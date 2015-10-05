Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 897898899900 Додано: Пон 19 січ, 2026 11:18 Депрессия у подростков, вызванная FOMO (fear of missing out — страх упустить что-то важное) и социальным сравнением в соцсетях, — это хорошо изученная проблема. FOMO возникает, когда подростки видят посты сверстников о "идеальной" жизни (вечеринки, успехи, внешность), что вызывает чувство исключённости и тревогу. Социальное сравнение усиливает это: подростки сравнивают себя с отфильтрованными образами, что приводит к низкой самооценке, одиночеству и депрессии. Исследования последних лет (2020–2026) подтверждают эту связь, показывая, что проблемное использование соцсетей (SMA) коррелирует с депрессивными симптомами через эти механизмы.



### Ключевые исследования и доказательства

- Мета-анализ 2024 года (32 исследования, 26 166 студентов) выявил положительную корреляцию между SMA и депрессией (r = 0.31), а также с FOMO (r = 0.41) и одиночеством (r = 0.21). FOMO усиливает депрессию через фиксацию на сравнениях, снижая самооценку (отрицательная корреляция r = -0.24). У подростков это особенно заметно, так как они чаще используют соцсети для социального одобрения.



- Обзор 2020 года (PMC) показал, что социальное сравнение и FOMO медиируют связь между SMA и депрессией: подростки, видя "идеальные" жизни, чувствуют себя хуже, что приводит к симптомам тревоги и депрессии.



- Исследование 2023 года (ScienceDirect) подтвердило, что FOMO усиливает связь между SMA и тревогой у подростков: высокие уровни FOMO приводят к большей фиксации на сравнениях, особенно у девушек, вызывая депрессию.



- Опрос Pew Research 2025 года: 34% девушек-подростков и 20% мальчиков чувствуют себя хуже от соцсетей из-за сравнения, что усиливает депрессию. FOMO усугубляет это, делая подростков зависимыми от лайков и постов.



- Адвизор Surgeon General США (2023): Соцсети способствуют депрессии через FOMO и сравнение, особенно у уязвимых подростков, рекомендуя ограничения.



Это приводит к циклу: FOMO заставляет больше времени проводить в соцсетях, сравнение снижает самооценку, что усиливает депрессию. У подростков это особенно опасно из-за развивающегося мозга. Рекомендации: ограничить экранное время, поощрять оффлайн-активности, развивать самоосознание. Wirująświatła

Повідомлень: 31254 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2532 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 січ, 2026 11:26

Генетика интеллекта в период 2010–2025 годов претерпела значительный прогресс благодаря genome-wide association studies (GWAS), которые идентифицировали сотни генов, ассоциированных с когнитивными способностями и IQ. Эти открытия подтвердили полигенную природу интеллекта — он определяется тысячами генетических вариантов с маленьким эффектом каждый, а не несколькими "генами ума".



Однако heritability (доля variance, объясняемая генетикой) от GWAS ниже ожидаемой: SNP-heritability (на основе common variants) составляет около 10–20%, в то время как twin studies дают 50–80% для взрослых. Это указывает на "missing heritability" — разрыв, объясняемый rare variants, эпистазом или взаимодействием генов со средой. Среда (образование, питание, стресс) действительно доминирует, объясняя до 50% variance в интеллекте, особенно в детстве и подростковом возрасте, где heritability ниже (20–40%) и растёт с возрастом.



Ключевые открытия GWAS (2010–2025)

- **2011 год**: Ранние GWAS (например, Davies et al.) подтвердили high heritability интеллекта (~40–50%), но не нашли значимых loci из-за малого размера samples. Это заложило основу для понимания polygenic nature.



- **2016–2018 годы**: Прорыв с большими samples: GWAS на educational attainment (Okbay et al., 2016) идентифицировали 74 loci, объясняя ~4% variance. Savage et al. (2018, N=269,867) нашли дополнительные variants, polygenic score предсказывал 4.8% variance в IQ. Davies et al. (2018) подтвердили ~20% SNP-heritability, показав генетический overlap с education (~0.78).



- **2020–2025 годы**: Более крупные GWAS (например, Lee et al., 2018, N>1 млн для education) выявили сотни генов, polygenic scores объясняют 9–15% variance в related traits. В 2025 году фокус на extreme intelligence (Zabaneh et al.) показал heritability 0.33 для high IQ, с overlap с normal-range IQ (~0.86). Исследования подтвердили, что генетика объясняет ~20% variance, но среда — ключ к реализации потенциала (например, через gene-environment interactions).



Роль среды

Среда доминирует в 50–80% variance (в зависимости от возраста): heritability растёт от 20% в infancy до 80% в adulthood, показывая, что генетика "активируется" средой (education, SES, nutrition). GWAS подчёркивают GxE interactions: генетические факторы сильнее в благоприятной среде, но среда может компенсировать генетические риски. Это открытие влияет на образование и политику: фокус на среде для повышения IQ.



для меня этот велосипед был изобретен ещё в ВУЗе. Гениальный скрипач никогда бы не стал таким если бы ему не дали скрипку и не показали как играть. Тоже во всех остальных сферах. Но ключевой момент - мотивация, положительное эмоциональное подкрепление. Если ее нет купите хоть все скрипки мира своему ребенку, скрипача не будет. А откуда берется мотивация до сих пор точных исследований нет.



но есть закономерность, любые нарушения в детском возрасте (РАС, СДВГ, УО) снижают мотивацию. Таким образом мотивация это либо сама энергия либо обязательное условие для её проявления. Депрессию тоже можно рассматривать как отсутствие мотивации к каким либо действиям.



Мотивация у детей и подростков — это сложный процесс, включающий внутренние и внешние факторы, которые стимулируют поведение, обучение и развитие. В норме она формируется под влиянием биологических, психологических и социальных механизмов, но при расстройствах, таких как расстройство аутистического спектра (РАС), умственная отсталость (УО) и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), мотивация часто снижена из-за нейробиологических и когнитивных особенностей. Ниже разберём это подробно на основе научных данных.



### Откуда берётся мотивация у детей и подростков в норме?

Мотивация делится на **внутреннюю** (интринсик, когда действие приносит удовольствие само по себе) и **внешнюю** (экстринсик, связанную с вознаграждениями или избеганием наказания). Она возникает из комбинации факторов, описанных в теориях, таких как Self-Determination Theory (SDT) Райана и Деси, где ключевыми являются три базовые психологические нужды: автономия (чувство контроля), компетентность (успех) и relatedness (связи с другими). Вот основные источники:



1. **Биологические основы**: Дофаминовая система вознаграждения в мозге (вентральный стриатум, nucleus accumbens) активируется при успехе или новизне, вызывая удовольствие. У детей это проявляется в любопытстве и исследовании (например, через игру), а у подростков — в поиске рисков и новизны, что связано с развитием префронтальной коры и пубертатными гормонами.



2. **Внутренняя мотивация**: Возникает из интереса, любопытства и чувства компетентности. Дети мотивированы играть, потому что это даёт новизну, контроль и социальные связи. У подростков это поиск идентичности, ценностей и страстей — например, через хобби или цели, где успех усиливает мотивацию (success begets success).



3. **Внешняя мотивация**: Похвала, награды, одобрение от родителей или peers. У детей это работает через положительное подкрепление (например, стикеры за усилия), но чрезмерные награды могут подорвать внутреннюю мотивацию (undermining effect). У подростков внешние факторы — одобрение сверстников, академический успех или избегание неудач — часто доминируют из-за социального давления.



4. **Социальные и контекстуальные факторы**: Родительская поддержка автономии (например, поощрение выбора) повышает мотивацию через удовлетворение нужд. Связи с peers и учителями усиливают социальную мотивацию, особенно в подростковом возрасте, где одобрение группы критично. Успех в школе или спорте создаёт цикл мотивации.



5. **Развивающиеся аспекты**: У детей мотивация часто игровая и сенсорная; у подростков — связана с кризисом идентичности (по Эриксону), где риски и отношения мотивируют, но могут привести к проблемам без поддержки.



### Почему мотивация снижена при РАС, УО и СДВГ?

При этих расстройствах мотивация падает из-за нейробиологических нарушений, executive dysfunction (проблем с планированием, вниманием), emotion dysregulation (трудности с регуляцией эмоций) и социальных факторов. Это приводит к снижению как внутренней, так и внешней мотивации, особенно в задачах, требующих усилий или социального взаимодействия. Коморбидности (сочетания) усиливают эффект.



- **При РАС**: Сниженная социальная мотивация — ключевой фактор (social motivation theory). Дети с РАС слабо реагируют на социальные вознаграждения (похвала, улыбки), предпочитая сенсорные или ритуальные стимулы. Это связано с нарушениями в reward-системе (слабая активация на социальные стимулы), ригидностью (трудности с новизной) и emotion dysregulation, что делает задачи менее привлекательными. У подростков это усугубляется социальными трудностями, приводя к избеганию. Мотивация ниже в социальных и новых ситуациях, но может быть высокой в интересах (hyperfocus).



- **При УО**: Мотивация снижена из-за когнитивных ограничений — слабое планирование, низкая компетентность и понимание последствий. Reward-система работает, но executive functions (EF) нарушены, что затрудняет постановку целей и усилия. Социальные и адаптивные проблемы добавляют: дети чувствуют поражение, что снижает мотивацию (learned helplessness). УО часто коморбидна с РАС/СДВГ, усиливая эффект — мотивация ниже в сложных задачах, но может быть сохранной в простых или любимых.



- **При СДВГ**: Снижение мотивации связано с дефицитом дофамина в reward-системе, что делает усилия менее приятными (delay aversion). EF-нарушения (импульсивность, слабое внимание) приводят к избеганию задач, требующих persistence. Emotion dysregulation медирует: раздражительность и тревога снижают мотивацию. У подростков это усугубляется, приводя к прокрастинации и социальным проблемам. Мотивация ниже в скучных задачах, но высока в интересных или с немедленным вознаграждением.



В коморбидностях (например, РАС + СДВГ) мотивация падает сильнее: emotion dysregulation и социальные проблемы усиливают изоляцию, снижая вознаграждения. Интервенции (ABA, CBT) помогают, фокусируясь на интересах и поддержке.



выше неполное и упрощенное понимание мотивации, очевидно что её механизмы глубже. Например что мотивирует ребенка на агрессию, побег из дома, суицид и конфликтность? Средой это не объясняется, агрессивные дети растут в той же среде, что и нормотипичные.



### Что мотивирует ребёнка на агрессию, побег из дома, суицид и конфликтность?



Мотивация к таким негативным поведенческим проявлениям у детей и подростков (возраст 6–18 лет) часто не является "позитивной" целью, а скорее **реакцией на фрустрацию базовых психологических нужд** (по теории самодетерминации — автономия, компетентность, связанность), эмоциональную дисрегуляцию, стрессоры или психические расстройства. Эти поведения могут быть способом справиться с болью, выразить гнев, избежать угрозы или привлечь внимание. Они не возникают в вакууме: ключевые факторы — семейные проблемы, травмы, социальные конфликты и биологические уязвимости (например, импульсивность). Ниже разберём каждый аспект на основе психологических исследований, с акцентом на мотивационные механизмы.



#### 1. Агрессия

Агрессия у детей и подростков часто мотивирована **фрустрацией, провокацией или стремлением к контролю/защите**. Она делится на реактивную (импульсивная, в ответ на угрозу) и проактивную (инструментальная, для достижения цели, как доминирование). Основные мотиваторы:

- **Эмоциональная дисрегуляция и гнев**: Дети реагируют агрессией на стрессоры, такие как конфликты с родителями или сверстниками, когда не могут выразить эмоции иначе. Реактивная агрессия — это "защитная" реакция на воспринимаемую угрозу, часто связанная с тревогой и импульсивностью. Это может быть способом "разрядки" или привлечения внимания в дисфункциональной семье.

- **Социальные и средовые факторы**: Моделирование (копирование агрессии родителей или медиа), буллинг или социальное отвержение мотивируют агрессию как "отмщение" или утверждение статуса. У мальчиков агрессия чаще физическая, у девочек — реляционная (сплетни, исключение).

- **Биологические аспекты**: Органические причины, как воспаления в ЦНС, могут снижать контроль, усиливая агрессию как реакцию на раздражение. В подростковом возрасте гормональные изменения усиливают импульсивность, мотивируя агрессию в ответ на фрустрацию.



#### 2. Побег из дома

Побег мотивирован **избеганием боли, поиском свободы или безопасности**. Это импульсивное решение, часто как "выход" из невыносимой ситуации, особенно у подростков 13–17 лет.

- **Семейные конфликты и虐待**: Основной мотиватор — бегство от физического/эмоционального насилия, пренебрежения, строгого контроля или ссор с родителями. Ребёнок видит побег как способ "выжить" или обрести автономию, когда дома нет поддержки. Плохая динамика в семье (развод, алкоголизм) усиливает ощущение "бремени" или безысходности.

- **Психические проблемы**: Депрессия, тревога или злоупотребление веществами мотивируют побег как "спасение" от эмоциональной боли. Подростки с этими расстройствами чаще бегут, чтобы избежать школьных проблем или давления сверстников.

- **Социальные факторы**: Влияние друзей, романтические проблемы или поиск "приключений" могут мотивировать, но чаще это реакция на накопленный стресс. Резистентность (устойчивость) к депрессии в семье снижает риск, но при травмах она ослабевает.



#### 3. Суицид

Суицидальные мысли или попытки мотивированы **желанием прекратить невыносимую эмоциональную боль, ощущение безысходности или бремени для других**. По теории Джойнера (IPTS), мотивация включает восприятие себя как обузы и социальную изоляцию, плюс приобретённую способность к самоповреждению.

- **Психические расстройства**: Депрессия, тревога, предыдущие попытки или коморбидные проблемы (наркотики, алкоголь) — основные мотиваторы. Они создают "туннельное мышление", где суицид видится как "единственный выход". У детей с биполярным расстройством или ранними травмами риск выше.

- **Стрессовые события**: Семейные конфликты, разрыв отношений, школьные проблемы (буллинг, провалы), юридические трудности или сексуальные переживания мотивируют как "избавление от стресса". Буллинг усиливает суицидальность через импульсивность и агрессию.

- **Личные черты**: Импульсивность, нейротизм и агрессия (особенно реактивная) мотивируют переход от идей к попыткам. Ранние травмы (мальтритмент) усиливают это через гнев и депрессию. Знание о суициде (например, от знакомых) может "нормализовать" идею.



#### 4. Конфликтность

Конфликтность мотивирована **стремлением к автономии, выражением гнева или привлечением внимания**, часто как способ справиться с эмоциональным дискомфортом.

- **Семейные и социальные конфликты**: Дети конфликтуют, чтобы отстоять себя в семье (особенно подростки в кризисе идентичности) или с сверстниками из-за ревности, буллинга или соревнования. Это может быть реакцией на контроль родителей или отсутствие поддержки.

- **Эмоциональные факторы**: Гнев, агрессия и импульсивность мотивируют конфликты как "разрядку". У девочек чаще реляционные конфликты (сплетни), у мальчиков — физические. Травмы усиливают это через цинизм и эгоцентризм.

- **Психические аспекты**: Конфликтность связана с расстройствами поведения (например, оппозиционно-вызывающее), где мотивация — доминирование или избегание неудач.



### Общие рекомендации

Эти поведения часто пересекаются (агрессия может привести к конфликтам и суициду) и требуют профессиональной помощи: консультация психолога/психиатра, семейная терапия, поддержка нужд ребёнка.



"реакцией на фрустрацию базовых психологических нужд" условный айфон - базовая психологическая нужда? в моем детстве не было базовых психологических нужд воплощенных в материальные формы. Не у всех были видики, и даже кассетные магнитофоны. Но это компенсировалось общением, настолками или спорт.играми. В футбол играли в дешевых кедах или другой малоподходящей обуви (кроссовки стоили денег и их берегли). Очевидно современные "базовые психологические нужды" сместились куда-то в материальную плоскость, причём в сторону премиальных брендов. Так же куда-то пропала "социальная компенсация", точнее она мимикрировала в соц.сети в форму количества подписчиков, лайков, репостов и т.д. к давнему спору о том рождаются ли с высоким IQ или приобретают егодля меня этот велосипед был изобретен ещё в ВУЗе. Гениальный скрипач никогда бы не стал таким если бы ему не дали скрипку и не показали как играть. Тоже во всех остальных сферах. Но ключевой момент - мотивация, положительное эмоциональное подкрепление. Если ее нет купите хоть все скрипки мира своему ребенку, скрипача не будет. А откуда берется мотивация до сих пор точных исследований нет.но есть закономерность, любые нарушения в детском возрасте (РАС, СДВГ, УО) снижают мотивацию. Таким образом мотивация это либо сама энергия либо обязательное условие для её проявления. Депрессию тоже можно рассматривать как отсутствие мотивации к каким либо действиям.выше неполное и упрощенное понимание мотивации, очевидно что её механизмы глубже. Например что мотивирует ребенка на агрессию, побег из дома, суицид и конфликтность? Средой это не объясняется, агрессивные дети растут в той же среде, что и нормотипичные."реакцией на фрустрацию базовых психологических нужд" условный айфон - базовая психологическая нужда? в моем детстве не было базовых психологических нужд воплощенных в материальные формы. Не у всех были видики, и даже кассетные магнитофоны. Но это компенсировалось общением, настолками или спорт.играми. В футбол играли в дешевых кедах или другой малоподходящей обуви (кроссовки стоили денег и их берегли). Очевидно современные "базовые психологические нужды" сместились куда-то в материальную плоскость, причём в сторону премиальных брендов. Так же куда-то пропала "социальная компенсация", точнее она мимикрировала в соц.сети в форму количества подписчиков, лайков, репостов и т.д. Wirująświatła

Повідомлень: 31254 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2532 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 січ, 2026 12:05



Ваше замечание остроумное и заставляет задуматься о том, насколько современные объяснения суицидальности (включая "невыносимую эмоциональную боль") универсальны или привязаны к конкретному историческому и культурному контексту.



Короткий ответ: **нет, в древней Спарте, у рабов в Риме/Греции или в других жёстких обществах прошлого "всё благополучно" не было**. Суицид там существовал, но:



- Он был **очень редким** среди обычных людей, детей и подростков (особенно по сравнению с современностью).

- Процент суицидов действительно был **микроскопическим** (или вообще не фиксировался как массовая проблема), но **не потому**, что эмоциональная боль отсутствовала, а из-за других факторов: социального контроля, стигмы, отсутствия приватности/возможностей, религиозных/культурных табу и способов "выпуска пара" (война, ритуалы, коллективная идентичность).



### Почему суицид был редким в древних обществах (включая Спарту и рабовладельческие системы)



1. **Социальная структура и отсутствие "индивидуальной боли" как категории**

В Спарте ребёнок с 7 лет принадлежал **государству**, а не семье. Воспитание было коллективным, жёстким, но **целенаправленным** — выживание сильнейших, честь, долг перед полисом. Эмоциональная боль (тоска, одиночество) не имела права на существование как личная проблема — она сразу подавлялась или перенаправлялась в агрессию/войну. Суицид считался **позором** и слабостью, а не "выходом".

У рабов в Риме/Греции самоубийство было **запрещено законом** (экономический ущерб хозяину), а попытки карались. Источники фиксируют случаи, но они единичны и часто связаны с крайним отчаянием (например, массовые самоубийства перед пленом или после поражения). Рабы жили в **коллективе** (казармы, плантации), где боль делилась, а не переживалась в изоляции.



2. **Отсутствие приватности и средств**

В античности человек почти никогда не оставался один. Жизнь была публичной, коллективной. Суицид требовал уединения и инструментов — их просто не было у большинства. Многие методы (повешение, яд) были недоступны или сразу замечались.



3. **Культурные нормы и "альтернативы" боли**

- В Спарте "выход" из страданий — героическая смерть в бою (почётная).

- У рабов — бунт, побег, саботаж, религия (христианство позже давало надежду на загробную жизнь).

- Суицид часто рассматривался как **позор** или слабость, а не освобождение (Платон, Аристотель осуждали его как трусость).



4. **Отсутствие статистики и диагностики**

Мы не знаем точных цифр — древние источники фиксируют **только громкие случаи** (цари, воины, философы: Сократ, Сенека, Катон). Обычные подростки/дети/рабы, убившие себя от отчаяния, просто не попадали в летописи. Но это не значит, что их не было — просто масштаб был несопоставим с современным.



### Когда и почему подростковый суицид стал "массовым" явлением



Современный резкий рост подросткового суицида (особенно с 1990-х — 2010-х) — это **реальность последних 30–40 лет**, а не "вечная человеческая черта".

- До XX века подростковый суицид был крайне редким (в источниках почти не упоминается как проблема).

- С конца XX — начала XXI века ставки резко пошли вверх: в США +47% среди 15–19-летних с 2000 по 2017; в Европе, Азии, Латинской Америке — похожие тренды.

- Причины современного всплеска: социальные сети (сравнение, кибербуллинг), изоляция, потеря смысла, давление успеха, ослабление семейных/коллективных связей, доступ к средствам (лекарства, интернет-инструкции).



### Вывод



"Невыносимая эмоциональная боль" существовала всегда — люди страдали от голода, насилия, потери близких, унижения. Но в древних обществах эта боль **не переводилась в суицид** так часто, потому что:

- Не было культурного нарратива "суицид = освобождение".

- Боль перенаправлялась в коллектив (война, бунт, религия).

- Не было изоляции и приватности для реализации импульса.



Сегодня боль стала **индивидуализированной**, усиленной одиночеством и сравнением, и суицид воспринимается как личный "выход". Это не значит, что раньше "всё было благополучно" — просто механизмы coping и социальный контроль работали иначе.



Если коротко: эмоциональная боль была всегда, но **способ её переживания и выхода изменился радикально** в последние десятилетия.

У рабов в Риме/Греции самоубийство было **запрещено законом** ага а за суицид жёстко наказывали пздц ответики. "Суицид считался **позором** и слабостью, а не "выходом" какая суициднику разница какую оценку дадут его поступку после смерти? Какие то надуманные проекции. Ну может у эстетов будут пожелания по дресс коду и церемонии.



Боль перенаправлялась в коллектив (война, бунт, религия).

- Не было изоляции и приватности для реализации импульса.

я бы иначе сформулировал. боль "переживалась коллективно" и в индивидуальных случаях обычно не ощущалось. Исключение - суицид на почве неразделенной любви/предательства любимого человека или какого то порочного позорного поступка. Это уже переживалось индивидуально и всё источники массово подтверждают такие факты.



С дофаминовых позиций нейропсихологии коллективной боли не существует. Но есть и другое доказательство. Терапевтам известно что если в тяжелые периоды депрессий убедить человека в том, что "ничего особенного с ним не происходит и все это переживают" ему станет легче. Техника называется "валидация" помогает как бы экспортировать свою боль, перестать считать ее суто личной проблемой.



Вот несколько **примеров валидации** в терапии — от самых простых и мягких до более глубоких и сложных. Валидация — это признание чувств, переживаний и реальности клиента **без осуждения, исправления или минимизации**. Она помогает человеку почувствовать себя услышанным и понятым, снижает стыд и часто открывает путь к изменениям.



### Уровни валидации (по Марше Линехан, DBT)



1. **Уровень 1: Простое присутствие и внимание**

«Я здесь и внимательно слушаю тебя».

«Я вижу, что тебе сейчас очень тяжело».

«Ты говоришь об этом, и я слышу тебя».



2. **Уровень 2: Точное отражение (пересказ)**

«Ты говоришь, что чувствуешь себя абсолютно одиноким, даже когда вокруг люди».

«Ты описываешь, что внутри всё будто онемело, и ничего не хочется».

«Ты чувствуешь, что тебя предали, и это очень больно».



3. **Уровень 3: Чтение невысказанного (интерпретация эмоций)**

«Похоже, тебе сейчас очень страшно, что это никогда не закончится».

«Кажется, ты злишься не только на него, но и на себя за то, что позволил этому случиться».

«Я слышу в твоих словах огромную усталость и ощущение, что сил больше нет».



4. **Уровень 4: Валидация с точки зрения прошлого/контекста**

«Учитывая, через что ты прошёл в детстве, совсем неудивительно, что сейчас тебе так тяжело доверять людям».

«Когда человек столько лет жил в обстановке, где его чувства постоянно обесценивали, естественно, что теперь он боится показывать эмоции».

«Твоя тревога имеет смысл — ты много раз получал подтверждение, что мир опасен».



5. **Уровень 5: Валидация как нормальная реакция человека**

«Любой человек на твоём месте чувствовал бы то же самое — это человеческая реакция на такую боль».

«Ты переживаешь сильнейшую утрату, и грусть, злость, опустошение — это нормальные части горя».

«Когда тебя так сильно отвергли близкие люди, ярость и желание исчезнуть — это понятная защитная реакция».



6. **Уровень 6: Радикальная искренность / валидация равенства**

«Если бы я пережила то же самое, что и ты, я бы, скорее всего, чувствовала примерно то же самое».

«Твоя боль реальна, и она была бы невыносимой для любого человека в такой ситуации».

«Ты имеешь полное право чувствовать то, что чувствуешь — это не слабость, это человечность».



### Конкретные примеры диалогов в терапии



**Клиент**: «Я просто ничтожество, все вокруг успешные, а я даже встать не могу».

**Терапевт**:

«Я слышу, как сильно ты сейчас себя ненавидишь и как больно сравнивать себя с другими. Это правда очень тяжело — чувствовать себя таким отстающим и бесполезным. (пауза) Ты сейчас действительно в очень тёмном месте, и это страшно».



**Клиент**: «Я не понимаю, почему я не могу просто взять себя в руки, как все».

**Терапевт**:

«Ты злишься на себя за то, что не можешь “просто взять и сделать”. И в то же время где-то внутри ты чувствуешь, что сил правда нет. Это противоречие очень изматывает. Многие люди в депрессии проходят через то же самое — мозг и тело как будто отключаются, и это не лень, а болезнь».



**Клиент (подросток)**: «Все думают, что я драматизирую, а мне реально хреново».

**Терапевт**:

«Твои чувства реальны, и они очень сильные. То, что другие этого не видят или не понимают — это их ограниченность, а не твоя “драма”. Ты имеешь право чувствовать такую боль, и мне важно, чтобы ты знал: я вижу её и отношусь к ней серьёзно».



### Короткие формулы валидации (можно использовать сразу)



- «Это действительно тяжело».

- «Твои чувства имеют смысл».

- «Ты имеешь право так чувствовать».

- «Я вижу, как тебе больно».

- «Это правда страшно/грустно/злость».

- «Ты не сумасшедший, это человеческая реакция».

- «Любой бы на твоём месте страдал».



Самое важное правило: **валидация должна идти до любых советов, интерпретаций или нормализации**. Сначала человек должен почувствовать, что его боль **принята полностью**, только потом можно осторожно добавлять контекст («это бывает у многих», «есть способы облегчить»).



Если хочешь — могу привести примеры валидации для конкретных ситуаций (развод родителей, буллинг, суицидальные мысли, РАС и т.д.). не слушайте, сегодня иишка даёт вредные советы. Наоборот нужно говорить ничего серьёзного не произошло, твои переживания несоразмерны ситуации и напрасны. фразой "способ справиться с эмоциональным дискомфортом" можно вообще объяснить что угодно, точное попадание пальцем в небо. " ...мотивированы желанием прекратить невыносимую эмоциональную боль" получается в древней спарте или у подростков в рабстве всё было благополучно, поскольку % суицидов был микроскопический. А "невыносимая эмоциональная боль" появилась только в конце 20вУ рабов в Риме/Греции самоубийство было **запрещено законом** ага а за суицид жёстко наказывалипздц ответики. "Суицид считался **позором** и слабостью, а не "выходом" какая суициднику разница какую оценку дадут его поступку после смерти? Какие то надуманные проекции. Ну может у эстетов будут пожелания по дресс коду и церемонии.я бы иначе сформулировал. боль "переживалась коллективно" и в индивидуальных случаях обычно не ощущалось. Исключение - суицид на почве неразделенной любви/предательства любимого человека или какого то порочного позорного поступка. Это уже переживалось индивидуально и всё источники массово подтверждают такие факты.С дофаминовых позиций нейропсихологии коллективной боли не существует. Но есть и другое доказательство. Терапевтам известно что если в тяжелые периоды депрессий убедить человека в том, что "ничего особенного с ним не происходит и все это переживают" ему станет легче. Техника называется "валидация" помогает как бы экспортировать свою боль, перестать считать ее суто личной проблемой.не слушайте, сегодня иишка даёт вредные советы. Наоборот нужно говорить ничего серьёзного не произошло, твои переживания несоразмерны ситуации и напрасны. Wirująświatła

Повідомлень: 31254 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2532 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 січ, 2026 13:02 Ты поднимаешь очень важный и тонкий момент — и он действительно часто встречается в практике.



Когда подростку говорят «твоя боль настоящая» без правильного контекста и без последующей нормализации/перспективы, это может усилить ощущение уникальной «сломанности»:



«Значит, это правда со мной что-то не так, раз боль такая огромная, а другим нормально».



И тогда вместо облегчения возникает вторичный стыд + катастрофизация: «Если моя боль такая реальная и большая, значит я действительно безнадёжен / дефектен / никто не поймёт».



Поэтому чистая валидация без второго шага (нормализация + надежда + рамка «это состояние, а не личный изъян») действительно может быть вредной — особенно для подростков, у которых и так гипертрофированное чувство собственной исключительности (в плохом смысле).



### Когда и как правильно говорить «ничего серьёзного не произошло»



Фраза «ничего серьёзного не произошло, твои переживания несоразмерны ситуации» может сработать **только при определённых условиях**:



1. Подросток уже получил сильную валидацию и чувствует, что его услышали

Сначала: «Я вижу, как тебе сейчас тяжело / больно / страшно / пусто внутри. Это правда очень сильно ощущается».

Только после того, как он кивает / расслабляется / говорит «да, именно так» — можно переходить ко второму шагу.



2. Фраза произносится **не как обесценивание, а как рамка «это мозг сейчас так работает»**

Лучшие варианты звучат примерно так:



- «Твои чувства сейчас огромные, но ситуация, которая их запустила, на самом деле не такая глобальная, как кажется твоему мозгу прямо сейчас. Когда депрессия включает режим “всё чёрное”, даже маленькие вещи кажутся концом света — это не ты слабый, это химия мозга временно искажает масштаб».

- «Переживания сейчас в 10 раз сильнее, чем сама причина. Это классическая ловушка депрессии — она берёт обычную трудность и раздувает её до космических размеров. У большинства людей в таком состоянии происходит ровно то же самое».

- «Ты сейчас чувствуешь, будто весь мир рухнул, а на самом деле это твой мозг подкрутил громкость эмоций до максимума. Как только громкость чуть снизится — ты сам удивишься, что раньше казалось таким страшным».



3. Обязательно добавляется **надежда и конкретный выход**

«Это состояние временное. Оно уже было у миллионов подростков, и почти все потом удивлялись: “Как я мог так сильно переживать из-за этого?” Мы можем сейчас сделать несколько вещей, чтобы громкость начала снижаться».



### Когда такая формулировка точно **не сработает** и даже навредит



- Если подросток ещё не почувствовал, что его боль увидели и приняли → будет воспринято как «меня опять не понимают → мне ещё хуже».

- При тяжёлой эндогенной/меланхолической депрессии → человек может услышать «ты придумываешь» и замкнуться.

- При сильной травме / посттравматическом состоянии → несоразмерность переживаний реальна только для внешнего наблюдателя, а для человека боль объективно огромна → фраза будет воспринята как инвалидация.



### Рабочая последовательность (самая безопасная на сегодня)



1. Валидация боли (уровень 3–5)

«Я вижу/слышу, насколько тебе сейчас невыносимо. Это правда очень сильно».



2. Мягкая нормализация масштаба

«Когда мозг в депрессии, он часто делает из мухи слона — берёт реальную, но не смертельную проблему и показывает её в увеличительное стекло. У очень многих подростков сейчас происходит ровно то же самое».



3. Рамка «это состояние, а не ты»

«Это не значит, что ты сломан или слабый. Это значит, что сейчас твой мозг работает в режиме “чрезвычайная ситуация”, даже если внешне всё не так страшно».



4. Надежда + действие

«Такое состояние обычно проходит или сильно ослабевает, когда мы начинаем его лечить. Давай подумаем, с чего можно начать прямо сегодня/завтра, чтобы стало хоть немного легче?»



Именно в такой последовательности фраза «ничего особенного не произошло» или «переживания несоразмерны» может облегчить, а не усугубить. Без первых шагов она почти всегда воспринимается как обесценивание.



Спасибо, что поднял этот нюанс — он действительно критически важен, особенно с подростками. Wirująświatła

Повідомлень: 31254 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2532 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 січ, 2026 13:16 Re: Психологія та саморозвиток Wirująświatła написав: для меня этот велосипед был изобретен ещё в ВУЗе. Гениальный скрипач никогда бы не стал таким если бы ему не дали скрипку и не показали как играть. Тоже во всех остальных сферах. Но ключевой момент - мотивация, положительное эмоциональное подкрепление. Если ее нет купите хоть все скрипки мира своему ребенку, скрипача не будет. А откуда берется мотивация до сих пор точных исследований нет. для меня этот велосипед был изобретен ещё в ВУЗе. Гениальный скрипач никогда бы не стал таким если бы ему не дали скрипку и не показали как играть. Тоже во всех остальных сферах. Но ключевой момент - мотивация, положительное эмоциональное подкрепление. Если ее нет купите хоть все скрипки мира своему ребенку, скрипача не будет. А откуда берется мотивация до сих пор точных исследований нет.

От мене з самого дитинства намагались навчити іноземній мові, а вона мені "не йшла". В школі мав з іноземної балів 7-8. В результаті зараз англійську знаю на рівні В1, а В2 ледве ледве після інтенсивного навчання з репетиторами і то на короткий період... В той же час математика, фізика, інформатика давались дуже легко: суцільні 12 балів, олімпіади на рівні призер області / учасник всеукраїнських. Але я лінивий і впевнений, що міг би досягнути значно більшого якщо б працював постійно.

А от, враховуючи деяку проблему зі слухом і відчуттям ритму, то скільки мені скрипку не давай - скрипачем не стану.



Тому певні схильності є, але щоб досягнути результатів, особливо в сучасному суспільстві, потрібно дуже багато працювати. От мене з самого дитинства намагались навчити іноземній мові, а вона мені "не йшла". В школі мав з іноземної балів 7-8. В результаті зараз англійську знаю на рівні В1, а В2 ледве ледве після інтенсивного навчання з репетиторами і то на короткий період... В той же час математика, фізика, інформатика давались дуже легко: суцільні 12 балів, олімпіади на рівні призер області / учасник всеукраїнських. Але я лінивий і впевнений, що міг би досягнути значно більшого якщо б працював постійно.А от, враховуючи деяку проблему зі слухом і відчуттям ритму, то скільки мені скрипку не давай - скрипачем не стану.Тому певні схильності є, але щоб досягнути результатів, особливо в сучасному суспільстві, потрібно дуже багато працювати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5842 З нами з: 29.07.22 Подякував: 928 раз. Подякували: 647 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 січ, 2026 13:29 Дюрі-бачі написав: Тому певні схильності є, Тому певні схильності є, они проявляются в виде нтересов и мотивации. А откуда берется мотивация никто не знает. они проявляются в виде нтересов и мотивации. А откуда берется мотивация никто не знает. Wirująświatła

Повідомлень: 31254 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2532 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 897898899900 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 14107

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34