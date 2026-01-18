Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дюрі-бачі написав:ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами. А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.
А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична? На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система. Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему. Складна конструкція.
Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного. Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления.
Тема про опалення квартир - реально болюча для дописувачів - мешканців України.
Сьогодні представники української діаспори у Франції здійснили 14-км піший похід на півдні Франції до старовинної церкви десь 14-го сторіччя, яку навіть не показано на мапах: По дорозі всі розказували про опалення: - доповідач 1 сказав, що в нього газ є, газовий котел є, але він його не включає, бо опалення газом - то дорого. Включає оливові ("масляні") електричні радіатори. - доповідач 2 сказав, що опалення за рахунок котла, який працює на дизельному пальному. Витрати на рік 2 000 євро. Але там великий будинок на 2 квартири загальною площею десь в 200 квадратів. - доповідачем 3 був я: в мене все опалення електричне, витрати на рік за підсумками року 2025 склади 1200 євро. Це за рік. Звісно, в цю цифру входять і витрати на електрику влітку на роботу в спекотні дні "повітряного теплового насосу" - тобто кондиціонера DAIKIN потужністю 5 кВт. Класна штука!
Ну, пане, здивували: так довго мовчали і раптом - про суцільне каміння, де не можна жити...
Ні-ні, і ще раз ні! Я Вас реально поважаю, але... Я не це НЕ підписуюсь! В мене критерії інші: - до Середземного моря 2 години за кермом; - до Атлантичного океану (Біскайська затока) - 2 години за кермом; - до гірськолижних центрів, де все значно дешевше, ніж в Куршавелі - ой, помилився - не читати- ніж в Буковелі - 2 години за кермом; - до Венеції, Мілану, Кракова або Рима - в понеділорк в мене літак о 16:45 - 2 години перельоту в Рим за ціною від 15 євро в один бік.
M-Audio написав:Я вот иногда думаю, а почему никто не попытался сделать отопление на основе теплового насоса, который бы приводился в движение не электричеством, а сгораемым топливом? Типа паровой турбины для больших мощностей, или, может быть, двигателем Стирлига для более скромных показателей.
а не думали как это фсё интегрировать в существующую систему отопления хаты двухконтурным газовым котлом?
Так вроде большой разницы нет, как именно греется теплоноситель. Только в том, что такой агрегат явно побольше будет, чем простой газовый котёл. Если физически места нет -- что ж, не судьба. Но ведь дома строят и с нуля (не обязательно в Украине), где можно предусмотреть место.