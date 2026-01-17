|
Додано: Суб 17 січ, 2026 09:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Найнеприємніше насправді це те, що будинок цегляний в 1 цеглу без утеплення. Це холодно
Додано: Суб 17 січ, 2026 09:26
Кеша , ви проповедник, пастор ?
каждій человек разній ,независимо от цвета кожи и места жительства.
п.с. у меня снимали квартиру два студента, паспорта Великобритания, родители пакистанці , один немного культурный ,при мне его отец материл за не убранную комнату и одобрил штраф,
другой -цыган
но тем не менее оба очень не хотят или не приучены убирать там где живут
