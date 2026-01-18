RSS
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:10

  Сибарит написав:
  akurt написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.
А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.

А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?
На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.
Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.
Складна конструкція.

Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного.
Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления.

Ось такі системи нам обіцяли встановить біля великих ОС, все за кошти ЄБРР, шось грантами, шось потрібно було віддавать років через 20.
https://c2e2.unepccc.org/kms_object/hea ... in-odense/
Але нам такого нінада, нам гроші давай. Все стопорнулось.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 20:24

  Water написав:
  Сибарит написав:
  akurt написав:А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?
На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.
Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.
Складна конструкція.

Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного.
Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления.

Ось такі системи нам обіцяли встановить біля великих ОС, все за кошти ЄБРР, шось грантами, шось потрібно було віддавать років через 20.
https://c2e2.unepccc.org/kms_object/hea ... in-odense/
Але нам такого нінада, нам гроші давай. Все стопорнулось.

так много теоретиков дающих умные советы :( , нет ничего более не комфортного чем отопление принудительно движущимся воздухом , это приемлемо в магазинах, трц... , но не в спальне дома
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 22:37

Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 22:46

Тема про опалення квартир - реально болюча для дописувачів - мешканців України.

Сьогодні представники української діаспори у Франції здійснили 14-км піший похід на півдні Франції до старовинної церкви десь 14-го сторіччя, яку навіть не показано на мапах:
Зображення
По дорозі всі розказували про опалення:
- доповідач 1 сказав, що в нього газ є, газовий котел є, але він його не включає, бо опалення газом - то дорого. Включає оливові ("масляні") електричні радіатори.
- доповідач 2 сказав, що опалення за рахунок котла, який працює на дизельному пальному. Витрати на рік 2 000 євро. Але там великий будинок на 2 квартири загальною площею десь в 200 квадратів.
- доповідачем 3 був я: в мене все опалення електричне, витрати на рік за підсумками року 2025 склади 1200 євро. Це за рік. Звісно, в цю цифру входять і витрати на електрику влітку на роботу в спекотні дні "повітряного теплового насосу" - тобто кондиціонера DAIKIN потужністю 5 кВт. Класна штука!

P.S. Вдень було +10. Хмарно.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:00

  Wirująświatła написав:ХХХ

Ну, пане, здивували: так довго мовчали і раптом - про суцільне каміння, де не можна жити...

Ні-ні, і ще раз ні! Я Вас реально поважаю, але... Я не це НЕ підписуюсь!
В мене критерії інші:
- до Середземного моря 2 години за кермом;
- до Атлантичного океану (Біскайська затока) - 2 години за кермом;
- до гірськолижних центрів, де все значно дешевше, ніж в Куршавелі - ой, помилився - не читати- ніж в Буковелі - 2 години за кермом;
- до Венеції, Мілану, Кракова або Рима - в понеділорк в мене літак о 16:45 - 2 години перельоту в Рим за ціною від 15 євро в один бік.

НЕ УМОВЛЯЙТЕ на той острів.
Я пас! :D
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:17

  akurt написав:Сьогодні представники української діаспори у Франції здійснили 14-км піший похід на півдні Франції до старовинної церкви десь 14-го сторіччя, яку навіть не показано на мапах

Ця?
https://www.google.com/maps/place/%C3%8 ... FQAw%3D%3D

https://www.cc-valdegers.fr/communaute- ... /lasseran/
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:31

  Vadim_ написав:
  M-Audio написав:Я вот иногда думаю, а почему никто не попытался сделать отопление на основе теплового насоса, который бы приводился в движение не электричеством, а сгораемым топливом? Типа паровой турбины для больших мощностей, или, может быть, двигателем Стирлига для более скромных показателей.
а не думали как это фсё интегрировать в существующую систему отопления хаты двухконтурным газовым котлом?
Так вроде большой разницы нет, как именно греется теплоноситель. Только в том, что такой агрегат явно побольше будет, чем простой газовый котёл. Если физически места нет -- что ж, не судьба. Но ведь дома строят и с нуля (не обязательно в Украине), где можно предусмотреть место.
