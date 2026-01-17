RSS
Еміграція, заробітчанство
Суб 17 січ, 2026 09:21

Re: Еміграція, заробітчанство

Найнеприємніше насправді це те, що будинок цегляний в 1 цеглу без утеплення. Це холодно
adeges
 
Суб 17 січ, 2026 09:26

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Poland and France

Закінчилася моя невелика - на 4 доби - подорож з Франції в Краків. Гріх не полетіти: квиток в один бік 15€, за такою ціною у Франції не пообідаєш…
Я зустрічався з нашою діаспорою, з друзями, спілкувалися з поляками, тобто «вивчав життя»…

Кеша , ви проповедник, пастор ?

  akurt написав:Де ж воно краще в світі жити емігранту в наші буремні часи?


P.S. Я би не хотів жити в Польщі. Нічого поганого не скажу, але гарячого бажання немає.
Колись було. Зараз - немає. І ще дуже субʼєктивне: мені здалося, що поляки втомилися від українців…

каждій человек разній ,независимо от цвета кожи и места жительства.

п.с. у меня снимали квартиру два студента, паспорта Великобритания, родители пакистанці , один немного культурный ,при мне его отец материл за не убранную комнату и одобрил штраф,
другой -цыган
но тем не менее оба очень не хотят или не приучены убирать там где живут
Vadim_
Аватар користувача
 
