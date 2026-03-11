RSS
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
Інше/Різне/Цікаве
Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 12:38

У Японії створили першого робота-буддиста — Buddharoid.

:P Його позиціонують як розумного компаньйона для духовних розмов: відповіді формуються на основі буддійських текстів і підсилюються мовною моделлю від OpenAI.

Робота навчили повільно ходити, вклонятися та складати долоні в жесті молитви, а голос синхронізували з рухами тіла — виглядає майже як жива людина, а не просто «залізо з колонкою».
a_kikosh
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 14:04

  Сибарит написав:
  Модератор написав:
Xiaomi announces miclaw, an autonomous AI assistant for smartphones.

Xiaomi has introduced a new experimental AI project called Xiaomi miclaw. Announced today, the tool is designed to turn a smartphone into a more autonomous AI assistant that can carry out tasks across apps and system features.

The company describes Xiaomi miclaw as an early test product built on its in-house MiMo large language model. Rather than simply answering questions or generating text, the system is designed to interpret user intentions and complete tasks by interacting with different tools on the phone.

Once users grant permission, the AI can access system functions and supported third-party apps to carry out commands.
In practical terms, that means the assistant can choose which tools to use and decide how to complete a task on its own. If you remember, Honor smartphones with AI Agent can also perform similar actions.

For example, if a request requires opening an app, checking system data, or triggering a function, the AI decides the steps needed and executes them in sequence. Xiaomi says the system can also interpret less specific requests and attempt to translate them into concrete actions.

The company says that the project is still experimental. Xiaomi says reliability, power consumption, and success rates for complicated tasks are still being improved, and some operations may fail or behave inconsistently.


Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення. Чи вважаєте, що такий гаджет буде корисним? До прикладу, для людей з інвалідністю? Самі користувалися б? Або ж технологія, яка здатна "читати думки", не викликає довіри?

Главное, чтобы в этой системе было качественно реализовано распознавание степени эмоциональности мата пользователя, от которой должно зависеть количество отменяемых последних операций 😁

Але ж ШІ вчиться на діях користувача. Якщо він почне відміняти операції залежно від градуса мату, то за тиждень він сам почне матюкатися у відповідь, коли йому будуть давати складні завдання :mrgreen:
NordMark
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 14:14

Такое поведение необходимо для того, чтобы поведение системы носило хоть какие-то признаки интеллекта. Главное свойство интеллекта - лень 😁
Сибарит
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 14:15

Нема ніяких законодавчих норм і правил

Когда речь идёт о использовании новых технологий, у военных нет никаких этических линий.
Другое дело, что известны случаи, когда военные жадно набрасывались на новые технологии, тратили огромные деньги на их внедрение, а потом тратили огромные деньги, чтобы вернуть все взад.
Например: https://itc.ua/news/voenno-morskie-sily ... terfejsov/

Нема ніяких законодавчих норм і правил
flyman
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:10

Насправді головна революція відбувається не в софті, а в економічних системах.
Поки ми тут обговорюємо, який чат-бот краще вміє виконувати наші запити, у Китаї, схоже, готують щось значно серйозніше. Мені здається, головна революція зараз не в коді, а в тому, як вони перепишуть саму суть економіки.
Вони зараз міксують три гримучі речі: жорстке держпланування, гігантські промзони та ШІ, який вшивають прямо у верстати. Поки в нас ями на дорогах латають (і то не завжди успішно :x ), Китай намагається запрограмувати свій успіх на роки вперед :evil:

Мене мучить одне питання... що буде, якщо вони реально оцифрують інженерний досвід і масштабують його через нейронки?
Це ж фактично нова модель світу. Такий собі алгоритмічний держплан. Уявіть, алгоритм у реальному часі бачить, що ви хочете купити, каже заводу, скільки деталей замовити, і сам оптимізує логістику до секунди. Це вже не зовсім ринок, але й не той совок, який ми пам'ятаємо. Найстрашніше, що у них ШІ стає частиною військового потенціалу, що економить десятиліття на передачу технологій.
США та Європа взагалі до такого готові, чи ми просто будемо дивитися, як повз нас пролітає цей потяг?
NordMark
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 20:41

ШІ як маштабування копіпасти

Вони маштабують на ШІ те що робили раніше "руцями" і "мізками", тобто копіпасту.
Щоб ШІ не дегенерувало йому потрібно буде весь час щось підсовувати видумане людинами.
flyman
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:23

Україна створює власний штучний інтелект — деталі від Мінцифри

Шановні форумчани, як Вам новина?!

Як би Ви назвали український ШІ :wink:?
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 15:24

Є і своя ложка дьогтю :|

Громадяни можуть сумніватися у справедливості рішень, ухвалених «машиною».

Частина службовців і населення має низький рівень цифрової грамотності, що створює бар’єри у використанні нових технологій. Треба навчання держслужбовців щодо роботи з ШІ. :)
a_kikosh
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 16:13

Когда государство пытается лезть в те отрасли, в которых ему делать нечего, да ещё и навязывает использование полученных результатов, обычно получается очень плохо.
Мы уже видим бумажки с надписями "электронное направление", "электронный рецепт" и т.п.
Неразберихи будет много.
Как это назвать, посмотрим по результату, но боюсь, что приличные слова использовать не придется.
Сибарит
