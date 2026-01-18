Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Суб 17 січ, 2026 09:21 Re: Еміграція, заробітчанство Найнеприємніше насправді це те, що будинок цегляний в 1 цеглу без утеплення. Це холодно



News from Poland and France



Закінчилася моя невелика - на 4 доби - подорож з Франції в Краків. Гріх не полетіти: квиток в один бік 15€, за такою ціною у Франції не пообідаєш…

Я зустрічався з нашою діаспорою , з друзями, спілкувалися з поляками, тобто «вивчав життя»…

Кеша , ви проповедник, пастор ?



akurt написав: Де ж воно краще в світі жити емігранту в наші буремні часи?





P.S. Я би не хотів жити в Польщі. Нічого поганого не скажу, але гарячого бажання немає.

P.S. Я би не хотів жити в Польщі. Нічого поганого не скажу, але гарячого бажання немає.

Колись було. Зараз - немає. І ще дуже субʼєктивне: мені здалося, що поляки втомилися від українців…

каждій человек разній ,независимо от цвета кожи и места жительства.



п.с. у меня снимали квартиру два студента, паспорта Великобритания, родители пакистанці , один немного культурный ,при мне его отец материл за не убранную комнату и одобрил штраф,

другой -цыган

каждій человек разній ,независимо от цвета кожи и места жительства.

п.с. у меня снимали квартиру два студента, паспорта Великобритания, родители пакистанці , один немного культурный ,при мне его отец материл за не убранную комнату и одобрил штраф,

другой -цыган

но тем не менее оба очень не хотят или не приучены убирать там где живут

Повідомлень: 4510 З нами з: 23.05.14 Подякував: 642 раз. Подякували: 525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 січ, 2026 10:33 Саме так: у алкашів Дніпра така доля: жити як циган, материтися як пакістанець та писати як курка лапою. Почав шукати пастора, який би вправив мізки…

Пізно, кєша. Пізно.

Мій дядько пережив хлопчиком окупацію свого часу - так він казав так: «Якщо до 20 років розуму не набрався, то вже й не наберешся…»



Замість того, щоби позоритися щодня на форумі, краще б займався ремонтом новокупленоі під час війни чергової квартири… akurt

Повідомлень: 11705 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4116 раз. Подякували: 1527 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 січ, 2026 10:49 Бетон написав: Дуже дешеві меблі і всі предмети інтер'єру. Рівня дешевого jysk, освітлення дуже дешевий китай

Сантехніка теж. Дивно Дуже дешеві меблі і всі предмети інтер'єру. Рівня дешевого jysk, освітлення дуже дешевий китайСантехніка теж. Дивно

Дуже добре, що подивилися докладно.



А чому дивно?

Мені не дивно: за кордоном люди живуть дуже просто.

Наприклад, у Відні в самому центрі в великій квартирі площею в 140 чи 160 кв.м живуть діти мого львівського приятеля.

Там 1 кв.м житла вже вартує майже 10 000€.

Так ось: дуже простий інтерʼєр: фарбовані стіни, ніякої звичної українцям позолоти на стелі немає, ніяких «плінтусів прихованого монтажу» і всякого іншого збочення.

У великій кімнаті одна проста картина на стіні.

Досить скромний диван.

А це досить заможні люди. Колишні мешканці Львова.



Там цікава історія.

Батько - багатий з багатих львівʼян. Мав і має 3-и поверховий будинок. В дуже престижному місці.

Доцю відправив вчитися у Віденський університет. Закінчила та почала працювати в одному з банків Австрії.

До доні «підтягнувся» гарний львівський жовнір.

Теж став студентом того ж університету.

Купили дітям саму дешеву квартиру на сході Відня - дешевше не знайти було.

Жовнір виявився нормальним та здоровим: вже троє дітей.

То купили для такої родини 4-к квартиру, описану вище. В кредит на гарних умовах, як працівниці гарного банку.

А свою першу квартиру здають - тими грошима сплачують кредит.

Схема проста звичайна.

Так що реально люди да кордоном живуть просто - не всі ж працюють там, де щодня СБУ виловлює по 300 000$ готівкою… то в Україні гроші падають з неба мішками та не вистачає валіз, щоби пакувати готівку. За кордоном люди працюють наполегливо та на дурниці гроші не витрачають…



P.S. Є і проблеми: батько з мамою продають ту триповерхову хату у Львові, де все дорого, або дуже дорого, бо там меблі під замовлення, позолота на стелі, скульптури з мармуру - все як у людей - а продати не можуть.

Старт ціни був 600 000$. То десь три роки тому.

Через рік знизили до 500 000$.

Давали 350 000$ добрі люди - не віддали.

Тепер ось перед Новим роком просили вже 350 000$.

Прийшов один (!) покупець та довго ходив сходами та кімнатами, прикрашеними картинами відомих українських митців та подрібненими діамантами , дивися на плавальний басейн, мацав дивні - наче з музею - скульптури, думав і запропонував 190 000$.

Вигнали в шию.

Так і сидять…

Додано: Суб 17 січ, 2026 12:46 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: Дуже дешеві меблі і всі предмети інтер'єру. Рівня дешевого jysk, освітлення дуже дешевий китай

Сантехніка теж. Дивно Юск растет на 10% в год, при обороте в 6 ярдов, Икея при обороте в 40 стоит на месте. Так что тенденции в мире таковы, что значение имеет количество квадратных метров на человека, а не стоимость мебели. Мебель быстро убивается, теряется при переездах и т.д., так что сильно в нее вкладываться экономически активным людям просто нету особого смысла. Сейчас жилье все больше принято сдавать без мебели и это правильно - лучше дешевая новая мебель, чем дорогая и грязная.

Повідомлень: 11705 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4116 раз. Подякували: 1527 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 січ, 2026 12:46 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: Дуже дешеві меблі і всі предмети інтер'єру. Рівня дешевого jysk, освітлення дуже дешевий китай

Додано: Суб 17 січ, 2026 12:46 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: Дуже дешеві меблі і всі предмети інтер'єру. Рівня дешевого jysk, освітлення дуже дешевий китай

Сантехніка теж. Дивно Юск растет на 10% в год, при обороте в 6 ярдов, Икея при обороте в 40 стоит на месте. Так что тенденции в мире таковы, что значение имеет количество квадратных метров на человека, а не стоимость мебели. Мебель быстро убивается, теряется при переездах и т.д., так что сильно в нее вкладываться экономически активным людям просто нету особого смысла. Сейчас жилье все больше принято сдавать без мебели и это правильно - лучше дешевая новая мебель, чем дорогая и грязная.

Повідомлень: 356 З нами з: 25.12.23 Подякував: 10 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 січ, 2026 13:09 Еміграція, заробітчанство



News from USA



На цій гілці Фінансового форуму України весь час наші люди намагалися вчити жити та хазяйнувати по-іншому інші народи світу, а особливо повних телепнів, якщо не сказати, "дурноголових" - із США.

Я так розумію, що вони себе вважають зразком соціуму та найкращими представниками всього світу: білі розумні пухнасті...



А ті мантилепи взагалі "відірвані" і займаються весь час повною бздурою: то беруть будинки в іпотеку, щоби жити повноцінно зАраз , а не в потойбічному світі, то дають міль"ярди доларів білим та пухнастим українцям, то купують автівки...

Вар'яти, одним словом... Аж куцати хочеться...



А ось коли зимно - то що ті нарвані оферми роблять?



Подивимося на моє фото системи опалення, зроблене в 3-к квартирі в штаті Іллінойс (США) в січні цього року.



Історія така:

- Будинок в три поверхи;

- квартири 3-к, площею в 90 кв. м.

- до кожноїх спальні - санвузол великою площі.

- в стелі кожної кімнати - решітка отвору для подачі теплого повітря.

Ось на фото і апарат для подачі теплого повітря - тепло від енергії згоряння природного газу.

Як на мене, то дуже мудро зроблено: кімнатка з устаткуванням має вхід з коридору, ніяк не сполучена з житловим приміщенням , двері розташовані праворуч від відхідних дверей. Ліворуч від цієї кімнатки - шафа для різних речей, а за цією кімнаткою - за стіною - санвузол (душова, умивальники, унітаз);

В квартирі на стіні - термостат, де можна виставити бажану температуру в квартирі.

Як тільки температура нижче - включається газова горілка та вмикається вентилятор подачі теплого повітря кімнати невеликої потужності.

Таким чином: природний газ. Але гріє не воду, а повітря.

Зверніть увагу, як розумно придумали дурногорлові: ніяких батарей обігріву, ніяких труб розводки теплоносія у вигляді води, ніяких кранів/вентилей....

Оплата за місяць не перевищує 50 доларів - в США це реальні копійки - 3...4 рази сходити в в"єтнамський ресторан поїсти супу з локшиною.



Отак ті телепні і живуть... Жах.

Ні щоби надіслати нам на 1 000 000 доларів своїх занедбаних iPhone 17 - приходиться нашим людям везти таємно в мікроавтобусі в схованці під сидінням через польсько-український кордон...



P.S. Я не питав, але здається ліворуч то бойлер для гарячої води.

Ще цікаво: у великій кімнаті є камін і він працює від природного газу! Реально!

І дуже красиво зроблено, наче там потихеньку горять дрова - а тепло йде в кімнату...

Над каміном - місце для великого ТВ...



P.P.S. А тепер проєктуємо цей матеріал на сучасну Україну: а) для обігріву використовується тепло від власної квартирної "котельної". б) використовується природний газ як джерело теплової енергії; в) використання електричної енергії мінімальне - тільки для приводу вентилятора та забезпечення роботи електричної схеми. Гадаю вистачило б EcoFlow або іншого пристрою малої потужності.

Додано: Нед 18 січ, 2026 07:43 Re: Еміграція, заробітчанство Цікавий пост у пана Акурта. Зацікавиася питаннями про те, чому у нас і наспрааді в усій Європі не так. Поспілкувався з другом зранку. І ось що він мені

Повідомлень: 11705 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4116 раз. Подякували: 1527 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 січ, 2026 07:43 Re: Еміграція, заробітчанство Цікавий пост у пана Акурта. Зацікавиася питаннями про те, чому у нас і наспрааді в усій Європі не так. Поспілкувався з другом зранку. І ось що він мені розповів )



Іллінойс (США). Клімат холодний, але охолодження влітку часто потрібне, тому масовий стандарт — HVAC через повітроводи: газова furnace + центральний AC. Це конкурентно не тому, що “гріти повітря ефективніше за воду”, а тому, що газ зазвичай доступний і один набір повітроводів закриває і опалення, і кондиціювання. Паралельно, у новому будівництві зростає тренд на cold-climate теплові насоси + керовану вентиляцію (ERV/DOAS) як більш “future-proof” електрифікований варіант.

Україна. Історично домінує водяне опалення (стояки/радіатори/тепла підлога), а вентиляція часто робиться окремо. Газ для населення регульовано дешевший, але доступність/ризики постачання та регуляторика менш передбачувані, тому на практиці у новобудовах часто виглядають раціонально: будинкова котельня (менше втрат на трасах, сервіс на рівні будинку) або сучасні теплові насоси + низькотемпературна водяна система + рекуперація (якщо є можливість і грамотний проєкт).

Про “центральне тепло = завжди неконкурентне через втрати”. Це справедливо для багатьох старих тепломереж з великими втратами, але не є законом природи. У нових районах тепломережа може бути конкурентною, якщо вона низькотемпературна, з предізольованими трубами, високою щільністю споживачів і сучасними ІТП/обліком/автоматикою; плюс особливо вигідна, якщо джерело тепла — ТЕЦ/утилізація відпрацьованого тепла/біомаса тощо.

Висновок: США (Іллінойс) оптимізують під “опалення+AC через повітроводи” і доступний газ; Україна — під водяні системи та локальні/будинкові джерела, а “центральне” стає справді конкурентним тоді, коли мова про нові або модернізовані мережі, а не про спадщину старих трас. adeges Повідомлень: 4598 З нами з: 14.03.06 Подякував: 434 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 січ, 2026 09:26 Цікавий ваш допис.

Приємно спілкуватися з розумною людиною.

Ну а вище я описав те, що побачив своїми очима: індивідуальна система на кожну квартиру без всяких теплотрас, батарей під вікнами, та трубами по всій квартирі.

І без прикрашення стін будинка зовнішніми блоками кондиціонерів.

Отак @піндоси@ дурноголові і живуть… Востаннє редагувалось akurt в Нед 18 січ, 2026 11:25, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11705 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4116 раз. Подякували: 1527 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 січ, 2026 09:59 Re: Еміграція, заробітчанство ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.

А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5839 З нами з: 29.07.22 Подякував: 926 раз. Подякували: 647 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 січ, 2026 10:49 Дюрі-бачі написав: ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.

А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї. ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.

Проблем в Україні з опаленням декілька, як то застарілі системи, так і небажання самого населення шось мінять. Я вже приводив свій досвід відключення великого будинку від ЦО.

В ЄС існують котельні ЦО, вони опалюють за рахунок наприклад якихось відходів власної деревообробки, вони вважають таким чином викиди СО2=0

