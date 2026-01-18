|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 18 січ, 2026 11:29
Дюрі-бачі написав:
ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.
А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.
А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?
На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.
Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.
Складна конструкція.
2
7
Додано: Нед 18 січ, 2026 11:36
akurt написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.
А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.
А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?
На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.
Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.
Складна конструкція.
Не говорячи про те, що він працює на електриці. 😏
Додано: Нед 18 січ, 2026 11:59
akurt написав:
А у вас встановлено той тепловий насос?
В мене в квартирі є кондиціонер в режимі обігріву, є електроконвектор, в селі є газовий котел (гравітаційний, працює взагалі без електрики) і є печка "кафельна", тому невеликий досвід опалення є.
Додано: Нед 18 січ, 2026 13:56
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
А у вас встановлено той тепловий насос?
В мене в квартирі є кондиціонер в режимі обігріву, є електроконвектор, в селі є газовий котел (гравітаційний, працює взагалі без електрики)
і є печка "кафельна", тому невеликий досвід опалення є.
и разводка 2 дюймовіми трубами ,но єто делалось колись ,
для уже построенного никак
akurt написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.
А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.
А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?
На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.
Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.
Складна конструкція.
Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного.
Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления.
Додано: Нед 18 січ, 2026 14:33
В современных частных американских домах отопление водяное - теплый пол. Что как бы намекает кто был прав
2587715 написав:
В современных частных американских домах отопление водяное - теплый пол. Что как бы намекает кто был прав
и работает без ЭЭ ?
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
А у вас встановлено той тепловий насос?
В мене в квартирі є кондиціонер в режимі обігріву, є електроконвектор, в селі є газовий котел (гравітаційний, працює взагалі без електрики) і є печка "кафельна", тому невеликий досвід опалення є.
Ну то ніякого «теплового насосу» немає.
Якщо не рахувати за повітряний «тепловий насос» у вигляді кондиціонера.
Тому порада про «тепловий насос» мене і здивувала.
Вище пан Сибарит дуже вірно все написав:
Сибарит написав:
Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги.
Сибарит написав:
Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного.
Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления.
Видимо, не так всё просто, как кажется на первый взгляд. Смотрел видео о какой-то интересной фирме, выпускающей аж трехступенчатые тепловые насосы для обогрева и охлаждения. Потому что сложно сделать агрегат, который эффективно бы качал тепло при минус 25 снаружи и плюс 35 внутри (на радиаторе), и в обратную сторону при 8 внутри и 35 снаружи. А с тремя ступенями каждая работает в более узком диапазоне, и получается более эффективно, только дорого. Фирма американская была.
Я вот иногда думаю, а почему никто не попытался сделать отопление на основе теплового насоса, который бы приводился в движение не электричеством, а сгораемым топливом? Типа паровой турбины для больших мощностей, или, может быть, двигателем Стирлига для более скромных показателей. Оно бы эффективно качало тепло из окружающей среды, и догревало бы носитель остаточным теплом механизма (какого там процентов 70, но ведь в обыкновенном котле это все 100 процентов). Тепловой насос с коэффициентом 1:4 давал бы уже 120% от энергии сгоревшего топлива, и ещё 60% при догревании -- это 180% энергии сгоревшего топлива. Экономия в два раза, и борьба за экологию налицо.
M-Audio написав: Сибарит написав:
Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного.
Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления.
Видимо, не так всё просто, как кажется на первый взгляд. Смотрел видео о какой-то интересной фирме, выпускающей аж трехступенчатые тепловые насосы для обогрева и охлаждения. Потому что сложно сделать агрегат, который эффективно бы качал тепло при минус 25 снаружи и плюс 35 внутри (на радиаторе), и в обратную сторону при 8 внутри и 35 снаружи. А с тремя ступенями каждая работает в более узком диапазоне, и получается более эффективно, только дорого. Фирма американская была.
Я вот иногда думаю, а почему никто не попытался сделать отопление на основе теплового насоса, который бы приводился в движение не электричеством, а сгораемым топливом?
Типа паровой турбины для больших мощностей, или, может быть, двигателем Стирлига для более скромных показателей. Оно бы эффективно качало тепло из окружающей среды, и догревало бы носитель остаточным теплом механизма (какого там процентов 70, но ведь в обыкновенном котле это все 100 процентов). Тепловой насос с коэффициентом 1:4 давал бы уже 120% от энергии сгоревшего топлива, и ещё 60% при догревании -- это 180% энергии сгоревшего топлива. Экономия в два раза, и борьба за экологию налицо.
а не думали как это фсё интегрировать в существующую систему отопления хаты двухконтурным газовым котлом?
