботу за значно менші гроші і цінують ці гроші більше



До війни до речі тут багато таджиків було - в доставці працювали переважно. То краще вже таджиками виїхавших заміщати - з них користі більше, бо коли слов"яни в доставці працюють, то це занадто дорого коштує. Таджики можуть виконувати цю роботу за значно менші гроші і цінують ці гроші більше Ні, вертати їх у жодному разі не треба - здихалися тих ідіотів і добре. Краще полоненим росіянам, які добровільно здаються - а таких зара багато, громадянство давати - українізовані росіяни, які тут у другому-третьому коліні - ненавидять Росію значно сильніше, ніж етнічні українці, бо на досвіді предків знають що то за монстр.До війни до речі тут багато таджиків було - в доставці працювали переважно. То краще вже таджиками виїхавших заміщати - з них користі більше, бо коли слов"яни в доставці працюють, то це занадто дорого коштує. Таджики можуть виконувати цю роботу за значно менші гроші і цінують ці гроші більше 2587715

