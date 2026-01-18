Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дюрі-бачі написав:ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами. А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.
А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична? На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система. Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему. Складна конструкція.
Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного. Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления.
akurt написав:А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична? На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система. Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему. Складна конструкція.
Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного. Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления.
Тема про опалення квартир - реально болюча для дописувачів - мешканців України.
Сьогодні представники української діаспори у Франції здійснили 14-км піший похід на півдні Франції до старовинної церкви десь 14-го сторіччя, яку навіть не показано на мапах: По дорозі всі розказували про опалення: - доповідач 1 сказав, що в нього газ є, газовий котел є, але він його не включає, бо опалення газом - то дорого. Включає оливові ("масляні") електричні радіатори. - доповідач 2 сказав, що опалення за рахунок котла, який працює на дизельному пальному. Витрати на рік 2 000 євро. Але там великий будинок на 2 квартири загальною площею десь в 200 квадратів. - доповідачем 3 був я: в мене все опалення електричне, витрати на рік за підсумками року 2025 склади 1200 євро. Це за рік. Звісно, в цю цифру входять і витрати на електрику влітку на роботу в спекотні дні "повітряного теплового насосу" - тобто кондиціонера DAIKIN потужністю 5 кВт. Класна штука!
Ну, пане, здивували: так довго мовчали і раптом - про суцільне каміння, де не можна жити...
Ні-ні, і ще раз ні! Я Вас реально поважаю, але... Я не це НЕ підписуюсь! В мене критерії інші: - до Середземного моря 2 години за кермом; - до Атлантичного океану (Біскайська затока) - 2 години за кермом; - до гірськолижних центрів, де все значно дешевше, ніж в Куршавелі - ой, помилився - не читати- ніж в Буковелі - 2 години за кермом; - до Венеції, Мілану, Кракова або Рима - в понеділорк в мене літак о 16:45 - 2 години перельоту в Рим за ціною від 15 євро в один бік.
M-Audio написав:Я вот иногда думаю, а почему никто не попытался сделать отопление на основе теплового насоса, который бы приводился в движение не электричеством, а сгораемым топливом? Типа паровой турбины для больших мощностей, или, может быть, двигателем Стирлига для более скромных показателей.
а не думали как это фсё интегрировать в существующую систему отопления хаты двухконтурным газовым котлом?
Так вроде большой разницы нет, как именно греется теплоноситель. Только в том, что такой агрегат явно побольше будет, чем простой газовый котёл. Если физически места нет -- что ж, не судьба. Но ведь дома строят и с нуля (не обязательно в Украине), где можно предусмотреть место.
Якщо обʼєктивно, то краще, ніж згадав та написав пан Дюрі-бачі, нічого немає. Я не жартую: - газовий котел АГВ-80 або АОГВ-10. - подача природного газу; - немає потреби в електриці; там немає ніякої електрики; - дійсно сталеві труби діаметром від 0,5 до 1,5 дюйма; - тверезий сантехнік та зварювальник під час монтажу (бо головна умова, при якій працює вказана ним (з точки зору фізики) система). Уточненняі: я маю на увазі, що всі кути нахилу труб повинні мати @правильний кут нахилу@. - всі споживачі реально знаходяться всю зиму в підконтрольному приміщенню та не ховаються від призову.
І це реально безпроблемна багаторічна безперервна система опалення. Якщо у вас такої немає - дійсно не повезло в житті. Ну а хто кому доХтур?
akurt написав:Тема про опалення квартир - реально болюча для дописувачів - мешканців України.
Сьогодні представники української діаспори у Франції здійснили 14-км піший похід на півдні Франції до старовинної церкви десь 14-го сторіччя, яку навіть не показано на мапах: По дорозі всі розказували про опалення: - доповідач 1 сказав, що в нього газ є, газовий котел є, але він його не включає, бо опалення газом - то дорого. Включає оливові ("масляні") електричні радіатори. - доповідач 2 сказав, що опалення за рахунок котла, який працює на дизельному пальному. Витрати на рік 2 000 євро. Але там великий будинок на 2 квартири загальною площею десь в 200 квадратів. - доповідачем 3 був я: в мене все опалення електричне, витрати на рік за підсумками року 2025 склади 1200 євро. Це за рік. Звісно, в цю цифру входять і витрати на електрику влітку на роботу в спекотні дні "повітряного теплового насосу" - тобто кондиціонера DAIKIN потужністю 5 кВт. Класна штука!
P.S. Вдень було +10. Хмарно.
Жайкіни, як і будь які інші конжиціонери, гарно працюють лише на охолодження. На нагрів шумлять дуже, і жруть багато. Але топити кондиціонерами - то фігня. Кондиціонер вартістю 500 євро за кіловат охолодження і 1.5 кВт споживання елеетрики ( практично однаково в жіапазоні 2.5-5 кВт охолодження) при нагріві годиться для опалення до 10-12 м2, не кажучи аже про те, що через 60 хвилин болить голова і за 60 хвилин після аиключення приміщення повертається до первинної теммератури.
І щодо витрат на тплаення. Аони визначаються 1) середньо-зимним диференйіалом температри всередині та ззовні 2) ступенем утеплееня будинку 3) впртістю газу або електрики 4) розміром приміщення
Наприклад, я витрачав на опалення ви лос анжелесі десь 100 доларів за зиму. Про що це повинно сказати? )