RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3133313431353136
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 11:29

  Дюрі-бачі написав:ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.
А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.

А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?
На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.
Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.
Складна конструкція.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11706
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4118 раз.
Подякували: 1527 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 11:36

  akurt написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.
А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.

А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?
На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.
Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.
Складна конструкція.

Не говорячи про те, що він працює на електриці. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 11:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:А у вас встановлено той тепловий насос?

В мене в квартирі є кондиціонер в режимі обігріву, є електроконвектор, в селі є газовий котел (гравітаційний, працює взагалі без електрики) і є печка "кафельна", тому невеликий досвід опалення є.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5840
З нами з: 29.07.22
Подякував: 927 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:56

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:А у вас встановлено той тепловий насос?

В мене в квартирі є кондиціонер в режимі обігріву, є електроконвектор, в селі є газовий котел (гравітаційний, працює взагалі без електрики) і є печка "кафельна", тому невеликий досвід опалення є.

и разводка 2 дюймовіми трубами ,но єто делалось колись ,
для уже построенного никак
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:30

  akurt написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.
А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.

А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?
На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.
Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.
Складна конструкція.

Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного.
Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9257
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21723 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:33

Re: Еміграція, заробітчанство

В современных частных американских домах отопление водяное - теплый пол. Что как бы намекает кто был прав
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 357
З нами з: 25.12.23
Подякував: 10 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:48

  2587715 написав:В современных частных американских домах отопление водяное - теплый пол. Что как бы намекает кто был прав

и работает без ЭЭ ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:09

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:А у вас встановлено той тепловий насос?

В мене в квартирі є кондиціонер в режимі обігріву, є електроконвектор, в селі є газовий котел (гравітаційний, працює взагалі без електрики) і є печка "кафельна", тому невеликий досвід опалення є.

Ну то ніякого «теплового насосу» немає.
Якщо не рахувати за повітряний «тепловий насос» у вигляді кондиціонера.
Тому порада про «тепловий насос» мене і здивувала.

Вище пан Сибарит дуже вірно все написав:
  Сибарит написав:Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11706
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4118 раз.
Подякували: 1527 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
  #<1 ... 3133313431353136
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Релігія (65)
18.01.2026 14:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.