Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:10
Gastarbaiter написав:
В Кракові в одному з ресторанів проходять такі собі зустрічі експатів. Збираються люди з різних країн, хтось іноземну мову практикує, хтось просто полялякати.
Хлопець з Лондона. Здавалося б: де Лондон, а де Краків за розвитком та можливостями? Але, як каже, в Лондоні усе зароблене йшло на житло та повсякденні витрати. А в Польщі, при нижчіх доходах у абсолютних цифрах, може дозволити собі набагато більше. А ще відмічає, що тут почувається набагато безпечніше.
Інший хлопець. Родом з Одеси, в дитинстві був перевезений у Канаду і має канадське громадянство. Теж відмічає, що в Канаді важко було підтримувати певний рівень життя і що у Польщі безпечніше.
Местная ютубзвезда, Нина из залюбилаРадио, сидит на чемоданах в Мексике и страдает куда ей еще уехать где дешево и безопасно.
Судя по всему на одном ютубе не вытягивает.
Выбрала расслабон и траву в мексиканской деревне вместо НЙка, где хоть какую-то работу можно найти и зарабатывать, хоть и надо вджабывать как папакакрло.
Но, пля, работы все меньше и народ стройными рядами валит из США.
Даже ситизены.Их, конечно, меньше всего, но и они есть. А такой ситуации не было НИКОГДА.
rjkz
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:14
2587715 написав: Gastarbaiter написав:
В Кракові в одному з ресторанів проходять такі собі зустрічі експатів. Збираються люди з різних країн, хтось іноземну мову практикує, хтось просто полялякати.
Хлопець з Лондона. Здавалося б: де Лондон, а де Краків за розвитком та можливостями? Але, як каже, в Лондоні усе зароблене йшло на житло та повсякденні витрати. А в Польщі, при нижчіх доходах у абсолютних цифрах, може дозволити собі набагато більше. А ще відмічає, що тут почувається набагато безпечніше.
Інший хлопець. Родом з Одеси, в дитинстві був перевезений у Канаду і має канадське громадянство. Теж відмічає, що в Канаді важко було підтримувати певний рівень життя і що у Польщі безпечніше.
В Україні рівень життя в усіх цих експатів був би ще вище. Ви ж помічали скільки реклами з усіх прасок про релокацію та візи талантів? Ви гадаєте хтось би спонсорував таку кількість роликів якби це було вигідно для від'їджаючих та невигідно для приймаючих країн?
Будь-яким державам лише прибуток від усіх емігрантів - бо емігу щоб вижити на новому місці треба працювати за двох, оплачувати житло, він ще не вміє обходити податки, не знає як можна зекономити на страховках і комуналці. Кожен еміг це ходячий мішок з грошима - який усім за все щедро платить. А якщо що, то його можна щвидко запроторити в детеншн і вислати обратно. На відміну від нейтіва, який начосує державу на всьому чому можна, ні за що не платить, оскаржує кожний рахунок, а якщо в нього з'являються гроші, то він собі радше чаріті фонд відкриє ніж заплотить хоч копійку податків добровільно
И щож США всех пинком под зад?
Деньги не считают?
rjkz
Додано: Суб 24 січ, 2026 19:11
rjkz написав:
И щож США всех пинком под зад?
Деньги не считают?
Ну они забрали то что смогли с тех кого отлавливают. Вы ж не думаете, что они наобум хватают всех цветных? По биллингу телефона отслеживают кто уже не приносит денег или слишком долго на велфере сидит. Какой от них прок?
2587715
