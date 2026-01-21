Да, сказал что-то такое. За точность не ручаюсь, но было.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 січ, 2026 12:28
Додано: Нед 25 січ, 2026 13:06
Хто потім і де буде його шукать?
Шо потрібно зробить:
1. Зняти готель десь приблизно у цьому місці, "дівчині" не казать саме де, на зустріч приїхать таксі, або громадським транспортом.
2. Зустріч десь у кафе або парку, або парк-кафе, не більше, головне до "дівчини" додому не йти ни в якому випадку, парк-кафе-власний отель крапка
3. Хтось має доступ до координат, де знаходиться хлопець, він постійно на зв`язку, якщо під час "зустрічі" клієнт пощез- довірена особа пише заяву сюди: masecurite.interieur.gouv.fr
4. Від мене особисто- дятел.
Додано: Нед 25 січ, 2026 13:13
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:08
Пане Water - я вам поставив «плюс» - геніальні правильні думки.
Вже передав батькам Romeo інструкцію.
Я зараз спробую знайти вам тези виступу президента - з американської преси.
Там дійсно він сказав, звертаючись до «захисників України» з боку європейських імпотентів, що вони самі повинні думати про безпеку Європи, а не чекати чергових вливань від США і що по великому рахунку - і це практично правда - згадати «Другий фронт» та гігантські поставки техніки за “Land lease” через Іран - і не тільки - якби не США, то всі вони б зараз говорили німецькою мовою.
Можливо образливо, але правда.
До речі: у порушення умов Land Lease Agreement ніхто американцям НЕ повернув ні гроші.
Ні поставлену техніку.
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:23
З американської преси цікаві місця великого виступу:
1. «Ми, мабуть, нічого не отримаємо, якщо я не вирішу застосувати надмірну силу та міць, де нас, чесно кажучи, буде неможливо зупинити», – сказав президент. «Але я цього не зроблю, добре».
Трамп також зазначив, що Гренландія є частиною Північної Америки, очевидно, посилаючись на доктрину Монро, щоб стверджувати, що вона належить до сфери впливу США.
Він припустив, що данці тепер стоять перед вибором: «Ви можете сказати «так», і ми будемо дуже вдячні, або ви можете сказати «ні», і ми пам’ятатимемо».
2. Трамп розпочав свою промову з потужного послання до європейських лідерів. Як і в попередні роки, він розкритикував європейські країни за їхню енергетичну політику та значну залежність від відновлюваних джерел енергії, таких як енергія вітру. Він також висловив стурбованість щодо культурних змін та масової міграції.
«Деякі місця в Європі навіть не впізнавані, чесно кажучи, вже не впізнавані», – сказав Трамп.
«І я люблю Європу, і я хочу бачити, як Європа розвивається добре, але вона рухається не в правильному напрямку».
3. Трамп розхвалював річні економічні досягнення своєї адміністрації, вказуючи на зниження інфляції та сильне економічне зростання.
«За один рік наш порядок денний призвів до трансформації, якої Америка не бачила понад 10 років», – сказав президент у своїй промові в Давосі.
Ну і про німецьку мову для європейців:
Агенція ВВС 22 січня виклала це так:
21 January 2026
"Without us, right now you'd all be speaking German," President Donald Trump told his audience at the World Economic Forum in the Swiss Alps on Wednesday.
Додано: Нед 25 січ, 2026 15:50
Да, это уже становится привычным делом.
Это третий случай стрельбы айс по людям в Миннеаполисе и второе убийство.
В первом случае расстреляли женщину за рулем, гражданку США, вдову погибшего в Афганистане военного летчика, мать 6-летнего ребенка. 2 пули через лобовое стекло и 3-я вдогонку.
Потом ранили какого-то иммигранта, теперь этого.
На видео видно, что он снимает на телефон, его оттесняют, потом толпа айс валит его на землю и человек 6 начинают его метелить. Потом кто-то из них его пристреливает, они все отпрыгивают и врассыпную. Потом приписывают ему, что у него при себе чуть-ли не танк был спрятан под одеждой.
По первому убийству.
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:46
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Продовжуємо вивчати країну, населену телепнями, довбнями, ледарями, незграбами та - як вище написав пан Bolt - "піндосами".
(Примітка: чесне слово не знаю, звідки це слово, що означає і не хочу шукати в Гуглі відповідь).
Вчити їх жити та не перевчити.
Але те, що я напишу нижче, мене особисто здивувало.
Під час "День відкритих дверей" університетів України інколи показують 3D-принтери з метою показати найновіші досягнення техніки, до яких можливо приторкнутися абітурієнту, якщо вступить навчатися туди, де доценти як правило працюють на 0,4...0,45 ставки із зарплатнею в 7 300 (сім тисяч триста) гривень.
Такі принтери - на скільки мені відомо - в США мають не менше половини наших українців - це доволі звичайна річ.
Інколи "граються" - наприклад можна надрукувати до Нового року підсвічник.
Але то так - забава.
Ось НЕ забава: це надрукувати самому собі справжній пістолет.
Без жартів.
Звісно, все це є можливим в тому штаті, де зберігання зброї є дозволеним.
Є такі штати.
В них можна вільно ходити в супермаркет, а не поясному пасі тримати власний пістолет, просто "щоби був".
Можна носити на спині, як у трагічному випадку вище... замаскувавшись під арабського терориста.
Також можна самому собі надрукувати такий пістолет на 3D- принтері.
Там дуло звісно є металевим.
Звісно, в квартирі треба мати сертифікований сейф для зберігання.
Звісно, постріляти - для перевірки надрукованого пістолета - можна в тирі.
Ну ось такі вони - дивні мешканці іншого боку Земної кулі.
Хто не вірить - може подивитися це відео. Я не відео дивися, я все це мацав руками та тримав у руках готовий витвір науки та техніки.
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:56
Ще, сказать дівчині шо для поїздки йому потрібно оформити відповідні дозвільні документи для виїзду за кордон. Для цього потрібні персональні дані приймаючої сторони(копія паспорту(або дозволу на проживання у республіці Франція), адреса та телефон).
Якщо вона все ж таки надасть свої дані діяти як я вже писав.
Зараз переглядають цей форум: Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|