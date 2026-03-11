Як ШІ змінює світ

Xiaomi announces miclaw, an autonomous AI assistant for smartphones.
Xiaomi has introduced a new experimental AI project called Xiaomi miclaw. Announced today, the tool is designed to turn a smartphone into a more autonomous AI assistant that can carry out tasks across apps and system features.
The company describes Xiaomi miclaw as an early test product built on its in-house MiMo large language model. Rather than simply answering questions or generating text, the system is designed to interpret user intentions and complete tasks by interacting with different tools on the phone.
Once users grant permission, the AI can access system functions and supported third-party apps to carry out commands. In practical terms, that means the assistant can choose which tools to use and decide how to complete a task on its own. If you remember, Honor smartphones with AI Agent can also perform similar actions.
For example, if a request requires opening an app, checking system data, or triggering a function, the AI decides the steps needed and executes them in sequence. Xiaomi says the system can also interpret less specific requests and attempt to translate them into concrete actions.
The company says that the project is still experimental. Xiaomi says reliability, power consumption, and success rates for complicated tasks are still being improved, and some operations may fail or behave inconsistently.
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення. Чи вважаєте, що такий гаджет буде корисним? До прикладу, для людей з інвалідністю? Самі користувалися б? Або ж технологія, яка здатна "читати думки", не викликає довіри?
Главное, чтобы в этой системе было качественно реализовано распознавание степени эмоциональности мата пользователя, от которой должно зависеть количество отменяемых последних операций 😁
Але ж ШІ вчиться на діях користувача. Якщо він почне відміняти операції залежно від градуса мату, то за тиждень він сам почне матюкатися у відповідь, коли йому будуть давати складні завдання
Такое поведение необходимо для того, чтобы поведение системы носило хоть какие-то признаки интеллекта. Главное свойство интеллекта - лень 😁
a_kikosh написав:Як вважаєте — AI-компанії мають працювати з військовими чи це етична червона лінія?
Когда речь идёт о использовании новых технологий, у военных нет никаких этических линий. Другое дело, что известны случаи, когда военные жадно набрасывались на новые технологии, тратили огромные деньги на их внедрение, а потом тратили огромные деньги, чтобы вернуть все взад. Например: https://itc.ua/news/voenno-morskie-sily ... terfejsov/
Насправді головна революція відбувається не в софті, а в економічних системах. Поки ми тут обговорюємо, який чат-бот краще вміє виконувати наші запити, у Китаї, схоже, готують щось значно серйозніше. Мені здається, головна революція зараз не в коді, а в тому, як вони перепишуть саму суть економіки. Вони зараз міксують три гримучі речі: жорстке держпланування, гігантські промзони та ШІ, який вшивають прямо у верстати. Поки в нас ями на дорогах латають (і то не завжди успішно ), Китай намагається запрограмувати свій успіх на роки вперед
Мене мучить одне питання... що буде, якщо вони реально оцифрують інженерний досвід і масштабують його через нейронки? Це ж фактично нова модель світу. Такий собі алгоритмічний держплан. Уявіть, алгоритм у реальному часі бачить, що ви хочете купити, каже заводу, скільки деталей замовити, і сам оптимізує логістику до секунди. Це вже не зовсім ринок, але й не той совок, який ми пам'ятаємо. Найстрашніше, що у них ШІ стає частиною військового потенціалу, що економить десятиліття на передачу технологій. США та Європа взагалі до такого готові, чи ми просто будемо дивитися, як повз нас пролітає цей потяг?
Вони маштабують на ШІ те що робили раніше "руцями" і "мізками", тобто копіпасту. Щоб ШІ не дегенерувало йому потрібно буде весь час щось підсовувати видумане людинами.
Когда государство пытается лезть в те отрасли, в которых ему делать нечего, да ещё и навязывает использование полученных результатов, обычно получается очень плохо. Мы уже видим бумажки с надписями "электронное направление", "электронный рецепт" и т.п. Неразберихи будет много. Как это назвать, посмотрим по результату, но боюсь, что приличные слова использовать не придется.