Відгуки про ICU

candidat написав:Я так наблюдаю, что с каждой выплатой купона лимит инвестирования растет. На online.icu в строке, где указывается остаток лимита инвестирования, есть сноска, что эту сумму можно внести без подтверждающих документов.
Если сложить с тем, что уже потрачено на облигации, то получается больше 400 тысяч, и полученная сумма равна 400 + полученные проценты.
Так что, получается, реально можно пополнять без документов на сумму равную 400 + выплаченные проценты?
Враховуються виплачені купони та погашення. Вони збільшують ліміт інвестування. Купівля, вивід грошей відповідно цей ліміт зменшують.